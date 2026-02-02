"Blondierpulver hat sich durchgefressen": Ariel äußert im Dschungel wilde Theorie

Stille? Fehlanzeige. Kaum sitzt die Runde entspannt zusammen, plappert Ariel schon wieder drauflos – und stellt plötzlich eine Frage, die alle irritiert zurücklässt: "Sagst du, die Erde ist flach oder die Erde ist rund?" Samira hält das erst für einen Witz und kontert lachend: "Schatzi, für uns beide ist sie viereckig!" Doch dann wird sie ernst: "Natürlich ist sie rund!" Auch alle anderen sind der runden Meinung – außer Ariel. Die meint: "Auf TikTok habe ich das gesehen!" Na, dann muss es doch eigentlich stimmen.

Mirja aber glaubt's nicht ganz: "Aber Schatz, hast du mal einen Globus gesehen, der ist doch rund!" Aber nicht in der Welt der Schweizerin: "Wenn du mit dem Flieger fliegst und die Erde wäre rund, dann würde der Flieger irgendwann an eine Kante kommen, wo er nicht weiter kann." What? Eva ist fassungslos: "Das ist ein schlechter Scherz von dir, oder?" Hubert kann nur lachen: "Das muss ein Scherz sein, das viele Blondierpulver hat sich durchgefressen."

Hardy Krüger Jr. unterstellt Ariel nach wirrer Theorie Strategie Ariel bleibt dabei: "Die Erde ist flach, Leute!" Hardy sarkastisch: "Auf TikTok gelernt? Klar, wer braucht Schule, wenn er TikTok hat." Samira wird skeptisch: "Überlegst du gerade, wie gut du schauspielern kannst?" Auch Hardy glaubt an großes Theater: "Wenn sie das jetzt behauptet, hat sie natürlich wieder die totale Aufmerksamkeit! So berechnend."

Stephen hält es auch für "totalen Quatsch, Schwachsinn" mit Hintergedanken, die allerdings nach hinten losgehen könnten. "Ich finde sie echt strategisch! Aber Aufmerksamkeit haben und dabei wie ein Vollpfosten dazustehen, ist nicht positiv!" Ihre Neigung zu Krawall und Inszenierung nötigt ihm aber Respekt ab: "Sie ist Profi. Die springt von Format zu Format. Macht sie klasse." Er glaubt auch nicht, dass Ariel tatsächlich nicht ganz rein in der Birne ist. "Das ist 'ne Show. Aber ich hätte gerne Popcorn dazu."

