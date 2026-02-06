Home News Star-News

Barbara Wussow äußert sich nach Kritik über „Traumschiff“-Kapitän Silbereisen

Was meint sie?

Barbara Wussow äußert sich nach Kritik über „Traumschiff“-Kapitän Silbereisen

06.02.2026, 13.52 Uhr
von Nicole Jansen
Im Interview spricht Barbara Wussow über ihre Arbeit, Reisen und die Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen – und äußert sich auch zur Debatte um seine Rolle.
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Barbara Wussow schwärmt von Schauspielkollege Florian Silbereisen. Hier drehen sie gemeinsam für "Das Traumschiff".  Fotoquelle: picture alliance / ZDF Dirk Bartling

Im Interview spricht Barbara Wussow nicht nur detailliert über ihre Arbeit und ihre Reisen, sondern insbesondere auch über ihre Zusammenarbeit mit Entertainer Florian Silbereisen, über welchen sie regelrecht ins Schwärmen gerät: „Florian Silbereisenist ein ganz reizender, liebenswerter, humorvoller und hochprofessioneller Kollege“.

Die 64-Jährige zeigt sich beeindruckt von der Fähigkeit des Showmasters, zwischen seinen unzähligen Verpflichtungen als Moderator und Schauspieler zu balancieren: „Wenn er einen Tag zuvor in Deutschland noch eine Show moderiert hat und dann rund um den Erdball fliegt, um zu uns zu stoßen, ist er bereits am nächsten Tag ausgeschlafen und stets gut gelaunt bereit für den Dreh“.

Barbara Wussow nimmt Florian Silbereisen in Schutz

Trotz der lobenden Worte Wussows, gibt es dennoch immer wieder Stimmen aus der Branche, welche die Besetzung des 44-Jährigen als „Traumschiff“-Kapitän kritisch beäugen. So bemängelten beispielsweise Schauspielerin Katerina Jacob und Kollege Sky Du Mont, dass Silbereisen kein ausgebildeter Schauspieler sei und in seiner Rolle wenig authentisch wirke.

Derzeit beliebt:
>>Barbara Wussow & Co.: Was wurde aus den "Schwarzwaldklinik"-Stars?
>>Reinhold Beckmann muss seine Wohnung verlassen: "Nichts mehr zu retten"
>>Verrückt: Darum war Sasha acht Jahre lang nicht bei Silbereisen zu Gast
>>Seit 35 Jahren verheiratet: Der berühmte Ehemann von Barbara Wussow

So äußerte z.B. Jacobs: „Für mich ist das unverständlich, warum ein Moderator einen Schauspieler ersetzen soll“. Wussow hingegen hält die anhaltende Kritik für ungerechtfertigt: „Florian ist ein absoluter Vollprofi, stets textsicher, er hat Talent und kommt super bei den Menschen an. Er verkörpert seine Rolle, wie ich finde, sehr gut“. Mit diesen Worten ergreift sie Partei für Silbereisen und zeigt zugleich auf, welcher großen Beliebtheit sich dieser bei den Zuschauern erfreut.

Diese Orte bedeuten Barbara Wussow besonders viel

Fernab des straffen Drehplans für das „Traumschiff“, genießt die 64-Jährige ihre Freizeit vor allem an ihren Lieblingsorten. Besonders ein Ort hat es ihr angetan und ist ein Paradies für die Schauspielerin, wie sie weiter verriet: „Ich liebe Sonne, Palmen, Strand und Meer, weshalb es mich dort magisch hinzieht“.

Darüber hinaus teilt sie auch eine große Leidenschaft u.a. für Montenegro, Santorin oder Korsika. Neben dem Reisen verbringt sie am liebsten Zeit mit ihrer Familie in Wien und spaziert morgens gerne mit ihrem Beagle im Wiener Wald. Ans Aufhören denkt Wussow trotz des bevorstehenden Ruhestandes aber noch lange nicht: „Ich liebe meinen Beruf. Diesen an den Nagel zu hängen, kann und möchte ich mir nicht vorstellen“.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

Nach harter Zeit: Warum Sophia Thomalla & Zverev so ausgeglichen wirken
Promi-Beziehung
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Lachen mit dem Wuschelkopf
"Atze Schröder Live Programm 'Echte Gefühle'"
Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle"
„Bares für Rares“: Diese vermeintlichen Schätze waren freche Fälschungen!
Große Enttäuschung
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Kritik an Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän: Roland Kaiser mischt sich ein
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Privater Einblick: So wohnt Schlagerstar Beatrice Egli privat
Anders als gedacht
Beatrice Egli redet.
"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt den Sendestart
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
"Isch komm da her": So entstand die schicksalhafte Liebe zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli die heikle Frage
Im Gespräch
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
"Blondierpulver hat sich durchgefressen": Ariel äußert im Dschungel wilde Theorie
Teilnehmer sind fassungslos
IBES Tag 9
"An Absurdität nicht zu überbieten": Frank Buschmann kritisiert anstehende WM in den USA
Buschmanns WM-Kritik
Frank Buschmann
Diese Rarität sorgt für Streit bei „Bares für Rares“: „Schrei mich nicht an!“
Ausgabe vom 6. Februar 2026
Von links: Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Moderator Horst Lichter, Händler Daniel Meyer und Markus Wildhagen
TV-Kollege springt ARD-Moderatorin Lola Weippert nach Online-Hass zur Seite: "Bemitleidenswert"
Schlagfertige Reaktion
Detlef Steves / Lola Weippert
Halftime-Show-Act und Trump-Gegner: Das ist Bad Bunny
Super Bowl 2026
Bad Bunny (2025)
Warum Isabel Edvardsson „Let’s Dance“ eine Absage erteilt
Sie will nicht
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.
Im Free-TV: Dieser opulente TV-Film erzählt von einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte
Historisches TV-Drama
"Nacht über Berlin"
Senta Berger äußert sich nach schwerem Sturz: "Bin sehr gerührt"
Schauspielerische Rückkehr
Senta Berger
Marco Girnth über seinen „SOKO Leipzig“-Abschied: „Es bricht mir das Herz“
Nach 25 Jahren
Marco Girnth schaut ernst.
Oscar-Preisträger lädt zur Bibelstunde: Kontroverser Endzeit-Thriller läuft im Free-TV
Dystopische Bibeljagd
The Book of Eli
Nach Machtwechsel: Diese „Star Wars“-Projekte sind geplant – oder gefährdet
Zukunft der Reihe
Star Wars: Maul - Shadow Lord
„Let’s Dance“-Kandidatin Bianca Heinicke: Vom YouTube-Hype zum Neuanfang
Großer Bruch
Bianca Heinicke mit blauen Haaren aus 2016.
Nach Flaggen-Eklat entschuldigt sich ARD-Satiriker bei Grönländern: "Haben uns vergriffen"
Satirischer Skandal
Maximilian Schafroth
Aus traurigem Grund: Schlagerstar Sonia Liebing kündigt Instagram-Pause an
Sonia Liebing pausiert
Sonia Liebing
Liefers, Loos und der Reichstagsbrand
"Nacht über Berlin"
"Nacht über Berlin"
Dreieinhalb Stunden Frohsinn in unlustigen Zeiten
"Fastnacht in Franken 2026"
Fastnacht in Frasnken 2026
Olympia 2026: Die Eröffnung
"Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026"
Olympische Winterspiele 2026
Abschluss einer Broadway-Musical-Verfilmung: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Wicked: Teil 2"
Eva Benetatou spricht Klartext nach Dschungelcamp-Aus
"Hat mich schockiert"
Dschungelcamp
Verrückte Auktion: Benutztes Taschentuch von Filmstar für viel Geld versteigert
Auktionserfolg
Pierre Niney
Eric Stehfest spricht über Franziska Temme: "Ich bin endlich wieder glücklich!"
Neue Verbindung
Edith Stehfest und Franziska Temme
"Bridgerton": Das verrät der Teaser wirklich über die neuen Folgen!
So geht es weiter
Drei Frauen in pompösen Kleidern sind auf einem Ball.