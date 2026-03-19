Markus Lanz Ex-Frau veröffentlicht beeindruckende Fotos von sich

Angela Lanz hat einen erstaunlichen Wandel hingelegt. 12 Jahre lang war die Betriebswirtin mit Moderator Markus Lanz verheiratet und hat mit dem 57-Jährigen zwei Töchter. Nach der Trennung von ihrem Mann hat Angela Lanz ihr Leben verändert. Das Ergebnis ist ihr deutlich anzusehen.

Die Veränderung von Angela Lanz Markus Lanz ist Vater von drei Kindern. Im Jahr 2000 bekam der ZDF-Talker einen Sohn mit Birgit Schrowange. Doch 2006 ging die Beziehung der beiden Moderatoren in die Brüche. Zwei Jahre später trat Angela Gessmann in sein Leben. 2011 folgte die Hochzeit in Südtirol. Des Öfteren sah man die Brünette mit Markus Lanz bei öffentlichen Veranstaltungen. Die beiden zogen nach Hamburg und bekamen dort 2014 und 2018 ihre beiden Töchter. Doch nach 12 Ehejahren kam es 2023 zur offiziellen Trennung. Für Angela Lanz der Startschuss in ein neues Leben.

Angela Lanz mit Markus Lanz im Jahr 2008. (Foto: picture-alliance/Sven Simon/Malte Ossowski)

Muskeln, Schweiß und Wettbewerbe Mit stahlharten Muskeln und einem durchtrainierten Körper zeigt sich die 42-Jährige auf Instagram. Sport und Ernährung sind zentrale Themen für Angela Lanz. Die Sportkanone nimmt zudem an verschiedenen Wettbewerben teil und führt mit einer Freundin einen Fitness-Blog.

Angela Lanz zeigt ihren durchtrainierten Körper. (Foto: Screenshot Instagram/Angela Lanz)

"Ich bin total bei mir angekommen. Mich bringt so leicht nichts mehr von außen aus der Fassung, weil ich fokussiert bin auf mich und auf mein Leben, auf die Dinge, die ich machen muss – und jene, die ich machen will", beschreibt Angela Lanz ihr neues Leben im Gespräch mit "Bunte". Selbstzweifel kennt die Ex-Frau von Markus Lanz natürlich auch, doch die 42-Jährige hat ihren Weg gefunden, diese zu überwinden: "Ich habe gelernt, mich nicht in Problemen zu verlieren, sondern meinen Fokus darauf zu legen, was mir Kraft gibt."

Angela Lanz beim "Fitness Race". (Foto: Screenshot Instagram/Angela Lanz)

Aus Erfahrungen gelernt Der Sport gibt ihr sowohl körperlich als auch seelisch Kraft. Heutzutage ist Angela Lanz, nicht nur für Fitness-Fans, ein Vorbild. Auf Instagram zeigt die zweifache Mutter ihr Trainingsprogramm und ihre muskulösen Erfolge. Promis wie Judith Rakers oder Micky Beisenherz verfolgen und kommentieren die Aktivitäten der 42-Jährigen. Doch die Sportskanone musste einsehen, dass sie nicht immer nur Vollgas geben kann und hat gelernt, besser auf ihren Körper zu hören. "Ich habe bereits viele Dinge geändert und eine Sportroutine gefunden, die mich stärkt, anstatt mich zu zermürben. Ich habe gelernt, mehr auf mich zu achten, mehr nein zu sagen und zu akzeptieren, dass es völlig ok ist, so wie es ist", schreibt Angela Lanz über ihre Erfahrung auf Instagram.