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Unheilig-Frontmann Der Graf überrascht mit rührender Liebes-Beichte

Eine Reise, die alles veränderte

Unheilig-Frontmann Der Graf überrascht mit rührender Liebes-Beichte

19.03.2026, 14.15 Uhr
von Annika Schmidt
Eine Begegnung in jungen Jahren prägte das Leben des Sängers nachhaltig. Nun erzählt Der Graf, warum er diesen Moment nie vergessen hat.
Der Graf erzählt von seiner romantischen Liebesgeschichte mit seiner Ehefrau.
Der Graf erzählt von seiner romantischen Liebesgeschichte mit seiner Ehefrau.   Fotoquelle: picture alliance/dpa/Revierfoto

Der Frontmann von Unheilig gab bisher nicht viel über sein Privatleben preis. Dennoch offenbarte der Graf zuletzt, wie es um sein Liebesleben steht. Dabei verriet der 56-Jährige, die romantische Geschichte, wie er seine Frau kennengelernt hat. Die Liebesgeschichte der beiden begann schon in jungen Jahren. In seiner Kindheit stotterte der Musiker stark und wurde deshalb gehänselt. Als der Musiker fünf Jahre alt war, fuhr er mit seinen Eltern in den Urlaub. Eine Erinnerung, die bei dem Graf sicherlich schöne, aber auch traurige Gefühle auslöst, denn seine Mutter starb kürzlich. Das Lied "Löwe" schrieb der Unheilig-Frontmann für seine Mutter.

So lernte Unheilig-Frontmann Der Graf seine spätere Frau kennen

Der Familienurlaub am Bodensee veränderte das Leben des Sängers, der in Würsele geboren wurde. Auf der Reise lernte er seine zukünftige Ehefrau kennen. „Wir haben uns im Urlaub am Bodensee kennengelernt, in einer kleinen Pension. Wir waren beide erst fünf Jahre alt", erzählt der Graf im Interview mit der "Deutschen Presse-Agentur". Die beiden Kinder verbrachten eine intensive Zeit während ihres Aufenthalts miteinander.

Als die Abreise näher kam, war es "unendlich traurig" für ihn, erinnert er sich. Doch schon damals stand für den "Geboren um zu leben"-Interpreten fest, dass sie die Frau seines Lebens ist. "Wenn ich groß bin, will ich die mal heiraten", soll der damals Fünfjährige zu seiner Mutter gesagt haben. Damit sollte der Graf recht behalten. "Wir sind zusammen durch den Kindergarten gegangen, durch die Grundschule und die Realschule", verrät der Musiker. Jahre später erfolgte ihre Hochzeit.

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Für die Musik: Der Graf gab seinen Beruf auf

Das Paar hielt in guten wie in schlechten Zeiten zusammen. Mit 29 Jahren setzte der Graf alles auf eine Karte, gab seinen Job als Hörgeräteakustiker auf und versuchte eine Karriere als Musiker zu starten. "Ich bringe jetzt das Geld nach Hause und wir schauen mal, ob du als Musiker etwas auf die Beine stellen kannst", erinnert sich der Sänger an die Reaktion seiner Ehefrau auf die Veränderung.

Eine gute Entscheidung – 1999 gründete er zusammen mit Grant Stevens und dem Produzenten José Alvarez-Brill die Band Unheilig. 2010 landeten die Musiker mit dem Lied "Geboren um zu leben" einen großen Hit. Den Text zu dem Song schrieb der Graf selbst und verarbeitete darin den Tod eines guten Freundes.

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