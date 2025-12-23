„Der Quiz-Champion – Das 2025-Special“: So testet das ZDF unser Jahreswissen

So testet das ZDF unser Jahreswissen mit Johannes B. Kerner
Ein ganzes Jahr zum flotten Durchwinken und Abhaken? Nicht ganz so schnell, bitte, meint Johannes B. Kerner. Der beliebte ZDF-Moderator nimmt sich Zeit und fragt in der Show "Der Quiz-Champion – Das 2025-Special" kurz vor den Feiertagen, die dann wirklich in vielen TV-Haushalten allein der Familie, den Freunden und Verwandten gehören, das Allgemeinwissen über die Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres ab. Natürlich kann man sich an die großen Schlagzeilenthemen in der Regel ganz gut erinnern. Allerdings gibt es auch solche Fragen: Welches Team stand da noch mal als Viertelfinalgegner der deutschen Nationalmannschaft bei der UEFA Nations League auf dem Platz?
Wissen, Unterhaltung & Jahresrückblick mit Johannes B. Kerner, Elton und Co.
Kerner und seinem Expertenteam geht es aber nicht nur ums Sportwissen aus den vergangenen zwölf Monaten. Sie richten den Blick auch auf besondere Momente und Highlights aus Film und Fernsehen, es geht um Details zu den aktuellen Bestsellern im Bereich Literatur oder um Klatsch und Tratsch rund um die Newcomern in der Kategorie Musik. Als Fachleute wachen Boris Becker (Sport), Frauke Ludowig (Stars und Gesellschaft) und Elton (Film und Fernsehen) über die Richtigkeit der Antworten. Und wie immer gilt: Wer "Quiz-Champion" werden will, muss gegen alle Profis antreten und siegen!
