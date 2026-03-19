Der Graf spricht über seine emotionale Reise bei "Sing meinen Song"

In weniger als einem Monat startet die 13. Staffel von "Sing meinen Song". Mit dabei ist neben weiteren hochkarätigen Musikerinnen und Musikern wie Giovanni Zarrella, Mark Forster und Ina Bredehorn auch Der Graf , der mit Unheilig im vergangenen Jahr sein großes Comeback feierte. Bei "Volle Kanne" sprach der Sänger jetzt über seine emotionale Teilnahme bei der beliebten VOX-Show.

Eigentlich wollte der Graf die Reise zu den Dreharbeiten in Südafrika zunächst gar nicht antreten. Vieles sei in ihm noch "ungeordnet" gewesen, nachdem kurz zuvor innerhalb von drei Monaten seine Mutter und sein Vater gestorben waren, erzählt der 56-Jährige im Gespräch mit ZDF-Moderatorin Nadine Krüger. "Bis kurz vorher wusste ich nicht, ob ich da jetzt hin kann, ob ich das auf die Reihe bekomme emotional." Auch auf den Wunsch seiner Mutter, die sich unmittelbar vor seinem Flug verabschiedete, habe er letztlich doch mitgemacht beim "Tauschkonzert" – und es keinesfalls bereut.

"Eine der schönsten Zeiten meines Lebens" "Das war so eine schöne Reise. Das war lebensverändernd. Ich bin wirklich als ein anderer Mensch zurückgekommen", berichtet der Graf bei "Volle Kanne" über seine "Sing meinen Song"-Teilnahme. Er habe viele Lasten in Südafrika lassen können und "eine musikalische Therapie gemacht da in einer gewissen Weise", schwärmt er weiter: "Das war echt ein Geschenk für mich."

"Da unten passiert was mit einem, ich kann nicht erklären, was", beschreibt der Unheilig-Frontmann das besondere Erlebnis im Süden von Afrika. Es sei gelacht und geweint worden, "das war mit eine der schönsten Zeiten meines Lebens", führt er aus.

"Sing meinen Song" startet am Dienstag, 14. April, bei VOX. Jede Sendung wird einem Künstler gewidmet, dessen größte Hits von den anderen Stars neu interpretiert und performt werden. Die Show, in welcher Der Graf im Mittelpunkt steht, ist für den 28. April angesetzt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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