„Pretty Little Liars“-Traumpaar dreht Weihnachtsromanze

Finden die Charaktere von Lucy Hale und Ian Harding auch hier zusammen? Die Schauspieler Lucy Hale („F*** Marry Kill“) und Ian Harding („Our Little Secret“) verzauberten in der Mystery-Serie „Pretty Little Liars“ sieben Staffeln lang als Liebespaar ein Millionenpublikum. Zwar feierten ihre Charaktere Aria Montgomery und Ezra Fitzgerald schließlich nach vielen Irrungen und Wirrungen ein Happy End samt Hochzeit. Doch seit die Serie 2017 zu Ende ging, sind Fans, die die beiden Schauspieler gemeinsam sehen möchten, auf Entzug. Dieser wird mit dem kommenden Film „The Twelve Dates of Christmas“ enden.

Worum geht es im neuen Film? Wie der Titel bereits vermuten lässt, handelt es sich bei dem Film um eine romantische Weihnachtskomödie. Im Mittelpunkt der „RomCom“ steht die erfolgreiche Boutiquebetreiberin Christina Walker. Die hat zwar mit ihrem Business großen Erfolg, dafür jedoch ihr Liebesleben sträflich vernachlässigt. Das wird der Geschäftsfrau bewusst, als sie erfährt, dass ihre jüngeren Geschwister heiraten. Um die Versäumnisse zu korrigieren und den richtigen Partner zu finden, beschließt die toughe Christina, in den zwölf Wochen vor Weihnachten ebenso viele Dates zu absolvieren. Doch die Welt des (Online-)Datings ist von zahlreichen Fallstricken durchzogen.

Wer ist in „The Twelve Dates of Christmas“ zu sehen? Während schon durchsickerte, dass Lucy Hale Christina Walker spielen wird, ist noch unklar, wen genau Ian Harding verkörpern soll. Allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass der in Heidelberg geborene Mime, der bereits 2023 im Weihnachtsfilm „Eine Weihnachtsgeschichte zum Verlieben“ mitwirkte, den „Mr. Right“ für die weibliche Hauptfigur geben dürfte. Teil des Casts ist außerdem Kahyun Kim. Die 36-Jährige war unter anderem in „American Gods“ und „Grey’s Anatomy“ sowie zuletzt in der Horrorkomödie „Cocaine Bear“ zu sehen. Zudem ist Greer Grammer mit dabei. Die US-Amerikanerin verfügt mit „An Evergreen Christmas“ und „Creating Christmas“ schon über einige Weihnachtsfilmerfahrungen, ist in Deutschland aber vor allem durch die Comedyserie „The Middle“ bekannt.

Wer wirkt sonst noch an der weihnachtlichen Romanze mit? Inszenieren soll die romantische Komödie David Lipper. Der Kanadier könnte dem deutschen Publikum als Schauspieler noch aus den Sitcoms „Full House“ bzw. „Fuller House“ im Gedächtnis sein. Zudem wirkte er auch in Kinofilmen wie „Dante’s Peak“ oder „Der Babynator“ mit. Als Regisseur blickt der 51-Jährige hingegen auf weniger erfolgreiche Streifen wie „Murder at Hollow Creek“ oder „Wolf Mountain“ zurück. Er wird in „The Twelve Dates of Christmas“ auch vor der Kamera zu sehen sein. Das Drehbuch hat Lipper zusammen mit Seth Howard geschrieben. Der ist bisher eher als Schauspieler („Im Dutzend billiger 2 – Zwei Väter drehen durch“) sowie Produzent bekannt und verfasste für die „RomCom“ sein erstes professionelles Drehbuch.

Vorsicht: Akute Verwechslungsgefahr bei „The Twelve Dates of Christmas“! In romantischen Komödien kann es ja immer mal wieder zu Verwechslungen kommen. Fans von Lucy Hale und Ian Harding sollten aber tunlichst vermeiden, den kommenden Film „The Twelve Dates of Christmas“ mit der fast gleichnamigen Miniserie zu verwechseln. Die ist im Dezember 2025 erschienen und lässt sich ebenfalls dem „RomCom“-Genre zuordnen. Allerdings steht hier die Textildesignerin Kate (Mae Whitman) im Mittelpunkt, die sich um ihren alleinstehenden Vater kümmert und das titelgebende Datingprogramm für sich entdeckt. Für den Film mit dem Traumpaar Hale und Harding gibt es hingegen noch keinen offiziell bestätigten Erscheinungstermin. Angesichts des Titels und der Handlung sollten Interessierte aber ab Dezember 2026 die Augen offenhalten.

