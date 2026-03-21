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„Nicht einmal einen Grundschritt“: Llambi zerlegt „Let’s Dance“-Kandidat

Tanzdrama bei RTL

„Nicht einmal einen Grundschritt“: Llambi zerlegt „Let’s Dance“-Kandidat

21.03.2026, 10.35 Uhr
von Leonie Ebel
Bei „Let’s Dance“ liegen Lob und Demütigung nah beieinander: Während ein Paar begeistert, kassiert ein Kandidat von Llambi eine heftige Abrechnung.
"Let's Dance"
Eine Seltenheit: Joachim Llambi (rechts) zückt die 10!  Fotoquelle: RTL / Willi Weber
"Let's Dance"
Joel Mattli und Malika Dzumaev lassen die Funken sprühen.  Fotoquelle: RTL / Willi Weber
"Let's Dance"
In diesem Contemporary thematisiert Betty Taube auf sehr verletzliche Weise ihren jahrelangen Umgang mit Depressionen.  Fotoquelle: RTL / Willi Weber
"Let's Dance"
Fernab seiner ernsten Storylines zeigt sich Jan Kittmann heute von einer ganz anderen Seite und versprüht bei seinem Cha Cha Cha eine ordentliche Portion gute Laune.  Fotoquelle: RTL
"Let's Dance"
Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova müssen "Let's Dance" nach der dritten Liveshow verlassen.  Fotoquelle: RTL / Willi Weber
"Let's Dance"
Normalerweise beeindruckt Anna-Carina Woitschack die Fans mit ihrer Schlagermusik. Doch bei der dritten Liveshow punktete sie auch mit ihrem Tanztalent.  Fotoquelle: RTL / Willi Weber
"Let's Dance"
Seit vielen Jahren bilden sie die beliebte Jury von "Let's Dance": Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi.  Fotoquelle: RTL / Willi Weber

Bereits zwei Paare mussten sich in den letzten Wochen vom "Let's Dance"-Parkett verabschieden und die Heimreise antreten. Kein Wunder also, dass die übrigen zwölf Prominenten mächtig unter Druck stehen – denn schließlich möchte sich jeder von ihnen den heißbegehrten Titel "Dancing Star 2026" sichern.

Die dritte Liveshow dürfen dieses Mal Willi Banner alias Willi Whey und Patricija Ionel eröffnen: Mit einem Charleston zu "No Diggity" wollen sie die Jury und das Publikum in ihren Bann ziehen. Das gelingt ihnen jedoch nicht so wie gewünscht: Die Juroren haben an ihrem Tanz einiges auszusetzen und geben dem Paar nur 16 Punkte. "Ich möchte gerne 100 Prozent von dir haben. Auch wenn du das Gefühl hast, du gibst 100 Prozent – dann hab das Gefühl, du gibst 200 Prozent", macht Joachim Llambi dem Influencer klar.

Joachim Llambi teilt heftig gegen Simon Gosejohann aus: "Nicht einmal einen richtigen Grundschritt getanzt"

Doch diese Kritik ist noch harmlos im Gegensatz zu jener, die sich Simon Gosejohann nach seinem Auftritt anhören muss. Bereits in der ersten Liveshow klagte Tanzpartnerin Ekaterina Leonova über das fehlende Talent des Comedians. Und auch in der dritten Ausgabe ist bisher keine Besserung in Sicht: Dem 50-Jährigen unterlaufen auf dem Parkett immer noch zu viele Patzer, was der Jury am Ende nicht verborgen bleibt.

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"Ich fand es lustig, aber mehr nicht. Das ist ja das Problem. Das ist ja eine Tanzshow hier. Du hast den Takt fast gar nicht getroffen. Du hast nicht einmal einen richtigen Grundschritt getanzt. Was soll ich denn da bewerten?", beschwert sich Joachim Llambi. Der Comedian nimmt das harte Urteil jedoch mit Humor: "Ich bin ja jetzt vielleicht immerhin schon in Tanzkurs B... okay, ich bin in A noch. Dann gilt es erst mal, die Hüfte zu finden. Das ist mir vielleicht geglückt – aber dann auch noch die Richtung der Hüfte." Das war ihm eindeutig zu anstrengend. Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova erhalten die niedrigste Wertung des Abends: neun Punkte.

Betty Taube gibt emotionalen Einblick in ihren Kampf gegen die Depression

Doch es geht auch anders: Manche Performances an diesem Abend sind so stark, dass sie sowohl die Zuschauer als auch die Jury sprachlos machen. Für feuchte Augen sorgt unter anderem der Auftritt von Betty Taube und Alexandru Ionel: Der Ex-GNTM-Star gewährt mit einem Contemporary zu "Die On This Hill" einen persönlichen Einblick in ihren Kampf gegen die Depression. Für diesen mutigen und offenen Umgang mit ihrer Geschichte erntet Taube großen Respekt – was die Jury am Ende mit verdienten 20 Punkten honoriert.

Aber auch Ninja-Warrior-Athlet Joel Mattli und Malika Dzumaev sorgen für Gänsehaut: Das Tanzpaar performt einen Samba zu "Turn Me On" von Kevin Lyttle. Der Songtitel ist in diesem Auftritt wirklich Programm, denn solche sinnlichen Tanzschritte sieht man bei "Let's Dance" nicht alle Tage. Auch die Jury ist von der Performance absolut begeistert und vergibt die Höchstpunktzahl des Abends: satte 28 Punkte.

"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"
Joachim Llambi entdeckt seine romantische Seite und sieht sich als Amor bei "Let's Dance". Besonders ein Tanzpaar zeigt dem Publikum, wie nah man sich beim Tanzen doch kommen kann. Der Jury gefällt das Gerücht einer engeren Beziehung.
Llambi als Amor
Let's Dance

"Du warst hervorragend. Was soll man denn noch machen? Ist doch alles schön", lobt sogar Llambi. "Ihr müsst nach oben, sonst gehen vollkommen die Gäule mit ihm durch", scherzt Moderator Daniel Hartwich. Dann folgt das Highlight: Llambi zieht seine selten gesehene 10-Punkte-Kelle. "Was die können, kann ich schon lange", sagt er mit Blick auf seine Mitjuroren.

Dieses Tanzpaar muss "Let's Dance" verlassen

An diesem Abend wächst auch Anna-Carina Woitschack über sich hinaus und zeigt, was für ein unglaubliches Tanztalent in ihr steckt. Zu dem romantischen Duett von Lady Gaga und Bradley Cooper, "Shallow", tanzt die Schlagersängerin mit Evgeny Vinokurov einen Contemporary. "Ihr habt einen sehr guten Auftritt hingelegt, weil es war emotional auf der einen Seite, aber ihr seid sehr viel Risiko gegangen. [...] Ihr könnt stolz auf das sein, was ihr gemacht habt", lobt Joachim Llambi das Tanzpaar.

Für beste Stimmung im Studio sorgt der Cha Cha Cha von Jan Kittmann und Kathrin Menzinger. Der GZSZ-Star tanzt jedoch nicht nur für die Zuschauer und die Jury, sondern auch für seinen größten Fan: seine geliebte Tochter. "Also Leni, ich verspreche dir: Ich gebe wieder alles", beteuert der Schauspieler und verspricht damit eindeutig nicht zu viel: Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin sichert er sich satte 23 Punkte. Da wird Leni bestimmt sehr stolz auf ihren Papa sein.

Nach zwölf Tänzen ist es schließlich so weit: Die große Entscheidung steht an. Wie immer durften die Zuschauer darüber entscheiden, wen sie in der kommenden Liveshow weiterhin sehen möchten. Um Mitternacht steht endgültig fest: Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova müssen die Heimreise antreten. Wie schade!

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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