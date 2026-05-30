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"sportstudio UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain – FC Arsenal": Die Übertragung im ZDF

Finale in Budapest

"sportstudio UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain – FC Arsenal": Die Übertragung im ZDF

30.05.2026, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Das Champions League Finale 2026 in Budapest verspricht Spannung: Paris Saint-Germain, der Titelverteidiger, trifft auf den FC Arsenal. Geleitet wird das Duell vom deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert. Die Übertragung übernimmt das ZDF, inklusive einer Doku über die WM 2006.
sportstudio UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain - FC Arsenal
Luis Enrique, Erfolgstrainer von Paris Saint-Germain, feiert den Halbfinalsieg seines Teams beim Rückspiel gegen den FC Bayern in München am 6. Mai. Der anscheinend schwerste Gegner im Wettbewerb ist geschlagen. Doch selbstverständlich ist der Premier League-Gegner FC Arsenal alles andere als "Laufkundschaft".  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alex Grimm
sportstudio UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain - FC Arsenal
Die Spieler von Paris Saint-Germain feiern am späten Abend des 6. Mai 2026 ihren Triumph über den FC Bayern München im Rückspiel in der Allianz Arena. Der amtierende Titelträger hat sich so für das Finale in Budapest qualifiziert.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alex Grimm
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg
Mikel Arteta (rechts), Trainer des FC Arsenal, feiert den Champions League Finaleinzug seines Team im heimischen Londoner Stadion. Nach einem Unentschieden in Madrid setzte sich sein Team am 5. Mai im Rückspiel knapp mit 1:0 durch.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Justin Setterfield
Kai Havertz
Neben dem Schiedsrichter (Daniel Siebert), der bereits als Leiter des Champions League-Finales feststeht, könnte ein zweiter Deutscher in Budapest triumphieren: Offensivspieler Kai Havertz schnürt seine Schuhe für die Londoner von Arsenal.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Michael Regan
West Ham United v Arsenal - Premier League
Kai Havertz beim Premier League Spiel seines FC Arsenal beim Londoner Konkurrenten von West Ham United im Mai 2026.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alex Pantling

Viele Menschen, vor allem aus Deutschland, hätten im Champions League Finale 2026 von Budapest (Anpfiff: 18.00 Uhr) den FC Bayern München erwartet. Die Bayern unterlagen jedoch in zwei denkwürdigen Halbfinalspielen dem Vorjahressieger Paris Saint-Germain. Viele betrachteten jenes Halbfinale der vielleicht beiden besten europäischen Fußballmannschaften der Saison 2025/26 als vorgezogenes Finale. Derweil setzte sich beim anderen Vorschlussrunden-Duell der FC Arsenal gegen Atlético Madrid durch. So kommt es nun also zum UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain – FC Arsenal.

ZDF
sportstudio UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain – FC Arsenal
Live-Sport • 30.05.2026 • 17:05 Uhr

Geleitet wird die Partie vom Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert, der erst als fünfter Deutscher in der Geschichte der Champions League (seit 1992/93) ein Finale leitet. Moderiert wird der Abend im ZDF von Jochen Breyer, der von seinem Buddy-Expertenduo Christoph Kramer und Per Mertesacker unterstützt wird. Das Spiel kommentiert Gari Paubandt. Auch wenn Paris St. Germain spätestens nach der beeindruckenden Leistung gegen Bayern als Favorit ins Rennen geht, sollte man den FC Arsenal nicht unterschätzen. Immerhin dominierte das Team mit dem Deutschen Kai Havertz über weite Strecken der abgelaufenen Saison die englische Premier League.

"Sommermärchen"-Doku folgt aufs Champions League-Finale

Durch den ungewöhnlich frühen Anpfiff verschiebt sich die Statik des Samstagabends im Zweiten. "heute" mit Mitri Sirin kommt bereits kurz nach 18.45 Uhr, je nach Dauer der Nachspielzeit von Halbzeit eins. Sollte es nach Ende der zweiten Halbzeit keine Verlängerung und kein Elfmeterschießen in Budapest geben, könnten die Konfetti-Kanonen irgendwann zwischen 20.00 und 20.30 Uhr die Farben des Siegers in den ungarischen Himmel pusten.

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Da der "angebrochene Abend" in seinem zeitlichen Verlauf schwer zu berechnen ist, geht es statt mit Krimi oder Show ab frühestens 20.30 Uhr mit einer absolut sehenswerten Fußball-Doku weiter: "Mission Sommermärchen" blickt auf die WM 2006 in Deutschland zurück. Für den ZDF-Doku-Dreiteiler (seit 20. Mai auch komplett in der ZDF-Mediathek) erinnern sich die Protagonisten von einst: Erfrischend tragikomisch reflektieren Jürgen Klinsmann, Oliver Kahn und Co., wie sich das Land damals verändert hatte. Das ZDF zeigt Teil eins und zwei von "Mission Sommermärchen" linear nach der Siegerehrung. Teil drei läuft im Nachtprogramm um 1.20 Uhr.

sportstudio UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain – FC Arsenal – Sa. 30.05. – ZDF: 17.05 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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