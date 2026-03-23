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"Vanished – Vertraust du ihm": Lohnt sich die Miniserie mit Matthias Schweighöfer?

Intensive Romanze

"Vanished – Vertraust du ihm": Lohnt sich die Miniserie mit Matthias Schweighöfer?

23.03.2026, 09.06 Uhr
von Paula Oferath
Die Miniserie "Vanished" erzählt die Geschichte von Alice und Tom, deren Romanze in einer weltumspannenden Suche nach einem verschwundenen Liebhaber endet. In den Hauptrollen Kaley Cuoco und Sam Claflin.
Vanished - Vertraust du ihm
In der Miniserie "Vanished" sucht Alice (Kaley Cuoco) nach Tom, der plötzlich spurlos verschwunden ist. Die Serie ist ab Freitag, 13. März in der ARD-Mediathek verfügbar.  Fotoquelle: AGC Studios/Fragile Film/MGM+/ARD Degeto Film/Bruno Calvo
Vanished - Vertraust du ihm
Die junge Archäologin Alice (Kaley Cuoco) lernt Tom (Sam Claflin) bei Auslandseinsätzen kennen.  Fotoquelle: AGC Studios/Fragile Film/MGM+/ARD Degeto Film/Bruno Calvo
Vanished - Vertraust du ihm
Alice Monroe (Kaley Cuoco) nimmt die Hilfe der Journalistin Hélène (Karin Viard, rechts) dankend an.  Fotoquelle: AGC Studios/Fragile Film/MGM+/ARD Degeto Film/Bruno Calvo
Vanished - Vertraust du ihm
Alice (Kaley Cuoco) glaubt in Tom (Sam Claflin) die große Liebe gefunden zu haben. Die beiden lernen sich in Jordanien kennen.  Fotoquelle: AGC Studios/Fragile Film/MGM+/ARD Degeto Film/Bruno Calvo
Vanished - Vertraust du ihm
Alice (Kaley Cuoco) gerät auf der Suche nach ihrem Partner Tom in Gefahr.  Fotoquelle: AGC Studios/Fragile Film/MGM+/ARD Degeto Film/Bruno Calvo
Vanished - Vertraust du ihm
Journalistin Hélène (Karin Viard) hilft Alice bei der Suche nach Tom.  Fotoquelle: AGC Studios/Fragile Film/MGM+/ARD Degeto Film/Bruno Calvo
Vanished - Vertraust du ihm
Der Gangster Olivier (Said Kachar) hat keine Hemmungen.   Fotoquelle: AGC Studios/Fragile Film/MGM+/ARD Degeto Film/Bruno Calvo

Wie gut kann man einen Menschen, den man liebt, wirklich kennen? Die internationale Miniserie "Vanished – Vertraust du ihm" wirft diese Frage auf. Sie erzählt die fesselnde Geschichte der jungen Archäologin Alice Monroe ("The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco), die seit vier Jahren eine leidenschaftliche, ebenso intensive wie ungewöhnliche Beziehung mit dem charismatischen Tom Parker (Sam Claflin, "Ein ganzes halbes Jahr") führt. Ihre Romanze entfaltet sich an wechselnden Orten auf der ganzen Welt und ist geprägt von Sehnsucht, Nähe auf Zeit und dem stetigen Wunsch nach einem gemeinsamen Zuhause.

ARD
Vanished – Vertraust du im
Thriller-Miniserie • 21.03.2026 • 22:05 Uhr

Während eines romantischen Urlaubs in Paris steht ihre Beziehung an einem Scheideweg: Alice eröffnet Tom, dass ihr eine Professur an einer Elite-Uni in den USA angeboten wurde. Auch Tom, der engagiert und rastlos für eine internationale Flüchtlingsorganisation arbeitet, soll in die Vereinigten Staaten kommen, damit die beiden endlich ein gemeinsames Leben beginnen können.

Auf der Weiterreise in den sonnendurchfluteten Süden Frankreichs nimmt die Geschichte jedoch eine dramatische Wendung. Nach einem Telefonat in einem Zug verschwindet Tom plötzlich und spurlos. Als ihr Liebster nicht mehr auftaucht, beginnt für Alice eine verzweifelte und gefährliche Suche, die sie immer tiefer in ein undurchsichtiges Geflecht aus Geheimnissen, Lügen und verborgenen Bedrohungen führt.

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Matthias Schweighöfer ist dabei

Zwischen sommerlicher Leichtigkeit in der malerischen Kulisse Südfrankreichs, emotionaler Wucht und atemloser Action entfaltet die vierteilige Serie eine dichte, nervenaufreibende Dramaturgie und paranoide Thriller-Stimmung. Alice sieht sich gezwungen, ihrer eigenen Wahrnehmung zu vertrauen und gleichzeitig alles zu hinterfragen, was sie über Tom zu wissen glaubte. Sie muss sich fragen, ob die französische Polizei wirklich auf ihrer Seite steht, wer Tom Parker tatsächlich ist und ob ihre Liebe auf Wahrheit oder auf Illusionen beruhte.

Zum Ensemble gehören neben Kaley Cuoco und Sam Claflin auch Karin Viard ("Polisse"), Matthias Schweighöfer, Simon Abkarian ("Casino Royale") und Dar Zuzovsky ("The Saints"). Schweighöfer übernimmt eine der Hauptrollen in der internationalen Miniserie. Er verkörpert Alex, einen Freund von Tom, der offenbar mehr über das rätselhafte Verschwinden weiß, als er zunächst preisgibt.

Die Dreharbeiten fanden vom 28. April bis zum 30. Juli 2025 in Frankreich statt und führten das Team unter anderem nach Paris und Marseille sowie in die Regionen Île-de-France und Provence-Alpes-Côte d'Azur. International war die Serie schon vorab verfügbar: Der US-Streamingdienst MGM+ nahm sie bereits am 1. Februar ins Programm auf. Mit "Vanished" setzt die ARD einen weiteren Akzent im Ausbau international ausgerichteter Event-Serien mit namhafter Besetzung. Konzipiert wurde die vierteilige Produktion von David Hilton und Preston Thompson, der auch für das Drehbuch verantwortlich ist. Die Regie übernahm Barnaby Thompson.

Ab Freitag, 13. März, ist die Miniserie in der ARD Mediathek verfügbar. Am Samstag, 21. März, zeigt das Erste die ersten beiden Folgen. Fortgesetzt wird die Serie im linearen TV am Montag, 23. März, 0.15 Uhr.

"Vanished" Die Thriller-Romanze mit Kaley Cuoco und Sam Claflin
Die vierteilige Miniserie "Vanished" verbindet eine intensive Liebesgeschichte mit Thriller-Spannung. Kaley Cuoco und Sam Claflin spielen ein Paar, das in einem Netz aus Geheimnissen gefangen ist. Ab 13. März in der ARD Mediathek.
Neue Serie
Vanished - Vertraust du ihm

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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