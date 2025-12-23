Familie statt Boyband: So persönlich ist der Weihnachtsfilm der Jonas Brothers

Home News Streaming-News

Intime Einblicke

23.12.2025, 11.25 Uhr
von Rachel Kasuch
Die Jonas Brothers präsentieren in "A Very Jonas Christmas Movie" humorvolle Einblicke in ihr Leben. Exklusiv auf Disney+ und Hulu zeigen sie, dass Familie wichtiger ist als Geschenke.
"A Very Jonas Christmas Movie"
Die Jonas-Brothers Nick (von links), Joe und Kevin wollen Weihnachten zu Hause sein, doch das Schicksal hat andere Pläne ...  Fotoquelle: Disney
Jonas Brothers
(Von links) Kevin, Nick und Joe Jonas stehen seit 20 Jahren im Rampenlicht. Trotz Solokarrieren und eigener Familien stehen sich die Brüder weiterhin nah.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Slaven Vlasic

Die Jonas Brothers sind längst mehr als eine Boyband. Kevin (38), Joe (36) und Nick Jonas (33) sind den Weg von Disney-Channel-Phänomen zu internationalen Superstars gegangen – mit Stadiontourneen, Solokarrieren, Schauspielrollen und eigenen Familien. Und doch führt sie immer wieder etwas zusammen: ihre gemeinsame Geschichte als Brüder.

Genau darum geht es auch in "A Very Jonas Christmas Movie", exklusiv zu sehen auf Disney+ und Hulu. In dem Weihnachtsfilm spielen die drei bewusst überzeichnete Versionen ihrer selbst: Drei Brüder auf Tour, die alles daransetzen, rechtzeitig zu Weihnachten nach Hause zu kommen, während Karriere, Chaos und alte Muster ihnen immer wieder dazwischenfunken.

Dass sich der Film so persönlich anfühlt, ist kein Zufall. Joe Jonas erklärt gegenüber der Agentur prisma: "Man sieht unsere Figuren auf einer Reise, auf der sie sich neu kennenlernen, sich unterstützen und verstehen. Und im echten Leben war es ähnlich. All die Dinge, durch die wir gegangen sind, haben uns letztlich dahin gebracht, wo wir heute sind."

Was die Jonas Brothers wirklich zusammenschweißt

Auch privat ist Nähe für die Brüder kein Selbstläufer. Auf die Frage nach dem schönsten Weihnachtsgeschenk erinnert sich Kevin Jonas an einen Moment, der ihn bis heute bewegt: "Joe hat uns allen vor ein paar Jahren ein Buch geschenkt. Wir haben es im selben Jahr gelesen – und das hat uns als Familie noch mal näher zusammengebracht." Joe fällt ihm lachend ins Wort: "Moment mal ... hat er das Buch eigentlich jemals wirklich gelesen?"



Der Film lebt von dieser ehrlichen Selbstironie. Nach 20 Jahren Erfolg sei es entscheidend, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, sagt Kevin gegenüber prisma: "Man darf sich selbst einfach nicht zu ernst nehmen. Ich hatte riesigen Spaß daran, eine etwas überhöhte Version von mir selbst zu spielen. Diese Bruder-Dynamik – sich gegenseitig aufzuziehen, ein bisschen zu sticheln – das gehört einfach dazu. Aber immer mit Liebe. So funktionieren echte Familien."

Familie jenseits von Äußerlichkeiten: Ein Weihnachtsfilm mit Wärme und Humor

Auch der Blick auf das eigene musikalische Erbe fällt entspannt aus. Wenn sie einen ihrer Songs verfilmen könnten, hätte Joe sofort eine Idee: "'Year 3000' wäre perfekt. Man könnte visuell so viel damit machen." Nick Jonas ergänzt: "Oder 'Love Bug'. Der Song hatte für mich schon immer etwas sehr Filmisches – fast wie ein kompletter Film in drei Minuten."

Sollte "A Very Jonas Christmas Movie" für viele Familien zu einem festen Weihnachtsritual werden, wäre das für die Brüder das größte Kompliment. Kevin bringt es so auf den Punkt: "Am Ende geht es nicht um Geschenke oder Äußerlichkeiten. Es geht um Familie – egal, wie sie aussieht. Und darum, Zeit miteinander wirklich wertzuschätzen."

Nach zwei Jahrzehnten im Showbusiness wirkt dieser Film wie ein bewusstes Innehalten. Kein großes Statement, sondern eine leise Erinnerung daran, was bleibt, wenn der Trubel leiser wird: Familie, Humor – und die Fähigkeit, gemeinsam über sich selbst zu lachen.

teleschau – der mediendienst GmbH
