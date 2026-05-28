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"Let's Dance"-Finale: Das sind laut Llambi die Schwächen der Stars

Wer wird "Dancing Star"?

"Let's Dance"-Finale: Das sind laut Llambi die Schwächen der Stars

28.05.2026, 10.10 Uhr
von Julian Flimm
Anna-Carina, Milano und Joel kämpfen um den Titel "Dancing Star 2026". Joachim Llambi erklärt, wo die Finalisten noch wackeln könnten.
Joachim Llambi trägt einen rosafarbenen Anzug und schaut ernst.
Joachim Llambi hat sich zum anstehenden Finale von "Let's Dance" geäußert.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Ha

Am kommenden Freitag zeigt RTL das Finale von "Let's Dance". In der Endrunde treten Sängerin Anna-Carina Woitschack (33), Rapper Milano (27) und Sportler und Ninja-Warrior-Athlet Joel Mattli (32) gegeneinander an.

Juror Joachim Llambi, der neben Motsi Mabuse (45) und Jorge González (58) zur Jury gehört, erwartet einen offenen Finalabend. Im Gespräch mit RTL verriet er: "Das Finale in diesem Jahr ist super-spannend." Einen klaren Favoriten auf den Titel "Dancing Star 2026" sieht der strenge Juror nicht. Entscheidend wird laut ihm die Tagesform sein: "Es muss nur ein nicht so guter Tanz dabei sein, und schon sieht es wieder ganz anders aus", so der 61-Jährige.

Die Chancen der drei Finalisten schätzt Llambi unterschiedlich ein. Anna-Carina Woitschack, die mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) antritt, bezeichnete er als "Arbeiterin" und "Perfektionistin" – als mögliche Schwäche nannte er mangelnde Emotionalität. Milano, der mit Marta Arndt (36) tanzt, ist für Llambi womöglich der beste Einzeltänzer unter den Kandidaten, zeigte aus Llambis Sicht im Paartanz aber zuletzt kleinere Schwächen. Joel Mattli, der mit Malika Dzumaev (35) auftritt, gilt als technisch und rhythmisch stark. Doch auch hier sieht Llambi Schwächen: Manchmal fehlt ihm "ein bisschen die Explosivität".

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"Let's Dance"-Finale ohne klaren Favoriten

Das Finale besteht aus einem Pflichttanz und einem Freestyle. Llambi betonte, dass es besonders darauf ankomme, wie die Paare den Pflichttanz meistern. Jury-Entscheidungen und Publikumsabstimmung seien gleichermaßen ausschlaggebend. "Am Ende wird es eine ganz knappe Kiste", sagte er. Einen persönlichen Favoriten wollte Llambi nicht nennen.

Ross Antony, der im Verlauf der Sendung als Fan-Liebling galt, verpasste den Einzug ins Finale.

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RTL zeigt "Let's Dance"-Finale live und auf RTL+

Am 29. Mai strahlt RTL ab 20:15 Uhr das Finale aus. Die Zuschauer können das Ergebnis per Publikumsabstimmung mitbestimmen. Zusätzlich ist das Finale über RTL+ im Stream zu sehen.

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