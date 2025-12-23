Home News TV-News

„Der Quiz-Champion – Das 2025-Special“: So testet das ZDF unser Jahreswissen

"Der Quiz-Champion – Das 2025-Special"

So testet das ZDF unser Jahreswissen mit Johannes B. Kerner

23.12.2025, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
Kurz vor den Festtagen lädt Johannes B. Kerner zu einer Quizshow ein, die dein Wissen über das vergangene Jahr auf die Probe stellt. Prominente wie Boris Becker und Elton sind mit von der Partie. Wer wird "Quiz-Champion"?
Der Quiz-Champion - Das 2025-Special
Johannes B. Kerner testet auch, wie gut das TV-Publikum im Jahresverlauf bei wichtigen und nicht ganz so spektakulären Ereignissen aufgepasst hat.   Fotoquelle: ZDF/Svea Pietschmann
Der Quiz-Champion - Das 2025-Special
Ihr Promi-Wissen ist kaum zu schlagen: Frauke Ludowig.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Joshua Sammer
Der Quiz-Champion - Das 2025-Special
Quizprofi Elton schnuppert mal wieder in die ZDF-Unterhaltung rein.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Der Quiz-Champion - Das 2025-Special
Boris Becker ist als Sportlegende kaum zu übertreffen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Ein ganzes Jahr zum flotten Durchwinken und Abhaken? Nicht ganz so schnell, bitte, meint Johannes B. Kerner. Der beliebte ZDF-Moderator nimmt sich Zeit und fragt in der Show "Der Quiz-Champion – Das 2025-Special" kurz vor den Feiertagen, die dann wirklich in vielen TV-Haushalten allein der Familie, den Freunden und Verwandten gehören, das Allgemeinwissen über die Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres ab. Natürlich kann man sich an die großen Schlagzeilenthemen in der Regel ganz gut erinnern. Allerdings gibt es auch solche Fragen: Welches Team stand da noch mal als Viertelfinalgegner der deutschen Nationalmannschaft bei der UEFA Nations League auf dem Platz?

ZDF
Der Quiz-Champion – Das 2025-Special
Show • 23.12.2025 • 20:15 Uhr

Wissen, Unterhaltung & Jahresrückblick mit Johannes B. Kerner, Elton und Co.

Kerner und seinem Expertenteam geht es aber nicht nur ums Sportwissen aus den vergangenen zwölf Monaten. Sie richten den Blick auch auf besondere Momente und Highlights aus Film und Fernsehen, es geht um Details zu den aktuellen Bestsellern im Bereich Literatur oder um Klatsch und Tratsch rund um die Newcomern in der Kategorie Musik. Als Fachleute wachen Boris Becker (Sport), Frauke Ludowig (Stars und Gesellschaft) und Elton (Film und Fernsehen) über die Richtigkeit der Antworten. Und wie immer gilt: Wer "Quiz-Champion" werden will, muss gegen alle Profis antreten und siegen!

Der Quiz-Champion – Das 2025-Special – Di. 23.12. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
