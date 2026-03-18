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Verstecktes Talent? Das wusstest du noch nicht über Heino Ferch!

Vielseitiges Talent

Verstecktes Talent? Das wusstest du noch nicht über Heino Ferch!

18.03.2026, 12.14 Uhr
von Charlotte Leutloff
Heino Ferch ist aktuell vor allem für seine Rollen in Krimireihen im deutschen Fernsehen bekannt. Doch bevor er Schauspieler wurde, übte er noch einen anderen Beruf aus. Welcher das war, wissen wohlmöglich nur die wenigsten.
Heino Ferch sitzt auf einem Sessel und schmunzelt.
Heino Ferch ist ein wahres Multitalent.  Fotoquelle: picture alliance / ZB | Thomas Schulze
Heino Ferch auf dem Schwebebalken.
Mehr als Spaß gedacht, dennoch eindrucksvoll: Heino Ferch zeigt bei "Wetten, dass..." im Jahr 2009 eine Einlage auf dem Schwebebalken.  Fotoquelle: picture-alliance / Sven Simon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

Heino Ferch wurde 1963 in Bremerhaven geboren. Neben der Schule übte er seitdem er zehn Jahre alt war ein Hobby aus: Das Kunstturnen. Ferch war Teil des Landeskaders und schaffte es bis in die zweite Bundesliga. Bis 1984 war er aktiv, bevor er sein Studium begann.

Das Turnen als Grundlage

Doch das Turnen war für Ferch nicht nur ein Hobby, es brachte ihm zum Schauspiel. In den späten 70er Jahren war er am Stadttheater in Bremerhaven aktiv und war Teil des Musicals „Can Can“. Auf der Bühne führte er tanzakrobatische Elemente aus und sammelte so erste Erfahrung. 1987 beendete er sein Schauspielstudium mit den Nebenfächern Stepptanz, Ballett und Gesang. Bis 1990 war er dann im Ensemble an der Freien Volksbühne Berlin.

Das Turnen brachte ihn nicht nur zum Schauspielern, sondern verlieh ihm noch weitere geschickte Talente, die er in zahlreichen TV-Shows zeigen konnte. In der ARD-Show „Klein gegen Groß“ von Kai Pflaume nahm er zahlreiche Male teil. Dabei balancierte er beispielsweise in luftiger Höhe über ein Seil oder stapelte Muttern mit einem Gabelstapler. Bei einer älteren Ausgabe von „Wetten, dass…“ schlüpfte er sogar in einen Turnanzug und zeigte Elemente am Sprung und am Balken, auch wenn dieses ein reines Frauengerät ist.

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Heino Ferch, ein Multitalent

Neben sportlichen Herausforderungen hat Ferch auch einiges im Köpfchen. Ebenfalls bei „Klein gegen Groß“ konnte er mit seinem Wissen über die verschiedensten Goethe-Gedichte glänzen. Seine Vielseitigkeit zeigt er also nicht nur in TV-Shows, sondern auch mit den verschiedensten Rollen in Filmen oder Serien. Vom Kommissar bis zum verzweifelten Vater in „Hanni & Nanni“ ist alles dabei.

Kein Kapitänsstreifen für Heino Ferch: Seine ehrlichen Gründe für die „Traumschiff"-Absage
Heino Ferch, bekannt aus Filmen wie „Comedian Harmonists“ und „Der Untergang“, sprach über ein unerwartetes Angebot: die Rolle des Kapitäns auf dem „Traumschiff“. Er entschied sich dagegen und erklärt die Hintergründe.
Deshalb lehnte er ab
Heino Ferch in einem Anzug

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