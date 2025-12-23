„Der Quiz-Champion – Das 2025-Special“: So testet das ZDF unser Jahreswissen

Ein ganzes Jahr zum flotten Durchwinken und Abhaken? Nicht ganz so schnell, bitte, meint Johannes B. Kerner. Der beliebte ZDF-Moderator nimmt sich Zeit und fragt in der Show "Der Quiz-Champion – Das 2025-Special" kurz vor den Feiertagen, die dann wirklich in vielen TV-Haushalten allein der Familie, den Freunden und Verwandten gehören, das Allgemeinwissen über die Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres ab. Natürlich kann man sich an die großen Schlagzeilenthemen in der Regel ganz gut erinnern. Allerdings gibt es auch solche Fragen: Welches Team stand da noch mal als Viertelfinalgegner der deutschen Nationalmannschaft bei der UEFA Nations League auf dem Platz?