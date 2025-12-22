Home News TV-News

"ARD-Jahresrückblick 2025": Was dieses Jahr bewegte - Von Krisen & Kuriositäten

Das war los

"ARD-Jahresrückblick 2025": Was dieses Jahr bewegte - Von Krisen & Kuriositäten

22.12.2025, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Der ARD-Jahresrückblick 2025 blickt auf ein Jahr voller Krisen, Erfolge und skurriler Momente zurück. Ingo Zamperoni, Anna Planken und Stefanie Reinsperger kommentieren die Geschehnisse.
ARD-Jahresrückblick 2025
Nachrichtenmann Ingo Zamperoni hat viele Eindrücke des Jahres 2025 in seinem Beruf sammeln können und müssen. Was hat ihn besonders bewegt? Zamperoni ist einer von drei prominenten Chronisten der letzten zwölf Monate, die in der Doku "ARD-Jahresrückblick 2025" das Geschehen kommentieren.  Fotoquelle: HR/NDR/Christian Spielman
ARD-Jahresrückblick 2025
Auch MoMa-Moderatorin Anna Planken blickt auf das Jahr 2025 zurück.  Fotoquelle:  HR/WDR/Simin Kianmehr
Tatort: Abstellgleis
Schauspielerin Stefanie Reinsperger im "Tatort: Abstellgleis" (2025) aus Dortmund. Auch sie kommentiert die Geschehnisse des vergangenen Jahres aus ihrer Sicht.  Fotoquelle: © WDR/Thomas Kost

45 Minuten lang blickt das Erste auf ein Jahr zurück, das wohl eher von einer Minderheit als gutes Jahr eingestuft werden dürfte. Klar, auch 2025 kann für einen selbst gut gelaufen sein. Vielleicht hat man seinen Traumjob gefunden, die große Liebe oder in der Familie lief alles rund. Schaut man aufs Politische, muss man jedoch über äußerst angespannte Zeiten reden: Israel und Gaza, Russland und die Ukraine, Trump und die neuen USA – überall ächzt die Welt. In Deutschland wurde gewählt, doch ist die Aufbruchsstimmung nach holprigem Start der Regierung nicht längst schon wieder verpufft? Auch die Wirtschaft zeigt sich ob der vielen Krisen irritiert. Der Handel befindet sich im ständigen Umbruch, Trumps-Zöllen sei Dank. Dafür boomt ein Industriezweig, über den man in Deutschland die letzten Jahrzehnte eher hinter vorgehaltener Hand sprach: die Rüstung.

ARD
ARD-Jahresrückblick 2025
Dokumentation • 22.12.2025 • 21:45 Uhr

Wie sieht es eigentlich mit dem Zukunftsthema unserer Zeit schlechthin aus: der Künstlichen Intelligenz? Hat 2025 unseren Alltag mit KI schon entscheidend verändert? Wie bereits in den vergangenen Jahren bastelte der Hessischen Rundfunk über Korrespondentenberichte des ARD-Netzwerkes einen Rundumblick sowie eine Reflexion der vergangenen zwölf Monate zusammen.

Die Jahresbilder und -szenen kommen aus dem prall gefüllten Archiv. Frisch sind jedoch die Interviews mit drei Prominenten, die 2025 kommentieren Diesmal in der Rückblicks-Doku dabei: die ARD-Nachrichtenleute Ingo Zamperoni ("Tagesthemen") und Anna Planken ("MoMa") sowie Schauspielerin Stefanie Reinsperger, bekannt als Ermittlerin aus dem Dortmunder "Tatort".

Basketball-Weltmeister, Taylor Swift und ein Frosch im Salat

Der Film, der auch ab dem Morgen des Sendetages in der ARD Mediathek abrufbar sein wird, unterteilt das Jahr nicht chronologisch in Monatskapitel, sondern blickt gezielt auf Themen. Und da findet man, neben all den Kriegen und Krisen, die Deutschland und die Welt erschütterten, auch Erbauliches und Leichtes für zwischendurch. Zum Beispiel den Weltmeistertitel der deutschen Basketballer, die unfassbaren Rekorde der Taylor Swift oder auch Skurriles und Social Media-Phänomene wie eine Kröte im Salat, die wiederbelebt werden musste.

Lachen oder Freudentränen weinen – das konnte man 2025 genauso wie in jedem anderen Menschenjahr. Selbst wenn der Gesamteindruck bescheiden war, pralles Leben und Freude erlebten auch jene drei Promis, die für den "ARD-Jahresrückblick 2025" das zu Ende gehende Jahr reflektieren.

ARD-Jahresrückblick 2025 – Mo. 22.12. – ARD: 21.45 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

