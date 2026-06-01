Tom Holland wird 30: Ein Rückblick auf sein Leben vor der Kamera

Schauspieler und Hollywoodstar Tom Holland wird 30 – und kann damit bereits fast auf ein halbes Leben vor der Kamera zurückblicken. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle des "Spider-Man" im Marvel-Universum. Doch auch sein Debüt vor den Filmkameras brachte ihm bereits großen Ruhm ein.

Am 1. Juni 2026 feiert Schauspieler Tom Holland seinen 30. Geburtstag. Damit steht der Hollywood-Star nun schon fast sein halbes Leben lang vor der Kamera. Besonders seine Rolle als Spider-Man im Marvel-Universum, die er seit 2016 verkörpert, brachte ihm große Bekanntheit ein. Seine erste große Filmrolle übernahm er jedoch bereits ein paar Jahre zuvor.

Entdeckt wurde Holland im Alter von neun Jahren von der Choreografin Lynne Page. 2008 stand er für "Billy Elliot" auf der Musical-Bühne, übernahm dort zunächst eine Neben- und schließlich sogar die Hauptrolle.

2012 gelang ihm dann der erste schauspielerische Durchbruch. Damals spielte er in dem Katastrophenfilm "The Impossible" an der Seite von Naomi Watts und Ewan McGregor. Zu Beginn der Dreharbeiten war Holland gerade einmal 14 Jahre alt. Er übernahm die dritte Hauptrolle als Lucas Bennett, einem überlebenden Jungen des Tsunamis im Indischen Ozean 2004, für die er mehrere Auszeichnungen erhielt.

Es folgten weitere Rollen, unter anderem in "How I Live Now" (2013), in der Serie "Wolf Hall" (2015) und dem Abenteuerfilm "Im Herzen der See" (2015). 2016 folgte dann das Engagement, das nicht nur Hollands berufliches, sondern auch sein privates Leben nachhaltig prägen sollte. Bereits im Vorjahr wurde bekannt gegeben, dass der damals 19-Jährige die Rolle des Spider-Man im Marvel-Universum übernehmen sollte.

Bei "Spider-Man: Homecoming" lernte Tom Holland seine Partnerin kennen 2016 war es dann so weit: Im Film "Captain America: Civil War" feierte Holland seine Premiere in der Rolle des Peter Parker. 2017 folgte "Spider-Man: Homecoming", 2018 "Avengers: Infinity War" und 2019 "Avengers: Endgame" sowie "Spider-Man: Far From Home". 2021 war Holland außerdem in "Spider-Man: No Way Home" zu sehen.

Die Rolle des Superhelden brachte ihm dabei nicht nur enorme Bekanntheit, durch sie lernte er auch seine aktuelle Partnerin kennen: Schauspielerin Zendaya. Der "Euphoria"-Star übernahm in "Spider-Man: Homecoming" die Rolle der Michelle "MJ" Jones. Schon kurz nach dem Film kamen Gerüchte auf, dass mehr als nur Freundschaft zwischen den beiden Schauspielern bestehe.

Offiziell machten Tom Holland und Zendaya ihre Beziehung jedoch erst vier Jahre später, Ende 2021. Fast weitere vier Jahre später, im Dezember 2024, folgte die Verlobung. Zendaya präsentierte kurz darauf bei den Golden Globes ihren funkelnden Verlobungsring. Im März 2026 kamen Gerüchte über eine mögliche geheime Hochzeit auf, nachdem Stylist Law Roach dies angedeutet hatte. Offiziell bestätigt wurde dies jedoch nie.

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