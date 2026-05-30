"sportstudio UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain – FC Arsenal": Die Übertragung im ZDF

Viele Menschen, vor allem aus Deutschland, hätten im Champions League Finale 2026 von Budapest (Anpfiff: 18.00 Uhr) den FC Bayern München erwartet. Die Bayern unterlagen jedoch in zwei denkwürdigen Halbfinalspielen dem Vorjahressieger Paris Saint-Germain. Viele betrachteten jenes Halbfinale der vielleicht beiden besten europäischen Fußballmannschaften der Saison 2025/26 als vorgezogenes Finale. Derweil setzte sich beim anderen Vorschlussrunden-Duell der FC Arsenal gegen Atlético Madrid durch. So kommt es nun also zum UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain – FC Arsenal.

sportstudio UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain – FC Arsenal Live-Sport • 30.05.2026 • 17:05 Uhr

Geleitet wird die Partie vom Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert, der erst als fünfter Deutscher in der Geschichte der Champions League (seit 1992/93) ein Finale leitet. Moderiert wird der Abend im ZDF von Jochen Breyer, der von seinem Buddy-Expertenduo Christoph Kramer und Per Mertesacker unterstützt wird. Das Spiel kommentiert Gari Paubandt. Auch wenn Paris St. Germain spätestens nach der beeindruckenden Leistung gegen Bayern als Favorit ins Rennen geht, sollte man den FC Arsenal nicht unterschätzen. Immerhin dominierte das Team mit dem Deutschen Kai Havertz über weite Strecken der abgelaufenen Saison die englische Premier League.

"Sommermärchen"-Doku folgt aufs Champions League-Finale Durch den ungewöhnlich frühen Anpfiff verschiebt sich die Statik des Samstagabends im Zweiten. "heute" mit Mitri Sirin kommt bereits kurz nach 18.45 Uhr, je nach Dauer der Nachspielzeit von Halbzeit eins. Sollte es nach Ende der zweiten Halbzeit keine Verlängerung und kein Elfmeterschießen in Budapest geben, könnten die Konfetti-Kanonen irgendwann zwischen 20.00 und 20.30 Uhr die Farben des Siegers in den ungarischen Himmel pusten.

Da der "angebrochene Abend" in seinem zeitlichen Verlauf schwer zu berechnen ist, geht es statt mit Krimi oder Show ab frühestens 20.30 Uhr mit einer absolut sehenswerten Fußball-Doku weiter: "Mission Sommermärchen" blickt auf die WM 2006 in Deutschland zurück. Für den ZDF-Doku-Dreiteiler (seit 20. Mai auch komplett in der ZDF-Mediathek) erinnern sich die Protagonisten von einst: Erfrischend tragikomisch reflektieren Jürgen Klinsmann, Oliver Kahn und Co., wie sich das Land damals verändert hatte. Das ZDF zeigt Teil eins und zwei von "Mission Sommermärchen" linear nach der Siegerehrung. Teil drei läuft im Nachtprogramm um 1.20 Uhr.

sportstudio UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain – FC Arsenal – Sa. 30.05. – ZDF: 17.05 Uhr

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