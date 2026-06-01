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Andrea Kiewel wird persönlich: Ihr Rat für mehr Nähe in der Liebe

"Fernsehgarten"-Moderatorin

Andrea Kiewel wird persönlich: Ihr Rat für mehr Nähe in der Liebe

01.06.2026, 09.41 Uhr
von Pamela Haridi
„Kiwi“ wird persönlich und richtet einen klaren Appell an Paare. Für Andrea Kiewel beginnt mehr Nähe offenbar mit einer einfachen Entscheidung.
Andrea Kiewel in einem grünen Outfit.
Andrea Kiewel gibt Tipps für eine funktionierende Beziehung.  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Andrea Kiewel Andrea 'Kiwi' Kiewel (60) ist sonst auf dem Mainzer Lerchenberg zwischen Schlaghosen, Schlagerstars und Sonnenschirmen zu Hause. Nun überrascht die Moderatorin ihr Publikum mit einem Thema, über das man sonst eher bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit einer guten Freundin spricht: Intimität in Beziehungen.

In ihrer Kolumne für die Zeitschrift „Superillu“ wird die Moderatorin überraschend direkt. Anstatt sich über TV-Momente auszulassen, schreibt sie über das, was bei vielen Paaren hinter verschlossenen Türen nicht mehr passiert. Ihre Beobachtung: Mit den Jahren schleicht sich nicht nur Routine ein, sondern auch eine ordentliche Portion digitale Ablenkung.

Andrea Kiewel gibt Liebes-Rat: „Interessieren Sie sich füreinander“

Für „Kiwi“ liegt das Problem nicht in fehlender Liebe, sondern in fehlender Aufmerksamkeit. Stress, Alltag, Familie und vor allem: Bildschirme. Ihr Rat kommt so schlicht wie deutlich daher: „Handy weg, Computer aus, Fernbedienung vom Fernseher weglegen. Interessieren Sie sich füreinander.“

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Ausgerechnet sie, seit Jahrzehnten selbst ein Gesicht des Fernsehens, empfiehlt: weniger Flimmerkiste, mehr Miteinander. Es könnte ironischer nicht sein – aber ehrlicher auch nicht. Die Moderatorin ist davon überzeugt: Nähe entsteht nicht zufällig. Man muss sie wollen, und man muss aktiv etwas dafür tun.

Andrea Kiewel ist verlobt: Warum ihr Rat persönlich wirkt

Was „Kiwis“ Worten Glaubwürdigkeit verleiht ist, dass sie nicht aus der grauen Theorie heraus doziert. Seit einiger Zeit ist sie glücklich vergeben, vor rund einem Jahr machte sie ihre Verlobung öffentlich – live im ZDF-„Fernsehgarten“.

„Sie hat Ja gesagt“, rief sie damals fröhlich in die Kameras und hielt ihren Ring hoch. Den Mann an ihrer Seite stellt sie der Öffentlichkeit zwar nicht vor, über ihre Beziehung spricht sie jedoch offen.

Andrea Kiewel kontert Liebes-Gerüchte mit trockenem Humor

Aufmerksame Zuschauer bemerkten später, dass der Verlobungsring plötzlich fehlte. Schnell brodelte die Gerüchteküche. Ist die Verlobung geplatzt? Im RTL-Jahresrückblick klärte Kiewel lachend auf:

Ein Stein sei aus dem Ring gefallen, das Schmuckstück liege beim Juwelier. An der Ernsthaftigkeit ihrer Beziehung habe sich nichts geändert. Ihre Antwort auf Spekulationen: „So leicht wird er mich nicht los.“ Mehr „Kiwi“ geht kaum.

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Andrea Kiewel über Nähe: Was Beziehungen wirklich brauchen

In ihrer Kolumne betont sie, dass es weder Medikamente noch dubiose Internetseiten seien, die eine Beziehung retten. Der Schlüssel zum Glück läge viel näher – und sei gleichzeitig für viele offenbar schwerer umzusetzen: echtes Interesse am Partner. Für sie beginne die Distanz oft schon früh, nämlich dann, wenn Paare aufhörten, miteinander zu sprechen und sich offen auszutauschen. Oder kurz: Wenn der Alltag mehr Raum einnimmt als das Gegenüber.

Am Ende gehe es ihr nicht darum, wie oft Paare intim miteinander seien. Entscheidend sei, dass beide sich mit der Situation wohlfühlen. Zu guter Letzt verabschiedet sie ihre Leser mit einem Augenzwinkern: „Na dann, viel Spaß!“

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