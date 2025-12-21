Home News TV-News

ARD zeigt Patchwork-Weihnachtskomödie "Abenteuer Weihnachten" mit Starbesetzung

"Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein"

ARD zeigt Patchwork-Weihnachtskomödie mit Starbesetzung

21.12.2025, 07.00 Uhr
von Eric Leimann
Der Film "Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein" porträtiert eine zerstrittene Patchwork-Familie, die durch ihre Kinder in einem Alpen-Szenario wieder zueinander findet.
Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein
In einem von Furtwänglers Produktionsfirma initiierten Weihnachtsfilm spielt Maria Furtwängler selbst eine der Hauptrollen im Ensemble einer Patchwork-Familie. "Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein" erzählt von sechs Kindern, die sich gut verstehen. Nur die Erwachsenen stressen die ganze Zeit. Gerät das Fest zum Desaster?  Fotoquelle: ARD Degeto/Mona Film/Atalante Film/Heinz Laab
Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein
Kutscher Kroizleitner (Martin Leutgeb, zweiter von links) verspricht den Kindern, ihre Ankunft im Alpenhaus nicht zu verraten. Jeremy (Liam Noori, zweiter von rechts), Nina (Lotta Herzog, rechts) und Nikolai (Elias Schneider) freuen sich über das stimmungsvolle Transportmittel.  Fotoquelle: ARD Degeto/Mona Film/Atalante Film/Heinz Laab
Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein
Werden die erwachsenen Streithammel zum Weihnachtsfest Frieden finden? Die Patchwork-Familie (von links) Till (Manuel Rubey), Shirin (Pegah Ferydoni), Bea (Sarah Bauerett), Jerry (Juergen Maurer), Nicole (Dennenesch Zoudé), Andrea (Maria Furtwängler) und Horst (Leo Reisinger) hat sich versammelt.  Fotoquelle: ARD Degeto/Mona Film/Atalante Film/Heinz Laab
Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein
"Stammvater" Jerry (Juergen Maurer) ist aktuell mit Bea (Sarah Bauerett) zusammen. Doch kurz vor dem Weihnachtsfest ist der vermögende Bauunternehmer nur schwer zu ertragen. Kann der "Weihnachts-Grinch" noch in die Spur gebracht werden?   Fotoquelle: ARD Degeto/Mona Film/Atalante Film/Heinz Laab
Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein
Ob's funktioniert? Nina (Lotta Herzog) vermisst ihre Mama und schickt ihr einen Kuss. Ob man Weihnachten dann doch vereint sein wird? Wer die Genreregeln des Weihnachtsfilms kann, darf optimistisch sein.  Fotoquelle: ARD Degeto/Mona Film/Atalante Film/Heinz Laab
Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein
Dreieck mit Sprengstoff-Potenzial? Nicole (Dennenesch Zoudé, links) und Andrea (Maria Furtwängler) sind ein Paar. Trotz vorgerücktem Alter würden sie gern noch ein Baby bekommen. Dabei soll Horst (Leo Reisinger) als Samenspender dienen - was diesem ein bisschen zu wenig ist.  Fotoquelle: ARD Degeto/Mona Film/Atalante Film/Heinz Laab
Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein
Der nette Träumer Till (Manuel Rubey) und Shirin (Pegah Ferydoni), die früher mit Jerry zusammen war und mit ihm zwei Kinder hat, führen eine On-off-Beziehung. Nun suchen sie zu Weihnachten Hilfe - und einen Haufen ausgebüxte Kinder.   Fotoquelle: ARD Degeto/Mona Film/Atalante Film/Heinz Laab
Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein
Die von zu Hause geflüchteten Kinder erleben eine Kutschfahrt im Schnee. Jens (Finjen Kiefer, links), Frieda (Salome Manyak) und Nina (Lotta Herzog, rechts) freuen sich darüber.  Fotoquelle: ARD Degeto/Mona Film/Atalante Film/Heinz Laab

Ein nigerianisches Sprichwort lautet: "Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf." Da erzieherische Dörfer in der mitteleuropäischen Realität aber Mangelware sind, konzentriert sich der nun wiederholte ARD-Festfilm "Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein" (2023) auf eine personell üppig ausgestattete Patchworkfamilie – die zur Aufzucht einer sechsköpfigen Kinderschar verpflichtet ist. Im genetischen Zentrum des Ganzen steht Bauunternehmer Jerry (Juergen Maurer), leider ein ziemliches Ekel. Um die am Anfang des Films erklärten Verwandtschaftsverhältnisse zu verstehen, muss man kurz aufpassen wie der berühmte Schießhund – oder sich in sein Komödienschicksal ergeben und die Wortgefechte und Slapstick-Momente auch ohne Komplett-Durchblick auf sich wirken lassen.

ARD
Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein
Komödie • 21.12.2025 • 16:45 Uhr

Oder man weiß eben schon vorher Bescheid, dass Jerry zuerst mit Andrea (Maria Furtwängler) zusammen war und mit ihr den 16-jährigen Sohn Jeremy (Liam Noori) sowie die 15-jährige Frieda (Salome Manyak) hat. Außerdem gibt es noch Andreas Sohn Jens (Finjen Kiefer) aus einer anderen Beziehung. Heute lebt Andrea mit Nicole (Dennenesch Zoudé) zusammen und versucht trotz vorgerücktem Alter noch ein Baby zu bekommen. Dabei soll Horst (Leo Reisinger) als Samenspender helfen – was diesem aber ein bisschen zu wenig ist. Jerry wiederum war zwischendurch mit Shirin (Pegah Ferydoni) zusammen, mit der er Sohn Nikolai (Elias Schneider) hat. Mit ihrem aktuellen On-off-Freund, dem Träumer Till (Manuel Rubey), hat Shirin noch die gemeinsame Tochter Melisa (Luise Nolz). Jerry hingegen lebt mittlerweile mit Bea (Sarah Bauerett) zusammen, die ihre achtjährige Tochter Nina (Lotta Herzog) mit in die Beziehung gebracht hat. Aus ihrer Sicht wird die Geschichte erzählt.

Zerstrittene Erwachsene, verletzte Egos: Das große Weihnachtschaos beginnt

Zusammengehalten wurde das Patchwork früher von Jerrys Mutter. Doch weil die geliebte Oma (Inge Maux) nach dem letzten Weihnachtsfest verstorben ist, droht für die aktuelle Festsaison Ungemach – in Form eines Haufens zerstrittener Erwachsener. Überall gibt es Spannungen in den aktuellen Beziehungen. Dazu kommen alte Wunden und Genervtheiten im Zusammenspiel mit den Ex-Partnern.

Derzeit beliebt:
>>Die Schönheit der kleinen Dinge: Wim Wenders’ stillstes Meisterwerk "Perfect Days"
>>„Terra X History“: Die unterschiedlichen Weihnachtsbräuche im Osten und Westen
>>„Red One“ bei SAT.1: Lohnt sich die Weihnachts-Actionkomödie mit Dwayne Johnson?
>>Kate Winslet inszeniert das Drehbuch ihres Sohnes: Die wahre Geschichte hinter „Goodbye June“

Weil die bekloppten Erwachsenen das gewohnte Patchwork-Weihnachtsfest in Jerrys österreichischem Elternhaus in den Bergen abblasen wollen, büxen die Kinder im Sechserpack aus, um heimlich alleine dorthin zu fahren. Natürlich geraten die Eltern nun in Panik, denn eigentlich ist die Gruppe noch deutlich zu grün hinter den Ohren, um mit Jerrys entwendeter Kreditkarte den Weihnachts-Trip alleine zu wuppen. Ob die Erwachsenen über die Sorge um ihre Kinder am Ende doch noch zu einem harmonischen Gruppen-Weihnachten finden? Wer die Genreregeln des Weihnachtsfilms kennt, weiß, dass man in dieser Hinsicht nicht vollends pessimistisch sein muss.



Ganz privat: So feiert Helene Fischer Weihnachten
Die beliebte Schlagersängerin hat kürzlich verraten, wie sie dieses Jahr Weihnachten feiern wird.
Schlagerqueen
Helene Fischer lächelt stark.

Starbesetzte Familienkomödie: Produziert von Maria Furtwänglers Atalante Film

Die Idee der starbesetzten und von Maria Furtwänglers Produktionsfirma Atalante Film realisierten Komödie ist klar: Es sind die Kinder, die sich vor dem Hintergrund Weihnachten in ihrer bunten Gemeinschaft als solidarische Geschwister zeigen, während sich die Erwachsenen – sehr unweihnachtlich – nur ihren Egos, Verletzungen und Dauerstreits hingeben.

Im Fokus der Geschichte von Martin Rauhaus (Drehbuch) und Mirjam Unger (Drehbuch und Regie) steht Juergen Maurer als Prototyp des unausstehlichen "Weihnachts-Grinchs". Eine Figur, von der man – Achtung Genreregel – aber weiß, dass sie mitunter am Ende von der Kraft weihnachtlicher Liebe geheilt werden kann. Bis dahin erlebt die Erwachsenenschar auf ihrer Verfolgungsroute allerlei Slapstickhaftes und eine ganze Latte Wortgefechte, die nicht immer allerhöchste Weihnachtsfilm-Standards erreichen, aber neue Meilensteine des Genres sind auch zugegebenermaßen ziemlich selten.

Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein – So. 21.12. – ARD: 16.45 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ARD-Primetime: Beatrice Egli feiert Schlager kurz vor Weihnachten
"Die Beatrice Egli Show"
Die Beatrice Egli Show
Warum dieser EU-Kompromiss Putin in die Karten spielen könnte
Ein politischer Balanceakt
ARD"-Morgenmagazin"
Tom Cruise als "Digger" kaum wiederzuerkennen
Tom Cruise überrascht
Digger
Zu Fuß in den sicheren Tod: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"The Long Walk - Todesmarsch"
"Der kleine Lord": Alle Infos zum Weihnachts-Klassiker in der ARD
Alle Jahre wieder
Der kleine Lord
"Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz": Kritik zum Film mit Katharina Schlothauer
Krimi
"Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz"
"Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick": Humor ist, wenn man trotzdem lacht
Rückschau
Dieter Nuhr
ARD-Serie "Mozart/Mozart" fällt bei Zuschauern durch: "Was für eine Zumutung!"
Moderne Mozart-Erzählung
"Mozart/Mozart"
ARD-Reportage über Tourette zeigt Felix’ bewegende Geschichte
"Echtes Leben: Tics und Träume – mit Tourette ins Abenteuer"
"Echtes Leben: Tics und Träume - mit Tourette ins Abenteuer"
Beatrice Egli über Weihnachtsshow: Sie musste „mit den Tränen kämpfen“
„Die Beatrice Egli Show“
Beatrice Egli auf der Bühne
"Jupiter": Alle Infos zum Film über das Aufwachsen in einer Sekte
Glaube und Zweifel
Jupiter
Nach Krebs, Abschied und Umzug: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten
Leise Feiertage statt Glamour
Thomas Gottschalk lächelt.
Harmloses Foto, heftige Kritik: Warum Simone und Sophia Thomalla plötzlich polarisierten
Gemeinsamer Auftritt bei Spendengala
Simone Thomalla und Rene Marten auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder".
So sah Sebastian Ströbel vor seinem „Die Bergretter“-Durchbruch aus
Hättest du ihn erkannt?
Sebastian Ströbel lächelt.
„Die Bergretter“-Star Sebastian Ströbel: Deshalb schrieb der Schauspieler bereits sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
Das berühmteste Zitat sprach seine Mutter: Rob Reiners schönste Komödie läuft heute im Free-TV
Trauer um Regisseur
Harry und Sally
"Checker Tobi": So wurde Tobias Krell zum "Volkslehrer der Nation"
Checker bei RTL
Tobias Krell
Neuauflage eines Musiker-Kampfs: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Amadeus"
Bushido und Anna-Maria berichten von Horror-Flugerlebnis: "Da war überhaupt nicht mehr lustig"
Familienurlaub
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
"Der kleine Lord" verpasst? Hier können Sie die Weihnachtsfilmklassiker (noch) sehen
Festtagsfilme
"Der kleine Lord"
Brutaler Taximord: Der neue „München Mord“ wird besonders rätselhaft
"München Mord – Eine echte Täuschung"
München Mord - Eine echte Täuschung
Wenn der Festtagspullover so richtig kratzt
Wie kommen wir da wieder raus?
Wie kommen wir da wieder raus?
Promi-Duell mit Kultfaktor: Diese Stars sind dabei
"Die Pumuckl Show"
"Die Pumuckl Show"
Collien Fernandes im Interview: Weihnachten, „Traumschiff“ und Mallorca
"Traumschiff"-Ärztin
Collien Fernandes im Interview
„Miss Sophie“ bei Prime Video: Die Vorgeschichte von „Dinner for One“
Was geschah vor dem 90. Geburtstag?
Alicia Rittberg im Interview
Familienglück bei Alessia Herren: Liebe, Hochzeit - und ein zweites Kind!
Promi-Nachwuchs
Alessia Herren
Mozart vs. Salieri: Die berühmteste Rivalität der Musikgeschichte neu verfilmt
Ewiger Mythos
Amadeus
"Er hat mich wirklich gebissen!": Macaulay Culkin trug Narbe aus "Kevin – Allein zu Haus" davon
Weihnachtsklassiker enthüllt
"Kevin - Allein zu Haus"
Filmkritik zu „Avatar: Fire and Ash“ – Hat James Cameron nichts mehr zu erzählen?
Dritter Teil der Erfolgsreihe
Eine Szene aus „Avatar: Fire and Ash“
Tanja Gisela Hewers Spagat zwischen ihrer Rolle und ihrer Persönlichkeit
Michelles Abschied
Michelle lächelt in die Kamera.