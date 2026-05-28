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Neue DVDs: Extrawurst, No Other Choice und Checker Tobi 3

DVD-Neuerscheinungen

Neue DVDs: Extrawurst, No Other Choice und Checker Tobi 3

28.05.2026, 09.01 Uhr
von Jasmin Herzog
Die neuen DVDs der Woche bieten ein spannendes Filmangebot: Von der Komödie Extrawurst über die Satire No Other Choice bis zum Kinderfilm Checker Tobi 3.
"Extrawurst"
Tennisclub-Vorstand Heribert (Hape Kerkeling) ist im Streit um einen neuen Grill bald schon mit den Nerven am Ende.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
"Extrawurst"
Film-Adaption des gleichnamigen Theaterstücks: Friedrich Mücke, Christoph Maria Herbst, Hape Kerkeling, Anja Knauer und Fahri Yardim (von links) streiten um die "Extrawurst".  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
"No Other Choice"
Um sich im Kampf um einen neuen Job gegen die Konkurrenz durchzusetzen, greift Man-soo (Lee Byung-hun) in "No Other Choice" zu drastischen Mitteln.  Fotoquelle: Plaion Pictures/2025 CJ ENM Co. Ltd. MOHO FILM
"No Other Choice"
"No Other Choice" klingt weniger drastisch als der Titel der englischen Romanvorlage, "The Axe" ("Die Axt"), wirkt aber auch nicht so schwammig wie die übersetzte deutsche Version "Der Freisteller".   Fotoquelle: Plaion Pictures
"Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde"
In "Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde" begibt Tobias Krell sich auf ein Abenteuer, das ihn rund um den Globus führt.  Fotoquelle: MFA Film/megaherz gmbh
"Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde"
Tobias Krell ist zum dritten Mal als "Checker Tobi" für einen Dokumentarfilm unterwegs.   Fotoquelle: MFA Film

"Extrawurst", "No Other Choice" und "Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Bekommt der Türke seinen eigenen Grill? Die Frage ist natürlich alles andere als harmlos und unverfänglich, das darin enthaltene Konfliktpotenzial erkennt in diesen Zeiten wohl jeder erwachsene Mensch sofort. Aber muss man darüber gleich einen ganzen Glaubenskrieg starten? In einer neuen Komödie von Regisseur Marcus H. Rosenmüller jedenfalls kommt es ziemlich genau so: Die Adaption eines gleichnamigen Theaterstücks erzählt von einer "Extrawurst", die einen kleinen Tennisverein zu zerreißen droht. Der Film erscheint nun ebenso wie die schwarzhumorige Satire "No Other Choice" und der Kinderfilm "Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde" auf DVD und Blu-ray.

"Extrawurst" (VÖ: 28. Mai)

Es beginnt mit einer unscheinbaren Mitgliederversammlung im Provinz-Tennisclub von Lengenheide. Der Vorsitzende Heribert (Hape Kerkeling) startet eine Abstimmung, wobei, richtig abstimmen muss man da eigentlich nicht: "Wir kaufen einen neuen Grill, weil der alte ist Schrott. Kein Widerstand? Einstimmig angenommen!" Heribert möchte schon zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen, da hakt Melanie (Anja Knauer) doch noch einmal ein. "Wäre das nicht eine nette Geste, wenn wir für Mitglieder mit türkischem Migrationshintergrund auch einen zweiten Grill dazuholen?" Eine nette Geste, ja, weil Muslime nichts von einem Grill essen dürfen, auf dem Schweinefleisch gelegen hat. Erol (Fahri Yardim), das einzige "Mitglied mit türkischem Migrationshintergrund" im Verein, winkt dankend ab. Aber da entbrennt um ihn herum bereits eine heftige Diskussion. Schweinefleisch-Fans gegen Vegetarier, Gläubige gegen Atheisten, Deutsche gegen Türken – bei diesem Streit in Lengenheide wird schnell klar, dass es um viel mehr geht als nur einen Grill. In weiteren Rollen sind unter anderem auch Christoph Maria Herbst, Friedrich Mücke, Gaby Dohm und Milan Peschel zu sehen.

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Preis DVD: circa 14 Euro

DE, 2026, Regie: Marcus H. Rosenmüller, Laufzeit: 94 Minuten

"No Other Choice" (VÖ: 28. Mai)

Wie weit soll, kann und darf man gehen, um die eigene Familie zu versorgen? Man-soo (Lee Byung-hun), Protagonist der abgründigen Satire "No Other Choice", wird extrem weit gehen. Der Spezialist für Papierproduktion wird nach 25 Jahren von seinem Arbeitgeber entlassen und gerät danach schnell unter Druck. Die Tennisstunden, das Auto für seine Frau (Son Yejin), das Haus, in dem seine Familie wohnt – das kostet alles viel Geld. Man-soo gibt sich alle Mühe, schnell wieder Arbeit zu finden. Er besucht Aufbau-Seminare, versucht sich von seiner besten Seite zu zeigen. Aber irgendwie reicht es nicht. Nach einem besonders demütigenden Zwischenfall ändert er dann seine Strategie: alle Konkurrenten, die ihm bei der nächsten Jobvergabe im Weg stehen könnten, systematisch ausschalten ... Park Chan-wook gehört seit über 20 Jahren zu den größten Aushängeschildern des südkoreanischen Films, und auch für seine Romanadaption "No Other Choice" bekam der Regisseur, Autor und Produzent drei Golden-Globe-Nominierungen und Auszeichnungen auf diversen Festivals.

Preis DVD: circa 14 Euro

KR, 2025, Regie: Park Chan-wook, Laufzeit: 133 Minuten

"Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde" (VÖ: 28. Mai)

Die Frage "Checkst du?" haben in den letzten Jahren wahrscheinlich viele Eltern mal von ihren Teenager-Kids aufgeschnappt. Einer, der schon ganz lange ganz viel "gecheckt" hat, ist Tobias Krell alias "Checker Tobi". Seit 2013 führt er durch eine eigene KiKA-Kinderwissenssendung, 2019 und 2023 entstanden auch schon zwei Dokumentarfilme: "Geheimnis unseres Planeten" und "Reise zu den fliegenden Flüssen". Anfang des Jahres kam Film drei in die Kinos, "Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde". Wer oder was damit gemeint ist, wird hier nicht verraten. Nur so viel: Das junge Publikum darf sich auch bei dem neuesten Abenteuer, das nun auf DVD erscheint, auf eine äußerst lehrreiche Reise freuen. Ausgangslage ist eine Frage, die Checker Tobi schon in seiner eigenen Kindheit beschäftigte: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Um das zu klären, begibt sich der Moderator im Film auf einen Trip rund um den Globus, von Madagaskar über Spitzbergen bis nach Mexiko.

Preis DVD: circa 12 Euro

DE, 2025, Regie: Antonia Simm, Laufzeit: 93 Minuten

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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