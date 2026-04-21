Giovanni Zarrella über sein Bro'Sis-Casting: "Ich dachte, ich flieg sowieso raus"

Vor 25 Jahren wurde Giovanni Zarrella durch die Casting-Show "Popstars" Teil der Band Bro'Sis – und damit zum gefeierten Star. Gemeinsam mit seinem Bruder Stefano Zarrella (35) hat sich der heute 48-Jährige im gemeinsamen Podcast "Tutto Bene – mit Giovanni und Stefano Zarrella" an die Zeit zurückerinnert und erklärt, warum er beinahe nicht mehr zu den Castings gegangen wäre.

In der neusten Episode des Podimo-Podcasts sprechen die beiden Brüder über das Thema Geduld. Während Stefano erklärt, aktuell bei dem Thema Liebe noch etwas Geduld zu brauchen, erinnert sich Giovanni an seine "Popstars"-Zeiten zurück – und daran, wie sehr es sich damals gelohnt habe, viel Geduld mitzubringen.

Der Schlagerstar spricht darüber, wie er sich von Castingrunde zu Castingrunde durchgeschlagen hatte. Angefangen habe alles in Stuttgart. Dort schafften es er und sein späterer Band-Kollege Shaham Joyce (47) in die Recalls und anschließend in die weiteren Runden. Nicht nur für Giovanni selbst sei dies jedes Mal eine Zitterpartie gewesen, auch sein Bruder Stefano erinnert sich noch gut: "Das war immer schlimm für mich, auf deinen Anruf zu warten, ob du es geschafft hast oder nicht." So habe er jedes Mal gemeinsam mit seinen Eltern um Giovannis Weiterkommen gebangt: "Das war Horror. (...) Das war ganz schlimm!", betont Stefano.

Giovanni Zarella über "Popstars"-Casting: "Das war schon ein krasser Druck" Nach dem Recall sei es dann mit einem Casting am Düsseldorfer Flughafen weitergegangen. Doch Giovanni Zarrella gibt zu: "Ich wollte nicht hingehen, weil ich dachte, ich flieg sowieso raus." Zwar schaffte er es auch dort eine Runde weiter, die Selbstzweifel ließen ihn aber nicht ganz los: "Du machst dich dann ja auch kleiner", erinnert er sich, sich stets mit anderen Kandidaten und Kandidatinnen verglichen zu haben.

Gemeinsam mit der Gruppe ging es für Zarrella schließlich nach Ibiza: "Wir waren um die 50 oder 70 und am Ende waren wir noch acht. (...) Das war krass", weiß er noch heute. Auf Ibiza mussten sie täglich Tanz- und Gesangsproben absolvieren und Choreografien lernen, um sich dann vor der Jury zu beweisen. "Das war schon ein krasser Druck", erklärt der heutige Schlagersänger.

Auch die Jury-Entscheidungen hätten ihm jedes Mal einiges an Nerven abverlangt, denn Giovanni erinnert sich: "Die haben es immer so krass spannend gemacht." Zudem sei sein Name stets als letztes genannt worden, "weil die wussten, dass ich immer sehr emotional reagiere".

Doch am Ende schaffte es der damals 23-Jährige in die Band und startete damit seine große Karriere. Über den Moment, als er Teil von Bro'Sis wurde, erklärt Giovanni Zarrella stolz: "Da habe ich gewusst, die ganze Geduld hat sich ausgezahlt. (...) Dann hat dieses wunderschöne Abenteuer begonnen." Für Zarrella wurde die Castingshow zum großen Sprungbrett, doch er stellt im Podcast klar: "Hätte es nicht geklappt, hätte ich nicht aufgehört, Musik zu machen. Ich hätte trotzdem weitergemacht."

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