Thilo Mischke über das boomende Geschäft mit dem Coaching – Zwischen Motivation und Manipulation

Es ist ein Geschäft, mit dem rund um den Globus im letzten Jahr über 50 Milliarden Dollar verdient wurden: das Coaching. Hier gibt es alles – vom radikalen Boost der Persönlichkeit bis hin zu dubiosen gesundheitlichen Heilsversprechen und Maschen, die einen reich machen sollen. Für seinen Film "Thilo Mischke. Das Geschäft mit dem Coaching – zwischen Motivation und Manipulation" (Montag, 23. März, 20.15 Uhr, ProSieben) hat der preisgekrönte Reporter die Szene unter die Lupe genommen. "Im Coaching herrschen immer noch Wildwest-Zeiten", weiß er im Interview zu berichten.

prisma: Laut einer US-Studie wurden mit Coaching 2025 weltweit erstaunliche 51 Milliarden Dollar verdient. Es ist ein sehr stark wachsender Markt. Wofür genau geben die Leute ihr Geld aus?

Thilo Mischke: Das ist eben die Frage, weil Coaching ein weites Feld mit vielen Grauzonen zwischen seriös und unseriös bis gefährlich umfasst. Hinter dem Begriff verbirgt sich alles von Astrologie über Psychotherapie und Persönlichkeitstraining bis hin zu Versprechen von Reichtum und Gesundung, wenn man dieses oder jenes tut. Schaut man sich diesen Markt genauer an, stellt man fest, dass Life-Coaches oben genannten Punkte sogar oft miteinander verbinden.

prisma: Sie meinen, es gibt da Leute, die wie ein Guru ihren Jüngern ein sehr viel besseres Leben versprechen, wenn man ihren Regeln folgt?

Mischke: Ja. Und gerade diese Mischung verschiedener "Lehren" kann gefährlich werden. Ich wäre auf jeden Fall skeptisch, wenn sich Astrologie mit Finanz- oder gar Gesundheitsberatung oder Breathwork vermischen würde.

"Die Götter des Publikums sind hier eben die Coaches" prisma: Sie haben sich in einem anderen Film mit dem Erstarken der Evangelikalen Kirchen beschäftigt, die nicht nur in den USA ein Riesenfaktor sind, sondern auch in Deutschland wachsen. Ist Religion dem Life-Coaching sehr ähnlich?

Mischke: Ich war bei einem Event des Coaches Tony Robbins, dem erfolgreichsten Life-Coach der Welt. Ich glaube, die Szene ist nicht im fertigen Film gelandet, aber ich stand da in der Lanxess-Arena in Köln und hatte so richtige evangelikale Vibes. Es war für mich wie ein Gottesdienst und nicht wie ein Coaching. Die Leute reagierten ekstatisch auf die Coaches. Sogar das Sounddesign war sehr ähnlich jenem der evangelikalen Gottesdienste. Es wird viel mit brummenden Bässen und Lichteffekten gearbeitet. Nur, dass die Götter des Publikums hier eben die Coaches sind.

prisma: Was sagen seriöse Psychotherapeuten und Psychiater zu Angeboten, die von Life-Coaches abhängig machen, anstatt Klienten zu helfen, eigenständig handelnde, gesunde Menschen zu werden?

Mischke: Die schlagen natürlich die Hände über dem Kopf zusammen. Wenn ich die Life Coaches jedoch mit diesem Vorwurf konfrontiere, dass ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen ihnen und den Klienten entstehen würden, widersprechen sie und behaupten das Gegenteil. Sie sagen, dass ihre Klienten spätestens nach einem Jahr Coaching komplett unabhängig wären. Spricht man diese Klienten jedoch auf der gleichen Veranstaltung an, sagen die: "Nein, ich fange doch gerade erst an."Und wir reden von fünfstelligen Beträgen, die sie bis dahin schon für ihr Coaching bezahlt haben.

prisma: Haben Sie persönliche Erfahrungen mit Coaching gemacht, oder wie sind Sie aufs Thema gekommen?

Mischke: Unsere Themen sind nicht meine, sondern eine Reaktionsentscheidung. Wir haben gemerkt, dass das Thema derzeit wahnsinnig präsent ist. Selbst Menschen, die über so etwas früher eher Stirn gerunzelt hätten, sind plötzlich offen dafür. Bei den Nepp-Coachings, so nenne ich sie jetzt einfach mal, geht es darum, Menschen einzufangen. Da unterscheiden sich die Methoden nicht wesentlich von jenen der Neonazis, Islamisten und anderen radikalen Strömungen. Das beste Beispiel ist Andrew Tate und seine Manosphere-Lehre. An Tate sieht man, dass Coaching auch zu einer sehr menschenfeindlichen Bewegung führen kann.

"Die Leute versuchen, über Coachings Halt zu finden" prisma: Würden Sie sagen, dass Coaching früher eher etwas für esoterisch veranlagte Menschen war und heute erreicht man damit den Mainstream?

Mischke: Ich würde es etwas anders drehen und sagen: Coaching erreicht Menschen, die in einer Lebenskrise stecken und auf der Suche nach Strohhalmen zum Greifen sind. Einige Coachings setzen nun auf das Geschäftsmodell, solche Strohhalme anzubieten, die aber sehr teuer sind. Zurzeit befindet sich offenbar die ganze Welt in einer Lebenskrise. Viele junge Menschen sind betroffen, aber auch andere jeden Alters und aus ganz unterschiedlichen Schichten. Wir leben in unruhigen Zeiten, und die Leute versuchen, über Coachings Halt zu finden.

prisma: Welche Angebote sind besonders erfolgreich?

Mischke: Besonders erfolgreich sind Coachings, die dir finanzielle Unabhängigkeit versprechen. Nach dem Motto: Wir machen dich reich, du wirst Millionär! Interessanterweise werden solche Versprechen mittlerweile oft mit Esoterik vermischt. Die Coaches versprechen, ihren Klienten ein Mindset einzuimpfen, mit dem sie sehr erfolgreich sein werden. Dazu gehört oft eine eigene Sprache. Eine mit vielen Fachbegriffen, die sich im Vortrag wie Kauderwelsch anhört. Diese Sprache, die Coaches und ihre Anhänger sprechen, klingt für Außenstehende oft völlig unverständlich. Dahinter steht vielleicht die Idee, man habe sich da ein hocheffizientes Fachwissen für viel Geld erworben.

prisma: Bei welchen anderen Themen versprechen die Coaches Lösungen?

Mischke: Natürlich ist Gesundheit ein großes Geschäftsmodell. Bei kaum einem anderen Thema sind Menschen bereit, so viel Geld einzusetzen, auch wenn die Erfolgsaussichten vielleicht gering sind. Auch Sex und Liebe sind ein beliebtes Feld. Eigentlich jegliche Art der Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt viele Nischen im Coaching, und innerhalb dieser Nischen existieren nicht selten große Geschäftsmodelle und sehr erfolgreiche Coaches. Ich will aber auch nicht alle über einen Kamm scheren. Da gibt es viele seriöse Angebote – aber eben auch massig von dem Zeug, das man im Englischen als "snake oil" bezeichnet und bei uns als Scharlatanerie.

"Im Coaching herrschen immer noch Wildwest-Zeiten" prisma: Stellen sich Coaches der Kamera für Ihre Reportage?

Mischke: Ja, aber das war durchaus nicht einfach. Viele von ihnen sind sehr misstrauisch, was Interviews betrifft. Wir waren in Dubai unterwegs, da leben viele Life-Coaches aufgrund interessanter Steuersparmodelle. Und wir waren in Thailand, weil wir uns im Laufe der Recherche einen Fall intensiver anschauen, bei dem ein Coach, der als Finanz- und Männlichkeits-Coach angefangen hat, sich sehr plausiblen Vorwürfen psychischer und physischer Gewalt gegenübersieht. Seine Gruppe hat sich immer mehr in eine Sekte verwandelt. Wir wollten ihn in Thailand treffen, wo viele Coaches überwintern und Online-Seminare anbieten. Der Mann hat immerhin fast 13.000 Follower bei Instagram.

prisma: Sind Sie der Frage nachgegangen, wie man den Coaching-Markt im Sinne der Opfer regulieren könnte? Damit Menschen vor Scharlatanerie und körperlichen sowie psychischen Schäden geschützt werden ...

Mischke: Die Europäische Union hat schon häufiger versucht, diesen Markt zu regulieren, ist damit bisher aber immer gescheitert. Es gibt Lobby-Verbände, die dagegen arbeiten, dass eine solche Regulation kommt. In Deutschland arbeitet ein Coaching-Verband, der auch regulieren will, aber dieser Verband ist auch nicht unumstritten, weil er eine Gebühr nimmt, um Leuten ein Siegel zu verleihen, dass sie seriöse Coaches sind. Im Coaching herrschen immer noch Wildwest-Zeiten.

prisma: Also ist man dem Ganzen schutzlos ausgeliefert, wenn man sich von unseriösen Angeboten einfangen lässt?

Mischke: Eine gute Nachricht gibt es immerhin. Die deutsche Rechtslage hat sich jüngst in eine verbraucherfreundliche Richtung verändert, die da sagt: Wenn ein Coaching völlig überzogene Preise verlangt, was die ja oft tun, kannst du dir dein Geld zurückholen, sofern der versprochene Effekt nicht eintritt. Allerdings: Wer sein Geld zurückhaben will, muss klagen. Man muss also das Geld, den Mut und die Geduld aufbringen, eine solche Klage anzustreben.

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