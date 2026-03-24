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Matthias Schweighöfer mit zu vielen Wünschen: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche

Neues auf Scheibe

Matthias Schweighöfer in "Das Leben der Wünsche" - Die Heimkino-Highlights

24.03.2026, 12.43 Uhr
Erik Schmitts Verfilmung von Thomas Glavinics "Das Leben der Wünsche" verspricht eine abenteuerliche Reise in die Welt der Wunscherfüllung mit Matthias Schweighöfer. Begleitet wird die Veröffentlichung von "Silent Night, Deadly Night" und dem Drama "Dann passiert das Leben".
"Das Leben der Wünsche"
Felix (Matthias Schweighöfer) ist in seinem Leben an einem neuen Tiefpunkt angelangt.  Fotoquelle: 2025 PANTALEON Films GmbH / ProU Producers United Film GmbH / SevenPictures Film GmbH / ACS Filmproduktion GbR / RCS Filmproduktion GbR
"Das Leben der Wünsche"
In "Das Leben der Wünsche" spielt Matthias Schweighöfer einen desillusionierten Familienvater, der die Erfüllung all seiner Träume herbeisehnt.  Fotoquelle: ProU Producers United Film
"Silent Night, Deadly Night"
Billy (Rohan Campbell) ist eigentlich ein sehr umgänglicher Typ. Nur nicht in der Weihnachtszeit, wenn er als Santa verkleidet Jagd auf "unartige" Menschen macht ...  Fotoquelle: Studiocanal / Cineverse/ Heather Beckstead
"Silent Night, Deadly Night"
Bei "Silent Night, Deadly Night" handelt es sich um das Remake eines gleichnamigen Kult-Slashers aus den 80er-Jahren.  Fotoquelle: Studiocanal
"Dann passiert das Leben"
Können Hans (Ulrich Tukur) und Rita (Anke Engelke) noch einmal zueinanderfinden?  Fotoquelle: Majestic/Daniel Gottschalk
"Dann passiert das Leben"
Regisseurin und Drehbuchautorin Neele Leana Vollmar, eigentlich bekannt für Kinder- und Coming-of-Age-Geschichten, nimmt sich in "Dann passiert das Leben" Figuren im fortgeschrittenen Alter und im Zustand einer gewachsenen Entfremdung vor.  Fotoquelle: Majestic

Nicht umsonst heißt es in einem englischen Sprichwort "Be careful what you wish for!", also "Pass auf, was du dir wünscht!". Warum? Ganz einfach: Weil das, was man so sehr herbeisehnt, vielleicht ungeahnte Folgen haben könnte. Dieser Gedanke durchzieht auch den 2009 erschienenen Roman "Das Leben der Wünsche", in dem der Österreicher Thomas Glavinic seinen schwer angeschlagenen Protagonisten auf eine abenteuerliche Reise der Selbsterkenntnis schickt. Die Verfilmung des Buches durch Erik Schmitt ("Cleo") mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle erscheint nun ebenso wie der Slasher-Horrorfilm "Silent Night, Deadly Night" und das Drama "Dann passiert das Leben" mit Anke Engelke und Ulrich Tukur auf DVD und Blu-ray.

"Das Leben der Wünsche" (VÖ: 26. März)

In "Das Leben der Wünsche" schlüpft der in jüngerer Vergangenheit vor allem für Netflix aktive Matthias Schweighöfer in die Rolle des strauchelnden Felix. Seine Ehe: fast am Ende. Der Job: plötzlich futsch. Und seine Haare: immer lichter. Gerade als ihn die Midlife-Crisis so richtig erwischt, begegnet er einem mysteriösen Fremden (Henry Hübchen), der ihm neue Horizonte zu eröffnen scheint. Drei Wünsche will ihm der Unbekannte erfüllen. Felix muss nicht lange überlegen und formuliert eine einzige Bitte: Von nun an sollen einfach all seine Wünsche wahr werden. Zunächst läuft alles prima. Beruflich geht es steil bergauf. Die Liebe kehrt zurück. Und die Haare beginnen wieder zu sprießen. Doch dann muss er feststellen, dass auch seine geheimen, nicht so schönen Sehnsüchte auf einmal Gestalt annehmen. Ob es ihm gelingt, einen Ausweg aus dem Strudel seiner Begierden zu finden?

Preis DVD: circa 15 Euro

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DE, 2025, Regie: Erik Schmitt, Laufzeit: 95 Minuten

"Silent Night, Deadly Night" (VÖ: 26. März)

Santa Claus und Weihnachten, das ist für die allermeisten Menschen eigentlich etwas sehr Schönes. Ein paar Festtagsmuffel haben aber schon vor Jahrzehnten erkannt, dass man daraus auch mit großem Erfolg etwas sehr Hässliches machen kann. Jahr für Jahr bahnt sich zwischen "normalen" Weihnachtsfilmen für die ganze Familie immer wieder auch brutaler X-Mas-Horror den Weg ins Kino – in diesem Fall hier das Remake des Klassikers "Silent Night, Deadly Night" aus dem Jahr 1984. Im Fokus der FSK-18-Horrorkomödie, an der unter anderem auch die Produzenten der zuletzt sehr erfolgreichen "Terrifier"-Reihe beteiligt sind, steht Billy Chapman (Rohan Campbell, "Wrong Turn"). Billy ist ein junger Mann mit guten Manieren und sanfter Stimme, der eigentlich recht sympathisch wirkt. Aber wenn das Fest der Liebe naht, wird er alle Jahre wieder zum Killer, der als Santa Claus verkleidet "unartige" Menschen aufsucht und gnadenlos bestraft – die Folgen eines schweren Traumas, das Billy in seiner Kindheit erlitt.

Preis DVD: circa 14 Euro

US/CA, 2025, Regie: Mike P. Nelson, Laufzeit: 92 Minuten

"Dann passiert das Leben" (VÖ: 27. März)

Theoretisch ist die Rente ein freudig erwartetes Ziel. Denn endlich gibt es Zeit für all die Dinge, die sonst zu kurz gekommen sind. Praktisch ist der Eintritt in den Ruhestand oft aber auch mit Ängsten und Konflikten verbunden. Vor allem in einer Partnerschaft. Eingeübte Routinen stehen auf einmal auf dem Prüfstand. Dynamiken verschieben sich, weil man sich plötzlich anders arrangieren muss. Von dieser Problematik erzählt das Ehedrama "Dann passiert das Leben". Rita (Anke Engelke) und ihr Ehemann Hans (Ulrich Tukur) wohnen zwar noch zusammen, leben aber schon lange nebeneinander her. Dass er, ein Schulleiter, bald pensioniert wird, bereitet ihr, einer Altenpflegerin, Kopfzerbrechen. Sieht Rita ihren durchstrukturierten Alltag massiv bedroht. Was vielleicht noch schlimmer ist: Die beiden sind nun womöglich gezwungen, nach Ewigkeiten wieder richtig miteinander zu sprechen. Verunsicherung und Zweifel, wohin man schaut. Erschwert wird die Situation durch einen nächtlichen Verkehrsunfall mit dramatischen Folgen.

Preis DVD: circa 15 Euro

DE/AT, 2025, Regie: Neele Vollmar, Laufzeit: 118 Minuten

Prime Video und SAT.1 wollen Serie über Königin Silvia produzieren
Prime Video und SAT.1 bringen die sechsteilige Serie "Queen Silvia", die die Liebesgeschichte von Silvia Sommerlath und Carl Gustaf erzählt, auf die Bildschirme.
Royale Liebesgeschichte
Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf von Schweden

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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