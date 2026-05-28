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"Emily in Paris" vor dem Aus: Das plant Netflix für Staffel 6

Die letzte Klappe

"Emily in Paris" vor dem Aus: Das plant Netflix für Staffel 6

28.05.2026, 09.15 Uhr
von Julian Flimm
Netflix bereitet das Finale von "Emily in Paris" vor. Staffel 6 führt Emily noch einmal quer durch Europa – doch danach ist Schluss.
Lily Collins in "Emily in Paris"
Lily Collins in "Emily in Paris"  Fotoquelle: CAROLINE DUBOIS/NETFLIX

Bei Netflix fällt für "Emily in Paris" die letzte Klappe: Der Streamingdienst hat bestätigt, dass die Erfolgsserie nach Staffel sechs endet. Die Produktion der Abschlussstaffel läuft derzeit in Griechenland, anschließend wird in Monaco und Paris gedreht. Ein konkreter Starttermin steht noch aus – geplant ist die Veröffentlichung im vierten Quartal 2026.

Die finale Staffel schickt Hauptfigur Emily, gespielt von Lily Collins, erneut auf eine Reise durch Europa. Nach Stationen in Paris, Rom und Venedig steht diesmal Griechenland im Mittelpunkt der Handlung. Collins kündigte in einer Videobotschaft an: "Die sechste Staffel wird euch alles geben, was ihr an der Show liebt. Sie wird als letztes Kapitel in Emilys Abenteuer eines Lebens dienen."

"Emily in Paris" Staffel 6: Finale Drehorte, Cast und Netflix-Zahlen

Die Serie stammt von "Sex and the City"-Schöpfer Darren Star, der sich anlässlich des Serienendes an die Fans wandte: "Die Dreharbeiten zu ‚Emily in Paris‘ mit dieser außergewöhnlichen Besetzung und Crew waren ein einmaliges Erlebnis. Nun, da wir die letzte Staffel in Angriff nehmen, bin ich Netflix, Paramount und vor allem den Fans, die diese unglaubliche Reise mit uns unternommen haben, sehr dankbar."

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Die romantische Komödie erzählt von Marketingspezialistin Emily aus Chicago, die für ihren Job nach Paris zieht und sich dort beruflichen wie privaten Herausforderungen stellt.

Die fünfte Staffel startete im Dezember 2025 und spielte in Italien. Bereits beim Serienauftakt im Oktober 2020 avancierte "Emily in Paris" zum internationalen Netflix-Erfolg. Innerhalb der ersten 28 Tage nach Veröffentlichung sahen laut Angaben des Streaming-Dienstes 58 Millionen Zuschauer die erste Staffel. Staffel fünf erreichte in den ersten elf Tagen nach Erscheinen 26,8 Millionen Abrufe.

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Netflix erklärt das Serien-Aus von "Emily in Paris"

Netflix äußerte sich nicht zum Grund für das Serien-Aus: "Nach sechs Jahren, vielen Städten und unzähligen Erinnerungen kommt nun die letzte Staffel – und sie verspricht einen unvergesslichen Abschied." Hauptdarstellerin Collins zeigte sich dankbar für die Unterstützung der Fans und blickte dem Abschluss ihrer Rolle mit Vorfreude entgegen: "Ich kann es kaum erwarten, all die Magie der letzten Staffel mit euch zu feiern."

Bereits in Staffel 5 entwickelten sich neue Beziehungen und Spannungen. Emily begegnete in Rom dem italienischen Cashmere-Erben Marcello, während Mindy (Ashley Park) sich mit dem Modedesigner Nicolas de Léon (Paul Forman) verlobte. In Staffel 6 kehren laut Ankündigung alle zentralen Figuren zurück, auch Paris und Monaco rücken wieder stärker ins Zentrum der Handlung.

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