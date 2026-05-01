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"Frauke Ludowig – Das geheime Leben der Superreichen": Der Start des RTL Docutainment-Formates mit Frauke Ludowig

Luxusleben enthüllt

"Frauke Ludowig – Das geheime Leben der Superreichen": Der Start des RTL Docutainment-Formates mit Frauke Ludowig

01.05.2026, 07.15 Uhr
von Elisa Eberle
In ihrem neuen Format öffnet Frauke Ludowig die Türen zu einer Glitzerwelt, die den allermeisten sonst wohl für immer verschlossen bleiben würde. RTL blickt am Feiertag auf "Das geheime Leben der Superreichen".
"Frauke Ludowig - Das geheime Leben der Superreichen"
Frauke Ludowig öffnet in ihrem neuen Docutainment-Format die Türen zur Welt der Superreichen.   Fotoquelle: RTL / Laura Förster

Es ist eine Welt, die den allermeisten wohl immer verschlossen bleiben wird. Eine Welt, in der die Menschen in schicken Villen leben und mit dem Privatjet oder der eigenen Yacht mal eben übers Wochenende um die Welt jetten. Doch wie sorglos und weltfremd lebt die Klasse der sogenannten "Superreichen" wirklich?

RTL
Frauke Ludowig – Das geheime Leben der Superreichen
Docutainment • 01.05.2026 • 19:05 Uhr

Diese Frage möchte Frauke Ludowig in einem neuen Docutainment-Format bei RTL beantworten. Zwei Folgen der Reihe "Frauke Ludowig – Das geheime Leben der Superreichen" sind am Freitag, 1. Mai, und Donnerstag, 14. Mai, jeweils um 19.05 Uhr, bei RTL zu sehen.

Babystrampler vom Designer

Der erste Beitrag führt das Team der 62-Jährigen nach Los Angeles: In der Weltstadt der Stars und Sternchen lebt der dänischstämmige Schmuckunternehmer Jannik Olander. Gemeinsam mit seiner Partnerin Ricarda Rose erwartet er das erste Kind. Klar ist schon jetzt, dass es dem Baby an nichts fehlen wird: vom Babystrampler bis zum Bettchen stammt die gesamte Babyerstausstattung aus dem Designerbereich und für einen Platz im Edelkindergarten wird ebenfalls gesorgt.

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Der Immobilienmillionär Sven Hasl und seine Frau Martina bereiten derweil ihr Unternehmen in Greifswald für die nächste Generation vor. Um eben jene kümmert sich auch Miriam "Mimi" Ihrt: An der Côte d'Azur sollen ihre Kinder trotz eines Millionenvermögens und mehreren Wohnsitzen lernen, verantwortungsvoll mit dem Geld umzugehen.

Frauke Ludowig – Das geheime Leben der Superreichen – Fr. 01.05. – RTL: 19.05 Uhr

Zeit statt Luxusgüter: Frauke Ludowig spricht über das Geheimnis ihrer Zufriedenheit
Seit mehr als 30 Jahren ist Moderatorin Frauke Ludowig schon das Gesicht von „RTL Exclusiv“ und aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. In dem Buch „Code zum Erfolg“ verrät sie nun u.a. auch, was für sie wahrer Luxus bedeutet.
Erfolgsformel
Frauke Ludowig auf dem roten Teppich.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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