Home News Star-News

Giovanni Zarrella über sein Bro'Sis-Casting: "Ich dachte, ich flieg sowieso raus"

Karrierestart

Giovanni Zarrella über sein Bro'Sis-Casting: "Ich dachte, ich flieg sowieso raus"

21.04.2026, 16.24 Uhr
Vor 25 Jahren wurde Giovanni Zarrella durch "Popstars" berühmt. Im Podcast mit seinem Bruder Stefano spricht er über Geduld, Druck und das Abenteuer Bro'Sis.
Giovanni Zarrella
Giovanni Zarrella hat in seinem Podcast "Tutto bene" über seine Karriereanfänge bei "Popstars" gesprochen.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Sebastian Reuter

Vor 25 Jahren wurde Giovanni Zarrella durch die Casting-Show "Popstars" Teil der Band Bro'Sis – und damit zum gefeierten Star. Gemeinsam mit seinem Bruder Stefano Zarrella (35) hat sich der heute 48-Jährige im gemeinsamen Podcast "Tutto Bene – mit Giovanni und Stefano Zarrella" an die Zeit zurückerinnert und erklärt, warum er beinahe nicht mehr zu den Castings gegangen wäre.

In der neusten Episode des Podimo-Podcasts sprechen die beiden Brüder über das Thema Geduld. Während Stefano erklärt, aktuell bei dem Thema Liebe noch etwas Geduld zu brauchen, erinnert sich Giovanni an seine "Popstars"-Zeiten zurück – und daran, wie sehr es sich damals gelohnt habe, viel Geduld mitzubringen.

Der Schlagerstar spricht darüber, wie er sich von Castingrunde zu Castingrunde durchgeschlagen hatte. Angefangen habe alles in Stuttgart. Dort schafften es er und sein späterer Band-Kollege Shaham Joyce (47) in die Recalls und anschließend in die weiteren Runden. Nicht nur für Giovanni selbst sei dies jedes Mal eine Zitterpartie gewesen, auch sein Bruder Stefano erinnert sich noch gut: "Das war immer schlimm für mich, auf deinen Anruf zu warten, ob du es geschafft hast oder nicht." So habe er jedes Mal gemeinsam mit seinen Eltern um Giovannis Weiterkommen gebangt: "Das war Horror. (...) Das war ganz schlimm!", betont Stefano.

Derzeit beliebt:
>>Kultfilmreihe: So geht es mit dem "Eberhofer" weiter
>>Ann-Kathrin Kramer mit viel Selbstkritik: "Manchmal fühle ich mich, als wäre ich 80"
>>Schock nach "Sing meinen Song": Alina Süggeler erleidet Hirnblutung
>>"Sing meinen Song – Das Tauschkonzert": Alle Infos zur ZDF-Show

Giovanni Zarella über "Popstars"-Casting: "Das war schon ein krasser Druck"

Nach dem Recall sei es dann mit einem Casting am Düsseldorfer Flughafen weitergegangen. Doch Giovanni Zarrella gibt zu: "Ich wollte nicht hingehen, weil ich dachte, ich flieg sowieso raus." Zwar schaffte er es auch dort eine Runde weiter, die Selbstzweifel ließen ihn aber nicht ganz los: "Du machst dich dann ja auch kleiner", erinnert er sich, sich stets mit anderen Kandidaten und Kandidatinnen verglichen zu haben.

Gemeinsam mit der Gruppe ging es für Zarrella schließlich nach Ibiza: "Wir waren um die 50 oder 70 und am Ende waren wir noch acht. (...) Das war krass", weiß er noch heute. Auf Ibiza mussten sie täglich Tanz- und Gesangsproben absolvieren und Choreografien lernen, um sich dann vor der Jury zu beweisen. "Das war schon ein krasser Druck", erklärt der heutige Schlagersänger.

Auch die Jury-Entscheidungen hätten ihm jedes Mal einiges an Nerven abverlangt, denn Giovanni erinnert sich: "Die haben es immer so krass spannend gemacht." Zudem sei sein Name stets als letztes genannt worden, "weil die wussten, dass ich immer sehr emotional reagiere".

Doch am Ende schaffte es der damals 23-Jährige in die Band und startete damit seine große Karriere. Über den Moment, als er Teil von Bro'Sis wurde, erklärt Giovanni Zarrella stolz: "Da habe ich gewusst, die ganze Geduld hat sich ausgezahlt. (...) Dann hat dieses wunderschöne Abenteuer begonnen." Für Zarrella wurde die Castingshow zum großen Sprungbrett, doch er stellt im Podcast klar: "Hätte es nicht geklappt, hätte ich nicht aufgehört, Musik zu machen. Ich hätte trotzdem weitergemacht."

Tim Mälzer überrascht: "vegane Ernährung ist die intelligenteste Entscheidung"
Tim Mälzer gibt Einblicke in die elfte Staffel von "Kitchen Impossible". Der TV-Koch spricht über seine Leidenschaft für das Format, seine Ansichten zur Streitkultur und die Bedeutung von Gemeinschaft.
Star-Koch im Interview
Tim Mälzer

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Polizei-Kommissar erklärt in Lufen-Podcast, warum "0815-Einsätze" die wirklich gefährlichen sind
Gefahr im Polizeialltag
Marlene Lufen
Vanessa Mai erzählt von Arzt-Schock: "Dachte wirklich, ich habe die schlimmste Diagnose"
Gesundheitliche Herausforderungen
Vanessa Mai
Christian Ulmen: Die Geschichte hinter seiner ersten gescheiterten Ehe
Ex-Beziehungen
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.
Daniel Radcliffe verrät seinen Lieblings-"Harry Potter"-Film
Radcliffes Favorit
Daniel Radcliffe
40 Jahre „ZDF-Fernsehgarten“: Das sind die Gäste der Auftakt-Sendung
Jubiläumsshow
voXXclub in der TV Show "ZDF-Fernsehgarten - Oktoberfest" auf dem Mainzer Lerchenberg.
"Musste mich übergeben": Judith Williams berichtet von skurrilem Erlebnis mit "Höhle der Löwen"-Star
Kurioses Erlebnis
Judith Williams
Rap-Prinzessin scheitert: Dieter Bohlen zieht bei DSDS den Stecker
DSDS-Kritik
DSDS 2026 Casting 4
Nach Filter-Spott: Dieter Bohlen schiebt DSDS-Panne auf Mitarbeiter
„wie ein Geist aus der Flasche“
Dieter Bohlen schaut ernst.
"Das leiste ich mir": Sandra Maischberger kauft ihre Kleidung grundsätzlich nicht selbst
Einkaufsgeheimnis
"Käpt'ns Dinner"
Sänger von Klaus und Klaus packt über Kult-Song aus: "Kostete mich Millionen"
Schlager-Erfolg
Klaus Baumgart
Tim Mälzer überrascht: "vegane Ernährung ist die intelligenteste Entscheidung"
Star-Koch im Interview
Tim Mälzer
Trotz guter Quoten: Umfrage setzt ARD und Florian Silbereisen unter Druck
Sparmaßnahmen beim ÖRR?
Florian Silbereisen schaut ernst.
Hinter den Kulissen: Warum Collien Fernandes ungern mit Christian Ulmen drehte
"Entschuldige mal bitte, was ist da denn los"
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
Menowin Fröhlich: Sein DSDS-Auftritt sorgt bei Zuschauern nicht nur für Begeisterung
Casting-Überraschung
Menowin Fröhlich zeigt den Daumen hoch.
Entertainer Elton ist bald auf dem ZDF-”Traumschiff” zu sehen
Eltons Schauspieldebüt
Moderator Elton lacht und trägt einen blauen Pulli.
Trauer um Moderator Lukas Koch: Früherer TV-Star mit 44 Jahren verstorben
Seit über einem Jahr tot
Lukas Koch
40 Jahre ZDF-„Fernsehgarten“: Das waren die denkwürdigsten Momente der Sendung
Jubiläums-Saison
Andrea Kiewel im blauen Kleid und Mikrofon in der Hand.
"JD Vance – Der Mann nach Trump": Dieses Portrait zeichnet der ARD-Dokumentarfilm
Trump-Vertrauter
JD Vance - Der Mann nach Trump
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Matrix: Das bahnbrechende Sci-Fi-Spektakel im Free-TV
Science-Fiction-Klassiker
"Matrix"
Was wurde aus Tony Danza nach "Wer ist hier der Boss?"
Tony Danzas Werdegang
Tony Danza in "Wer ist hier der Boss?"
Sorge um Christina Applegate: Wie geht es der Schauspielerin wirklich?
Applegates Gesundheit
Christina Applegate
Erstes Bild zu „Wednesday“ Staffel 3 wirft neue Fragen auf
Netflix-Serie
Jenna Ortega schaut ernst. Sie steht im Wald.
Wegen „Let’s Dance“-Belastung: Anna-Carina Woitschack fallen Zehnägel ab
„So hässliche Füße hatte ich noch nie“
Anna-Carina Woitschack schaut ernst.
"37°: Befreundet mit einer KI": Kritik zur ZDF-Reihe
Emotionale KI-Bindungen
37°: Befreundet mit einer KI
"Gulag – Die sowjetische 'Hauptverwaltung der Lager'": Kritik zum ARTE-Dreiteiler
Sowjetische Zwangsarbeit
"Gulag - Die sowjetische "Hauptverwaltung der Lager"
"ZDFroyal: Die Queen und ich": Kritik zum ZDF-Film über Queen Elizabeth II.
Porträt der Königin
"ZDFroyal: Die Queen und ich"
Wurde Shakespeare so zu seinem Meisterwerk "Hamlet" inspiriert? Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Hamnet"
„ZDF-Fernsehgarten“ 2026: Alle Infos & Sendetermine der neuen Saison
Musikshow
Andrea Kiewel hält ein Mikrofon.