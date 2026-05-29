Home News Star-News

Wird Christian Friedel der nächste deutsche Hollywood-Star?

Karrieresprung

Wird Christian Friedel der nächste deutsche Hollywood-Star?

29.05.2026, 08.41 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Christian Friedel, bekannt aus "The Zone of Interest" und "Babylon Berlin", hat Chancen auf eine Hollywood-Karriere. Der vielseitige Schauspieler brilliert in internationalen Produktionen.
Deutscher Filmpreis 2025
Christian Friedel moderiert am 29. Mai auch die 76. Verleihung des Deutschen Filmpreises.  Fotoquelle:  ZDF/Clemens Porikys
Elser - Er hätte die Welt verändert (2015)
Für seine Titelrolle in "Elser - Er hätte die Welt verändert" (2015) war Christian Friedel selbst als bester Hauptdarstller für einen deutschen Filmpreis nominiert.   Fotoquelle: ARD / SWR / Bernd Schuller
Christian Friedel
2015 gehörte Christian Friedel beim Deutschen Filmpreis zu den Gästen und Nominierten, dieses Jahr führt er als Moderator durch die Verleihung.   Fotoquelle: Clemens Bilan/Getty Images
The Zone of Interest
Mit seiner Rolle des KZ-Kommandanten Rudolf Höß in "The Zone of Interest" sorgte Christian Friedel weltweit für Aufmerksamkeit. Das Holocaust-Drama von Jonathan Glazer wurde 2024 mit einem Oscar als bester internationaler Film ausgezeichnet.  Fotoquelle: Leonine
"The White Lotus", Staffel 3
In der dritten Staffel des Serienhits "The White Lotus" spielte Christian Friedel (Mitte) einen Hotelmanager mit deutschen Wurzeln.   Fotoquelle: © Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Er gehört zu den Talenten in Deutschland, die vielleicht nicht alles, aber doch vieles können: Er ist Film-, TV- und Theater-Schauspieler, er singt, führt Theaterregie und neuerdings gehört er auch zu den Moderatoren hierzulande. Denn nachdem Christian Friedel es schon 2025 getan hatte, wird er auch dieses Jahr durch den Deutschen Filmpreis führen, der am 29. Mai in Berlin vergeben wird. Offenbar hatte er den Job gut gemacht und sich also auch auf dieser Bühne bewährt. Beste Voraussetzungen für ein noch größeres, ein internationales Terrain? Mehr noch: Steht mit Friedel sogar der nächste Deutsche vor einer Hollywood-Karriere?

Gelegenheit, für Aufmerksamkeit auch über Deutschland hinaus zu sorgen, hatte der Dresdner ein ums andere Mal. Als Schauspieler wirkte er bereits in mancher Produktion mit, die internationale Strahlkraft hatte. In der weltweit gefeierten Serie "Babylon Berlin" beispielsweise, wo er überzeugend die Nebenrolle eines Polizeifotografen spielt. Oder in Michael Hanekes Meisterwerk "Das weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte", das 2009 in Cannes die Goldene Palme gewann und bei den Oscars als bester fremdsprachiger Film und für die herausragende Kameraarbeit nominiert war.

Eine internationale Bühne hatte der gebürtige Magdeburger zuletzt auch mit Jonathan Glazers erschütterndem Holocaust-Drama "The Zone of Interest", wo er wortkarg, dafür mit umso wirkungsvollerer Körperpräsenz den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß spielte. Friedel brillierte neben der nicht weniger beeindruckenden Sandra Hüller als Höß' kaltherzig-opportunistische Ehefrau Hedwig. Hüller ist der Sprung nach Hollywood bereits gelungen – dank dieser Rolle, vor allem aber mit ihrer oscarnominierten Darstellung in dem Justizdrama "Anatomie eines Falls". Wird es Friedel ihr nachtun können?

Derzeit beliebt:
>>Nach Not-OP und künstlichem Koma: Weitere Konzerte von Bonnie Tyler abgesagt
>>Heiner Lauterbach geht auf literarisch-musikalische Reise durch die USA
>>"Deutscher Filmpreis 2026": Das Event mit Christian Friedel in der ARD
>>"Das Lehrerzimmer": Kritik zum mehrfach prämierten Film mit Leonie Benesch

Freidel ist für Nazu-Rollen in Hollywood nicht zu haben

Es sieht ganz danach aus, denn mit "The White Lotus" hat der 47-Jährige einen weiteren Schritt auf dem Weg hin zur Traumfabrik gemacht. In dem Serienhit spielte Friedel in der dritten Staffel eine "kleine, aber feine, schöne Rolle", wie er in einem Interview mit "Radio Eins" erklärte, nämlich einen Hotelmanager mit deutschen Wurzeln. Reizvoll war für ihn dieser Fabian offenbar auch deshalb, weil er ein hochkomischer Charakter ist. Nach der "dunklen Reise" in "The Zone of Interest", so Friedel, habe er "viel Spaß" gehabt, mit dieser Rolle auch "sonnig sein zu dürfen".

Mit "The White Lotus" hat sich Friedel weitere Chancen für Hollywood erarbeitet. Die Serie habe dort eine "Neugier" auf ihn geweckt, verriet er in einem Interview mit "epd Film". Und er habe auch schon einige Castings für Hollywood-Produktionen gehabt, doch da sei er nur "eine Option von vielen" gewesen. Abgeneigt gegen Hollywood scheint er jedenfalls nicht zu sein. Nur gegen eines verwehrt er sich, nämlich in die Schublade eines deutschen Schauspielers gesteckt zu werden, der hauptsächlich für Nazi-Rollen angefragt wird. Solche Angebote habe es nach "The Zone of Interest" "natürlich" gegeben, fügte er hinzu, doch die habe er alle abgelehnt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Babylon Berlin

Das könnte dich auch interessieren

Anne Hathaway packt aus: Zehn Jahre halbblind durch Grauen Star
Schwere Augenprobleme
Anne Hathaway lächelt.
Von Scientology bis Zeugen Jehovas: Diese Stars leben in Sekten
Sekten enthüllt
Oliver Pocher
Ethan Hawke: "Das Unbekannte macht uns Angst"
Angst, Leidenschaft und Antrieb
Ethan Hawke
"Du willst eigentlich nicht darüber nachdenken": Emma Stone gibt Einblick in ihr Seelenleben
Emma Stone und ihre Intuition
Emma Stone in "Bugonia"
Ryan Gosling als Stuntman in "The Fall Guy"
Free-TV-Premiere bei ProSieben
The Fall Guy
"Anatomie eines Falls": Sanda Hüller und ein mysteriöser Todesfall
Krimidrama im Free-TV
Anatomie eines Falls
"The Outsiders": Als Tom Cruise noch ein Außenseiter war
Hollywood-Sprungbrett
Die Outsider: Rebellen ohne Grund
Sie war zweimal Bond-Girl: Was macht eigentlich Maud Adams?
Bond-Girl-Legende
James Bond 007 - Octopussy (1983)
30 Jahre "Mission: Impossible": Ein Rückblick auf den Actionklassiker
Kino-Meilenstein
Mission: Impossible (1996)
Was wurde aus den "Ghostbusters"-Stars?
Ghostbusters-Saga
Das wurde aus den "Ghostbusters"-Stars
"Ingo Thiel – Yvonne und der Tod": Kritik zum Krimi auf ARTE mit Heino Ferch
Kriminalfilmreihe
"Yvonne und der Tod"
"Mensch Mutti!": Kritik zur ARD-Komödie mit Frida-Lovisa Hamann und Steffi Kühnert
Charmante Provinzkomödie
Mensch Mutti!
Eine Braut für Frankensteins Monster: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Heimkino-Highlights
"The Bride! - Es lebe die Braut"
Laura Lippmann: "Es sollten noch mehr Serien und Filme im Osten spielen"
Im Interview
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
Warum Margot Robbies Achselhaare in "Wuthering Heights" fehlen
Gelöschte Szenen
Margot Robbie
Angeschlagen: Verpasst Sonya Kraus das "Let's Dance"-Wiedersehen?
Finale steht an
Sonya Kraus schaut nachdenklich.
Kino-Neustarts am 28. Mai: "Passenger", "Verflucht normal" und "Solo Mio"
Kino-Highlights
Solo Mio
"Let's Dance"-Finale: Das sind laut Llambi die Schwächen der Stars
Wer wird "Dancing Star"?
Joachim Llambi trägt einen rosafarbenen Anzug und schaut ernst.
Andrea Kiewel wird intim: Dieser Liebes-Rat überrascht ihre Fans
"Fernsehgarten"-Moderatorin
Andrea Kiewel in einem grünen Outfit.
"Ein Colt für alle Fälle": Warum Lee Majors kaum daran verdient
Spätes Comeback
Lee Majors
Kein Luxus-Palast: So gemütlich wohnt Beatrice Egli wirklich
Persönlicher Einblick
Beatrice Egli lächelt.
"Wonder Woman" erobert die Leinwand: Ein Plädoyer für Menschlichkeit und Kreativität
Amazone im Kino
"Wonder Woman"
Keine Rettung für Channel 21: Teleshopping-Geschichte vorbei
Insolvenzverfahren
Ralf Kühler
"Emily in Paris" vor dem Aus: Das plant Netflix für Staffel 6
Die letzte Klappe
Lily Collins in "Emily in Paris"
"Man merkte gar nicht, wie wenig man hatte": Wie seine Kindheit Paul McCartney ein Leben lang prägte
Der nette Beatle
Paul McCartney
"Tatort"-Schauspielerin Swetlana Schönfeld verstirbt mit 74 Jahren
Tatort-Schauspielerin
Swetlana Schönfeld
Neue DVDs: Extrawurst, No Other Choice und Checker Tobi 3
DVD-Neuerscheinungen
"Extrawurst"
"Der Lehrer": Kritik zu den neuen Folgen mit Hendrik Duryn bei RTL
Schulcomeback
"Der Lehrer"
"Geschichte der Landwirtschaft": Darum geht's in der ARTE-Reportage
Landwirtschaft im Wandel
Geschichte der Landwirtschaft