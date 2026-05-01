"Frauke Ludowig – Das geheime Leben der Superreichen": Der Start des RTL Docutainment-Formates mit Frauke Ludowig

Es ist eine Welt, die den allermeisten wohl immer verschlossen bleiben wird. Eine Welt, in der die Menschen in schicken Villen leben und mit dem Privatjet oder der eigenen Yacht mal eben übers Wochenende um die Welt jetten. Doch wie sorglos und weltfremd lebt die Klasse der sogenannten "Superreichen" wirklich?

Frauke Ludowig – Das geheime Leben der Superreichen Docutainment • 01.05.2026 • 19:05 Uhr

Diese Frage möchte Frauke Ludowig in einem neuen Docutainment-Format bei RTL beantworten. Zwei Folgen der Reihe "Frauke Ludowig – Das geheime Leben der Superreichen" sind am Freitag, 1. Mai, und Donnerstag, 14. Mai, jeweils um 19.05 Uhr, bei RTL zu sehen.

Babystrampler vom Designer Der erste Beitrag führt das Team der 62-Jährigen nach Los Angeles: In der Weltstadt der Stars und Sternchen lebt der dänischstämmige Schmuckunternehmer Jannik Olander. Gemeinsam mit seiner Partnerin Ricarda Rose erwartet er das erste Kind. Klar ist schon jetzt, dass es dem Baby an nichts fehlen wird: vom Babystrampler bis zum Bettchen stammt die gesamte Babyerstausstattung aus dem Designerbereich und für einen Platz im Edelkindergarten wird ebenfalls gesorgt.

Der Immobilienmillionär Sven Hasl und seine Frau Martina bereiten derweil ihr Unternehmen in Greifswald für die nächste Generation vor. Um eben jene kümmert sich auch Miriam "Mimi" Ihrt: An der Côte d'Azur sollen ihre Kinder trotz eines Millionenvermögens und mehreren Wohnsitzen lernen, verantwortungsvoll mit dem Geld umzugehen.

Frauke Ludowig – Das geheime Leben der Superreichen – Fr. 01.05. – RTL: 19.05 Uhr

Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.