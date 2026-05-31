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"Tatort: Diesmal ist es anders": Kritik zum ARD-Krimi mit Klaus J. Behrendt

Kölner Tatort-Liebe

"Tatort: Diesmal ist es anders": Kritik zum ARD-Krimi mit Klaus J. Behrendt

31.05.2026, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Im neuen Tatort aus Köln erlebt Kommissar Max Ballauf eine romantische Beziehung mit der Journalistin Nicola Koch. Doch ein Mordfall bringt seine neue Liebe ins Wanken. Kann Ballauf den Täter finden, ohne seine Beziehung zu gefährden?
Tatort: Diesmal ist es anders
Der Kölner Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Nicola Koch (Jenny Schily) sind verliebt. Mit der Journalistin, Chefredakteurin eines Kölner Stadtmagazins, scheint der reife Polizist ein spätes Lebensglück gefunden zu haben. Dann kommt ein "störender" Fall dazwischen.   Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke
Tatort: Diesmal ist es anders
Der 90. Fall von Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, links) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ist ein bisschen "anders": Er beginnt vor allem als Liebesgeschichte zwischen Max und seiner neuen Freundin und großen Liebe. Dann kommt eine schmerzhafte Mordermittlung dazwischen. Seine Erstaustrahlung hatte "Tatort: Diesmal ist es anders" im April 2024.  Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke
Tatort: Diesmal ist es anders
Der Dauer-Single und ewige Junggeselle Max Ballauf hat Journalistin Nicola Koch (Jenny Schily) kennen und lieben gelernt. Das Paar schwebt auf "Wolke 7". Doch dann treten Spannungen zwischen den Liebenden auf. Sie haben mit Max' neuem Fall zu tun.  Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke
Tatort: Diesmal ist es anders
Neben der Liebe gibt es auch einen Mordfall: Unter einer Brücke am Rhein wurde ein Mann überfahren. Es sieht nach Absicht und nicht nach einem Unfall aus. KTU-Fachfrau Nicola Förster (Tinka Fürst) untersucht mögliche Tathergänge.   Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke
Tatort: Diesmal ist es anders
Mariella Rosanelli (Leslie Malton) hatte vor Jahren mal einen großen Hit. Auch heute noch tritt die schillernd charismatische Kölnerin noch ab und zu auf. Dabei weiß sie ihr Publikum bei Charity-Events zu begeistern. Vor allem aber sammelt sie Geld für ihr Jugendzentrum "Kids4Care".  Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke
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Larissa Krüger (Katja Hutko) zeigt Kommissar Freddy Schenk (Dietmar Bär) die Einrichtung "Kids4Care". Es ist mehr als ein Jugendzentrum, es ist ihr Zuhause. Möglich gemacht hat es der ehemalige Schlagerstar Mariella Rosanelli.   Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke
Tatort: Diesmal ist es anders
Die Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär, links), Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, zweiter von links) und Norbert Jütte (Roland Riebeling) suchen in der Wohnung von Peer Schwarz nach Spuren. Der arbeitslose Journalist lebte überraschend luxuriös - worüber sich die Ermittler wundern.  Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke
Tatort: Diesmal ist es anders
Freddy Schenk (Dietmar Bär) trifft Stadtmagazin-Mitarbeiterin Svenja Peter (Annina Hellenthal). Bei "Cologne.Alive" schreibt sie einen Großteil der Texte. Zum Teil unter Pseudonym, damit die geringe Mitarbeitendenzahl beim Heft nicht auffällt ...  Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke
Tatort: Diesmal ist es anders
Früher war Mariella Rosanelli (Leslie Malton) ein bekannter Schlagerstar. Jetzt ist ihr Herzensprojekt das karitative Jugendzentrum "Kids4Care". Die Macherin wundert sich, warum die Polizei in ihrer Einrichtung ermittelt.   Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke
Tatort: Diesmal ist es anders
Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Nicola Koch (Jenny Schily) genießen ihre Liebe. Kann es sein, dass der Kommissar und seit über 25 Jahren - mit kurzen Ausnahme-Phasen - Dauer-Single doch noch sein Glück gefunden hat?   Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke
Tatort: Diesmal ist es anders
Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) hegt einen Verdacht, der ihn ziemlich mitnimmt. Dies hat, wie man sich denken kann, mit einer Verbindung zwischen seinem neuerdings so glücklichen Privatleben und dem neuen Mordfall zu tun ...  Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Wer den Kölner Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) als einsamen Wolf abgespeichert hat, musste vorübergehend umdenken. Wie der Titel "Tatort: Diesmal ist es anders" verspricht, passiert in Folge 90 (Erstausstrahlung: April 2024) des alten "Ermittlerehepaares" Ballauf und Schenk (Dietmar Bär) etwas Ungewöhnliches: Max Ballauf ist glücklich liiert. Gefunden hat er die Journalistin Nicola Koch (Jenny Schily), Chefredakteurin und Herausgeberin des Stadtmagazins "Cologne Alive". Wie die beiden sich kennenlernten, wird nicht erzählt. Die "Tatort"-Zuschauenden werden sofort in eine achtsam offene, aber auch körperliche erstaunlich freizügige Liebesgeschichte eingeführt. Hier stellt sich nicht mehr die Frage: Gehen wir zu dir oder zu mir? Eher scheint es so, dass Max bei seiner neuen Lebensgefährtin eingezogen ist.

ARD
Tatort: Diesmal ist es anders
Kriminalfilm • 31.05.2026 • 20:15 Uhr

Den Kollegen von der Mordkommission ist der dauerlächelnde Max keine allzu große Hilfe, als der Tod eines wohl absichtlich überfahrenen Mannes untersucht wird. In der schicken Wohnung von Peer Schwarz, dem Opfer, finden sich große Mengen Bargeld – offenbar hat der arbeitslose Journalist bekannte Persönlichkeiten systematisch erpresst. Wehrte sich eine von ihnen mit drastischen Mitteln? Eine Spur führt zum ehemaligen Schlagerstar Mariella Rosanelli (Leslie Malton). Die charismatische Kölnerin singt noch ab und zu auf Charity-Events, um Geld für ihr Jugendzentrum "Kids4Care" zu sammeln. Die karitative Einrichtung ist aber längst ihr Haupt-Job und das Ein-und-Alles der Sängerin. Kann es sein, dass auch sie vom getöteten Schwarz erpresst wurde?

Auch "Cologne Alive", das Magazin von Max' Flamme Nicola, berichtet sehr regelmäßig und positiv von Mariella Rosanellis Aktivitäten. Als Max bei seinen Recherchen auf Querverbindungen stößt, kommen in ihm Verdächtigungen hoch, die seiner Beziehung nicht guttun. Sowohl er als auch Nicola spüren, dass ein dunkler Schatten über diese Liebe gefallen ist.

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Das alterslose Faszinosum der Liebe

Auch über einen Ermittler, der schon seit 1997 im Kölner Dienst ist, kann man noch etwas Neues erzählen – sagte sich Drehbuchautor Wolfgang Stauch, der 2022 für Ballauf und Schenk unter anderem die tolle Mord-unter-Schauspielern-Folge "Vier Jahre" geschrieben hat und zuletzt im Januar 2026 für den kuriosen Opern-Fall "Die Schöpfung" verantwortliche zeichnete.

Stauch ist ein Krimiautor, der sich nicht mit dem Üblichen zufriedengibt. Bei ihm muss auch zwischenmenschlich etwas passieren, das seine Krimis zu etwas Besonderem macht. Hier ist es Max Ballauf, der mit 60-plus das Leben plötzlich ganz anders zu sehen scheint: als wunderschöne, freudvolle Entdeckungsreise in der Welt eines anderen Menschen. Manche nennen dieses Gefühl: verliebt sein. Regisseur Torsten C. Fischer inszeniert es in seinem elften Kölner "Tatort" mit Klasse-Kameramann Holly Fink überaus anrührend und angenehm klischeefrei, sodass man dem Spiel von Behrendt und Schily die Überzeugung abnimmt: Ja, auch reifere Menschen können ihrem Leben durch eine neue Liebe noch mal eine ganz neue Wendung geben.

Dass dazu ein Krimi konstruiert wird, der natürlich etwas mit dem neuen Lebensgefühl des Kommissars zu tun hat und dieses torpediert, ist dem Format und auch ein Stück weit den Grundregeln dramatischen Erzählens geschuldet. Der Fall, den Ballauf und Schenk gemeinsam mit ihren Helfern Jütte (Roland Riebeling), Natalie Förster (Tinka Fürst) und Dr. Roth (Joe Bausch) bearbeiten müssen, stört fast ein bisschen die Liebesgeschichte, auch wenn er nicht schlecht ausgedacht ist.

Zu den faszinierenden, reiferen Frauen dieses "Tatorts" zählen neben der wie immer sehr guten Jenny Schily und der ebenso starken Leslie Malton auch Max' ehemalige Liebe Lydia Rosenberg (Juliane Köhler). In diesem Film taucht sie mal wieder auf und gibt Max ein paar Lebensweisheiten mit auf den Weg. Ein kurzer, starker Auftritt in einem Krimidrama über Lebensträume, die spät in Erfüllung gehen könnten, und das alterslose Faszinosum der Liebe. Die vielleicht berührendste Szene des Krimis kommt dann am Ende ganz ohne Worte aus. Es ist eine lange innige Umarmung zwischen den alten Freunden Max Ballauf und Freddy Schenk. Manchmal ist Freundschaft der letzte, vielleicht einzige Anker im Leben, wenn die Liebe den Bach heruntergegangen ist.

Tatort: Diesmal ist es anders – So. 31.05. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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