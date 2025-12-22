Home News TV-News

„Tatort" über die Mocro-Mafia: Wenn das Verbrechen keine Grenzen kennt

"Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee"



22.12.2025, 12.08 Uhr
von Eric Leimann
Ein verschwundener Ermittler, neue Partner und eine Mafia ohne Skrupel: Dieser „Tatort“ zieht Falke tiefer hinein als je zuvor.
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Im doppelten "Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee", der an einem Abend gesendet wird, ermittelt Falke (Wotan Wilke Möhring, links) mit seiner niederländischen Kollegin Lynn de Baer (Gaite Jansen) im deutsch-holländischen Grenzgebiet. Ab sofort fest an Falkes Seite als IT-Spezialist ist Mario Schmitt (Denis Moschitto).  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Falke (Wotan Wilke Möhring) erfährt von seiner niederländischen Kollegin Lynn de Baer (Gaite Jansen), wie groß die Probleme im Nachbarland mit der Mafia sind.  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring, links) und sein neuer Kollege Mario Schmitt (Denis Moschitto) müssen sich erst mal aneinander gewöhnen.   Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Gastwirt Zoric (Sascha Geršak, links) freundet sich mit Autohändler Joe Glauning (Andrei Viorel Tacu) an. Doch sind beide das, was sie vorgeben zu sein?  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Karim Saidi (Yasin El Harrouk), Sohn eines Drogenbosses, der in Haft sitzt, macht neben der Rap-Karriere auf seine eigene Art Geschäfte.   Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Sami (Hamza Iallouchen, rechts) wird von Karim Saidi (Yasin El Harrouk) eingespannt.   Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Imbiss-Aushilfe Sami (Hamza Iallouchen) wird zu einem tödlichen Anschlag direkt vor seinem Schnellrestaurant befragt.  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Können Mario Schmitt (Denis Moschitto, links) Falke (Wotan Wilke Möhring) und ihre niederländische Kollegin Lynn de Baer (Gaite Jansen) einen Drogentransport auffliegen lassen?  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Karim Saidi (Yasin El Harrouk) zieht in Abwesenheit seines Vaters die Fäden im deutsch-niederländischen Drogengeschäft.  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
IT-Spezialist Mario Schmitt (Denis Moschitto, rechts) interpretiert die Dinge manchmal etwas anders als "normale" Ermittler. Dies muss auch Falke (Wotan Wilke Möhring) erkennen.  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Falke (Wotan Wilke Möhring) und seine niederländische Kollegin Lynn de Baer (Gaite Jansen) haben es mit Tätern zu tun, die mit unvorstellbarer Brutalität vorgehen.  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly

Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring) ist vieles – aber konstant besetzt war sein Ermittlerteam zuletzt nicht. Nach dem Abschied von Petra Schmidt-Schaller und dem tödlichen Ende der Figur von Franziska Weisz herrschte im „Tatort“-Kosmos um den Hamburger Landespolizisten fast schon personeller Ausnahmezustand. Zuletzt musste Falke gleich mit zwei Kolleginnen ermitteln, nun wird erneut alles neu gemischt: Im Doppelpack „Ein guter Tag“ und „Schwarzer Schnee“ verschlägt es ihn ins deutsch-niederländische Grenzgebiet. An seiner Seite stehen erstmals die niederländische Ermittlerin Lynn de Baer sowie dauerhaft Cyber-Spezialist Mario Schmitt – eine Konstellation, die schnell zeigt, dass dieser Fall größer, düsterer und gefährlicher ist als alles, was Falke zuletzt erlebt hat.

ARD
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Kriminalfilm • 21.12.2025 • 20:15 Uhr

Ihr Fall beginnt mit einem Deutschen, der spurlos von einem Campingplatz in der Grenzregion verschwindet. Weil dessen zeitweise Bleibe voller Blut ist, schickt das LKA Falke und Schmitt, um sich den vermeintlichen Tatort anzusehen. Bald kommt heraus, warum der Mann von der Polizei mit großer Intensität gesucht wird: Carsten Kellmann (Andrei Viorel Tacu), der sich Joe Glauning nannte und in der deutsch-niederländischen Grenzregion ein Autohaus führte, war in Wahrheit verdeckter Ermittler. Seinen Eintritt in die Strukturen der skrupellosen Mocro-Mafia sollte Gastronom Ervin Zoric (Sascha Alexander Gersak) werden, der die Villa seiner Familie und deren Luxusleben offenbar auch durch illegale Geschäften finanziert. Die beiden Männer haben einen besonderen Draht zueinander. Beide sind "intensive" Charaktere. Ist Kellmanns Mission nun aufgeflogen? Lebt der Polizist überhaupt noch?

Mocro-Mafia im „Tatort“: So brutal ist das organisierte Verbrechen

Parallel zur Handlung auf deutscher Seite lernt man auch Menschen in den Niederlanden kennen. Ahmed Saidi (Yousef Sweid), der Boss der Mocro-Mafia, sitzt in Haft. Die Geschäfte führt derweil offenbar Sohn Karim (Yasin el Harrouk). Dann jedenfalls, wenn er nicht gerade teure Hip-Hop-Videos in der eigenen Villa dreht, denn eine Musikkarriere verfolgt der junge Mann ebenfalls. Zum System der Mocro-Mafia gehört nicht nur das massive Investieren und die Geldwäsche in deutsche Projekte, sondern auch ein extrem skrupelloses "Geschäftsgebaren". Ein Menschenleben ist quasi gar nichts wert. Oft werden blutjunge, perspektivlose Jungmänner mit Migrationshintergrund angeworben, um für die Mafia schmutzige Jobs zu erledigen. Einer von ihnen ist Imbiss-Hilfsarbeiter Sami (Hamza Iallouchen). Wie man sich denken kann, führen beide Handlungsstränge – der niederländische und der deutsche – irgendwann zusammen.

Die Namen hinter dem XXL-"Tatort" lassen aufhorchen: Regie führte "Tatort"-Debütant Hans Steinbichler ("Winterreise"), das Drehbuch stammt von den vielfach preisgekrönten Alexander Adolph ("München Mord") und Eva Wehrum. Sie erzählen ihren in düster-blassen Winterfarben und hohem Bodycount daherkommenden Plot allerdings auf Basis einer einst im "Spiegel" erschienenen Titelgeschichte: Journalist Jürgen Dahlkamp, der über die bedrohlichen Entwicklungen in den Niederlanden und was Deutschland damit zu tun hat, recherchierte, diente dem Filmprojekt als Berater. Auch wenn der von Denis Moschitto verkörperte Computer-Nerd mit autistischen Zügen als wunderbar "merkwürdige" Figur des für seinen schwarzen Humor bekannten Autors Alexander Adolph ("Die nettesten Menschen der Welt") zu erkennen ist – darüber hinaus gibt es in diesen 180 "Tatort"-Minuten, die als Koproduktion zwischen NDR und dem niederländischen Sender NPO entstanden, wenig zu lachen.



Im Ausland: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten
Weihnachten fern der Heimat: Sophia Thomalla verbringt die Feiertage erneut nicht in Deutschland. Warum sie reist, was dahintersteckt – und wer darüber enttäuscht ist.
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.

Niemand entkommt: Warum dieser „Tatort“ so hoffnungslos wirkt

Trostlos und gequält wirken beinahe sämtliche Charaktere dieses Zweiteilers. Die Gnadenlosigkeit des Organisierten Verbrechens lässt ihnen kaum Luft zum Atmen. Nach Sympathieträgern sucht man vergebens, weil selbst die Kommissare ob der Niedertracht der anderen Figuren fast ein wenig konsterniert scheinen. Die Botschaft dieses deprimierenden Doppel-"Tatorts" lautet: Niemand entkommt dem System! Oder auch: Der Staat hat fertig! Offenbar haben Gesellschaft und Rechtssystem den Methoden der Gangster kaum etwas entgegenzusetzen.

Immerhin, auch wenn dies kein Trost beim Zuschauen ist: Das massenhafte Geld, ob nun gewaschen oder noch direkt mit den Drogen verknüpft, macht selbst jene nicht glücklich, die es haben. Passend dazu wirken selbst die Villen und von Drogen finanzierten hübschen Apartments des Krimis irgendwie trostlos in ihrem Luxus. Bewohnt werden sie allesamt von Menschen, die nicht frei wirken. Sie sind alle Teil des Geschäfts und vergifteter Beziehungen.

Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee – So. 21.12. – ARD: 20.15 Uhr

