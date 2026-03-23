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"Keine andere Wahl": SWR stellt "Immer wieder sonntags" nach über 30 Jahren ein

Ende eines TV-Dauerbrenners

"Keine andere Wahl": SWR stellt "Immer wieder sonntags" nach über 30 Jahren ein

23.03.2026, 13.50 Uhr
Nach fast drei Jahrzehnten zieht die ARD der beliebten TV-Show "Immer wieder sonntags" den Stecker. Wirtschaftliche Gründe zwingen den SWR zu diesem Schritt, trotz der treuen Fangemeinde. Stefan Mross und sein Team werden gebührend verabschiedet.
Immer wieder sonntags
"Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross ist in diesem Jahr ein letztes Mal zu sehen. Der SWR stellt die erfolgreiche Show ein.  Fotoquelle: SWR/Wolfgang Breiteneicher

Seit 1995 ist "Immer wieder sonntags" fester Bestandteil des ARD-Sommerprogramms und sorgte stets für gute Quoten. Mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer sahen 2025 durchschnittlich die einzelnen Folgen. Trotzdem ziehen ARD und SWR dem Erfolgsformat nun den Stecker. Grund dafür sind die Finanzen des SWR. "Die wirtschaftliche Situation des SWR lässt uns keine andere Wahl", erklärte Clemens Bratzler, Programmdirektor des Senders. Das eingesparte Budget soll "teilweise eingespart und teilweise in die Entwicklung neuer digitaler Unterhaltungsformate investiert werden", erklärte der Sender außerdem.

"Wir gehen diesen Schritt mit großer Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber Stefan Mross und dem gesamten Team, die über viele Jahre großartiges geleistet haben. Ich verstehe, dass viele treue Fans von 'Immer wieder sonntags' enttäuscht sein werden, weil wir ihnen aus finanziellen und strategischen Gründen einen Fixpunkt im Sommer nehmen", entschuldigte sich der SWR-Mann beim Publikum der Musiksendung.

Den Abschied wolle man "gebührend feiern", versicherte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl. Sie hob besonders Stefan Mross hervor, der die Show seit 2005 moderiert: Er habe der Sendung mit "seiner unverwechselbaren Art ihr Gesicht und ihr Herz gegeben". "Immer wieder sonntags" läuft voraussichtlich am 6. September ein letztes Mal. Nach den zwölf Liveausgaben der Sendung soll es an diesem Tag eine zusätzliche Ausgabe geben. Neben "Immer wieder sonntags" strich der SWR im Zuge seiner Sparmaßnahmen bereits weitere Sendungen aus dem Programm, unter anderem die Spielshow "Ich trage einen großen Namen", die seit 1977 im TV lief.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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