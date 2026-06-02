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Isabel Edvardsson kehrt für die "Let’s Dance"-Profichallenge zurück

Das ändert sich

Isabel Edvardsson kehrt für die "Let’s Dance"-Profichallenge zurück

02.06.2026, 10.31 Uhr
von Julian Flimm
Isabel Edvardsson gibt in der Profi-Challenge ihr Comeback auf dem „Let’s Dance“-Parkett. Ihr Tanzpartner ist kein Unbekannter: Massimo Sinató tritt mit ihr an.
Profitänzerin Anastasia Maruster und Profitänzer Zsolt Sandor Cseke
Auch in diesem Jahr wollen sich die Profitänzer einen Bonus für die kommende "Let's Dance"-Staffel sichern.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Isabel Edvardsson hat lange gefehlt – nun wird sie am Freitag an der Profi-Challenge von "Let's Dance" auf RTL teilnehmen. Nach dem Ende der 19. Staffel zeigt der Sender zum achten Mal das Sonderformat, bei dem die Profitänzerinnen und Profitänzer um den Profi-Pokal antreten.

Das sind die Duos beim "Let's Dance"-Sonderformat

Insgesamt gehen neun Tanzpaare an den Start. Edvardsson tanzt gemeinsam mit Massimo Sinató. Die Produktion stellt die Paare in diesem Jahr selbst zusammen und verzichtet anders als früher auf eine Auslosung. Ein Großteil der Duos hat bisher noch nicht gemeinsam auf der Bühne gestanden.

Die weiteren Duos laut RTL: Anastasia Maruster und Vadim Garbuzov, Ekaterina Leonova und Mika Tatarkin, Kathrin Menzinger und Paul Lorenz, Malika Dzumaev und Sergiu Maruster, Marta Arndt und Alexandru Ionel, Patricija Ionel und Evgeny Vinokurov, Victoria Sauerwald und Valentin Lusin sowie Zsolt Sándor Cseke mit Mariia Maksina.

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"Let's Dance" Profi-Challenge: Teilnehmer, Modus und Regeländerungen

Die Jury aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi kommentiert die Performances wie gewohnt, vergibt aber selbst keine Punkte. Über den Sieg entscheidet allein das Zuschauervoting. Das Gewinnerpaar erhält den Profi-Pokal, choreografiert das Opening der Kennenlernshow zur nächsten Staffel und sichert sich fürs nächste Jahr einen Bonus-Rankingpunkt. Sollten die Siegerprofis dort wieder antreten, können sie den Punkt jeweils mit ihrem zugeteilten Promi bis zur vierten Show einsetzen.

Zwei Rückkehrer stehen besonders im Fokus: Mika Tatarkin, der 2026 erstmals in der regulären Staffel antreten sollte, musste wegen einer Verletzung am Bizeps pausieren. Alexandru Ionel übernahm seinen Platz.

Auch Isabel Edvardsson kehrt für die Profi-Ausgabe zurück. In den regulären Staffeln hatte sie in den vergangenen Jahren mehrfach ausgesetzt. Anfang des Jahres erklärte sie dazu: "'Let's Dance', mein Herz und 20-Jahre-Liebe. Ja, ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, ob jetzt die richtige Zeit für Comeback Nummer drei wäre. Aber es ist noch nicht so weit!" Als Grund nannte sie ihre familiäre Situation: Sie habe sich unter anderem zugunsten ihrer drei Kinder gegen eine Rückkehr entschieden.

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