Musik-Spiel wird zur RTL-Show: Elton moderiert "Hitster"

Zuletzt bildete Elton in der RTL-Show "Die Unzerquizbaren" mit Stefan Raab selbst das Rateteam, nun ist Elton bald wieder als Moderator im Einsatz: Wie RTL mitteilt, führt Elton ab dem 12. April durch die Musikshow "Hitster – Die Gameshow der größten Hits". Sechs Folgen sind geplant, die jeweils eine Woche vorab auch über RTL+ abrufbar sein sollen.

Die Sendung basiert auf dem Partyspiel "Hitster", bei dem es darum geht, Songs zu erkennen und sie zeitlich einzuordnen. In der TV-Adaption treten prominente Zweierteams gegeneinander an und müssen bekannte Titel aus Pop, Rock und Schlager auf einer Zeitleiste einsortieren. Im Mittelpunkt steht die Frage, wann ein bestimmter Song veröffentlicht wurde.

Elton: "Man muss hier eigentlich nichts wissen" Moderator Elton beschreibt den Ansatz der Sendung so: "Man muss hier eigentlich nichts wissen. Nicht, wie die Songs heißen. Nicht, wer sie gesungen hat. Und es muss auch niemand mit Nerd-Wissen glänzen – wer in der zweiten Strophe im dritten Takt auf die Triangel gehauen hat. Alles Wurst. Man muss sich nur an sein eigenes Leben erinnern. Und genau deshalb werden wir hier großartige Geschichten hören. Denn kaum etwas weckt Erinnerungen so zuverlässig wie Musik."

Zu den prominenten Kandidaten gehören unter anderem Angelo Kelly und Gabriel Kelly, Ingolf Lück, Evelyn Burdecki, Andrea Kiewel und Jeanette Biedermann. Ebenfalls angekündigt sind Hans Sigl, Luca Hänni, Yvonne Catterfeld sowie Ben Zucker. Auch das "Let's Dance"-Duo Joachim Llambi und Daniel Hartwich ist Teil der Show. Die Teams spielen um 10.000 Euro für den guten Zweck.

Zudem sind Auftritte von internationalen und nationalen Musikacts Teil der Show: Laut RTL werden unter anderem Nik Kershaw, Maggie Reilly, Max Giesinger, Fun Factory und Right Said Fred zu sehen sein.

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