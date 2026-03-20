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"Black Widow": Ein Meisterwerk zwischen Vergangenheit und Zukunft im Free-TV

Marvel-Meisterwerk

"Black Widow": Ein Meisterwerk zwischen Vergangenheit und Zukunft im Free-TV

20.03.2026, 09.48 Uhr
von Jasmin Herzog
"Black Widow" vereint Vergangenheit und Zukunft. Scarlett Johansson brilliert als Natasha Romanoff in einem Marvel-Film, der viel mehr als ein Action-Spektakel ist.
Black Widow
Scarlett Johansson kann ihre Figur Natasha Romanoff durch den Film vom übersexualisierten Image befreien.  Fotoquelle: Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.
Black Widow
Als Avenger-Superheldin "Black Widow" gibt Scarlett Johansson alles.  Fotoquelle: Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.
Black Widow
Natasha Romanoff (Scarlett Johansson, links) trifft in Budapest ihre kleine Schwester Yelena (Florence Pugh) wieder - die natürlich auf dem Sozius Platz nehmen muss.  Fotoquelle: Marvel Studios 2021. All Rights Reserved. / Jay Maidment
Black Widow
Schwestern können es besser: Natasha (Scarlett Johansson, links) und Yelena (Florence Pugh).  Fotoquelle: Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.
Black Widow
"Black Widow" schenkt der Superheldin endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdient.  Fotoquelle: Marvel Studios 2021. All Rights Reserved. / Jay Maidment

Ursprünglich sollte "Black Widow" mit Scarlett Johansson als Avengers-Heldin Natasha Romanoff Ende April 2020 in den deutschen Kinos anlaufen und die vierte Phase des MCU einläuten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Start aber auf 8. Juli 2021 verschoben und steht seit dem Tag auf Disney+ zur Verfügung. Für kleine Bildschirme ist "Black Widow" (Freitag, 20. März, 20.15 Uhr, ProSieben) freilich nicht gemacht – auch wenn der Film der Australierin Cate Shortland ("Lore", "Berlin Syndrom") seine Stärken in den leisen, nachdenklichen Szenen hat. In jenen Momenten, in denen Natasha Romanoff nach den Ereignissen in "Captain America: Civil War" an sich selbst zweifelt und ihre verschollene Familie neu kennenlernt.

Im Mittelpunkt steht die Beziehung zu ihrer jüngeren Schwester Yelena: Florence Pugh ("Little Women") ist eine echte Bereicherung für die Marvel-Saga und stiehlt selbst Johansson die Show. Die beiden Schwestern verbindet das Trauma einer gestohlenen Kindheit. Sie wurden einst von einem größenwahnsinnigen Russen (Ray Winstone) im "Red Room" zu Profi-Killerinnen erzogen. Doch die Zeiten, in denen sich alte Männer junge Frauen mit psychischen und chemischen Tricks gefügig und willenlos machen können, sind vorbei: Natasha und Yelena haben ein Gegenmittel, um eine Armee von Black Widows aus seiner Knechtschaft zu befreien.

Keine Geheimnisse mehr

Sie brauchen allerdings die Hilfe ihrer Eltern. Während die brillante Wissenschaftlerin Melina Vostokoff (Rachel Weisz) Schweine Schach spielen lässt, verklärt sich der etwas aus dem Leim gegangene Ex-Superheld Alexei "Red Guardian" Shostakov (gespielt von "Stranger Things"-Sheriff David Harbour) im Knast zur Sowjet-Variante von Captain America.

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Dass jeder in der Familie einen anderen Nachnamen trägt, ist kein Versehen: Die Vergangenheit ist in "Black Widow" ein ziemliches Miststück. Nicht von ungefähr hat Natasha Romanoff in den MCU-Filmen immer wieder mit ihrem früheren Ich gehadert. Wie schlimm es wirklich um ihr Seelenheil steht, wird in dem Solo-Film deutlich. Auch was in Budapest passiert ist – ein Running Gag in vorherigen Filmen – bleibt nicht länger ein Geheimnis und erklärt, warum Natasha in "Avengers: Endgame" so erbittert mit ihrem Freund Hawkeye (Jeremy Renner) kämpfte.

Starke Frauen stark in Szene gesetzt

Tragikomische Familiengeschichte, Sister-Movie, Spionage-Thriller, Rachefeldzug – dieser Mix funktioniert über weite Strecken sehr gut. Zum einen, weil Regisseurin Cate Shortland weiß, wie man starke Frauen in Szene setzt. Zum anderen, weil sich Jac Schaeffer, Ned Benson und Eric Pearson in ihrem Drehbuch vor einer Auseinandersetzung mit Themen wie Schuld und Sühne nicht scheuen, weil jeder in Natashas dysfunktionaler Familie ein Trauma überwinden muss und nicht zuletzt, weil sich die Marvel-Frauen aus der Fuchtel der alten weißen Männer befreien.

Dass Marvel bereit ist, den Frauen mehr zuzutrauen, als enge Kostüme zu tragen, um schmierige Heldenfantasien zu befriedigen, hatte sich in "Captain Marvel" schon angedeutet. Die Frauen lassen sich nichts mehr gefallen, sie übernehmen das Ruder. Der einzige gute Mann an ihrer Seite ist im Prinzip ein trauriger Clown, eine tragische Figur, die lange braucht, um seine neue Rolle in einer Familie mit drei starken Frauen zu akzeptieren.

Schade nur, dass sich "Black Widow" im Finale dann doch dem Franchise-Diktat beugt und sich mit einem zwar explosiven, aber auch uninspirierten Showdown zufriedengibt. Zum Glück hat man bis dahin schon knapp zwei Stunden Zeit mit den Figuren verbracht und sie mit all ihren Fehlern und Schwächen ins Herz geschlossen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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