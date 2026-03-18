Drei Frauen und ein Mord: Die Geheimnisse von "Imperfect Women"

Jahrzehntelang waren Eleanor (Kerry Washington), Mary (Elisabeth Moss) und Nancy (Kate Mara) unzertrennlich - doch damit ist schon nach wenigen Minuten der fesselnden Dramaserie "Imperfect Women" Schluss. Nancy wird ermordet, und die Überlebenden müssen ab 18. März bei Apple TV in acht Episoden erkennen: Obwohl man sich alles erzählt, weiß man manchmal auch über die engsten Freundinnen nicht viel.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Araminta Hall verlegt "Imperfect Women" die Handlung von England in die High Society von Los Angeles und erzählt eine komplexe Story zwischen Psychothriller, Krimi und Drama. Während die Polizei nach Nancys Mörder sucht, versuchen Eleanor und Mary, ihre Trauer zu bewältigen. Das ist nicht einfach, weil sie ständig auf intime Geheimnisse stoßen und erkennen, dass sie überhaupt nicht wissen, wer ihre Freundin wirklich war - und wer sie selbst eigentlich sind.

Mit den Augen einer Frau Während dieses Prozesses brechen bewältigt geglaubte Traumata auf, und es treten alte Konflikte zwischen Klassen und Rassen zutage. Eine allgemeingültige Wahrheit gibt die auf Hochglanz polierte Serie nicht vor, sondern lässt das Publikum die Ereignisse aus der Perspektive jeder einzelnen Frau betrachten.

Dabei ist das von Kate Mara gespielte Mordopfer die spannendste Figur: Nancy ist in einem Trailerpark groß geworden und schmeißt nach ihrer Heirat mit dem Erben einer Finanzdynastie (Joel Kinnaman) die exklusivsten Neujahrs-Partys für eine Oberschicht, die sie eigentlich nur mit Verachtung straft.

Verlässlichkeit im Ausnahmezustand Ihr Tod versetzt Eleanor (Kerry Washington) und Mary (Elisabeth Moss) in einen emotionalen Ausnahmezustand mit verbotenen Affären, Suchtmitteln und gegenseitigen Vorwürfen. Aufeinander verlassen können sie sich dennoch, wenn es darauf ankommt. Und es wird darauf ankommen: Denn die Story hält einige Volten bereit.

Das Geflecht aus Rückblenden und aktuellen Ermittlungen mag nicht immer gelungen sein. Vor allem der Krimiplot und die Suche nach dem Mörder haben einem mittlerweile ziemlich ausgeschöpften Genre nichts Neues hinzuzufügen. Der Reiz von "Imperfect Women" liegt aber ohnehin woanders - nämlich in der Erkundung einer Freundschaft zwischen drei Frauen, die bei weitem nicht so eng ist, wie sie es sich vorgemacht haben.