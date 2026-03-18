Podcast-Ende: Amira Aly und Paula Lambert ziehen Schlussstrich

Amira Aly und Paula Lambert ziehen einen Schlussstrich: Wie sie in der neusten Folge ihres Podcasts "Iced Macho Latte" verkünden, wird eben jene Folge auch die letzte gewesen sein. Der Jahresvertrag ist nun abgelaufen und wird auch nicht weiter verlängert werden, erklären die beiden zu ihrem Podcast-Aus.

"Da diese Remote-Geschichte einfach nicht so richtig funzt, werden wir jetzt auch nicht weitermachen", nennt Paula Lambert die Beweggründe und Amira Aly fügt an, dass sie sich "sehr, sehr wohl" mit der Entscheidung fühlen würden, "dass es dann jetzt auch vorbei ist". Die Moderatorin ergänzt: "Deswegen sind wir gar nicht so traurig."

"Jetzt brauche ich wirklich einfach mal eine Pause" "Es war ein tolles Jahr, es war sehr interessant. Wir sind dankbar, dass ihr uns zugehört habt", richtet sich Paula Lambert an ihre Fans, denen sie aber auch auf den Weg mitgibt, dass es mit ihrem "Paula lieben lernen"-Podcast natürlich weitergehe.

Amiry Aly hingegen sei jetzt sechs Jahre lang für mehrere Podcasts – unter anderem mit ihrem Ex-Partner Oliver Pocher – aktiv gewesen und sehne sich nun einer Pause entgegen. Die Moderatorin erklärt: "Irgendwann genießt man es schon auch mal, Dinge für sich zu behalten. Darauf freue ich mich wirklich: Nach sechs Jahren jetzt einfach mal ein bisschen mehr für sich zu genießen."

Zu ihrer Podcast-Zukunft sagt sie abschließend noch: "Vielleicht geht es für mich irgendwann mal wieder weiter mit Podcasts, aber für jetzt brauche ich wirklich einfach mal eine Pause."

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