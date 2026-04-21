Entertainer Elton ist bald auf dem ZDF-”Traumschiff” zu sehen

Seit Jahrzehnten ist Elton für viele „der Mann, der die Quizkarten in der Hand hält“. Jetzt tauscht er diese gegen ein Drehbuch ein. Elton (55) geht einen Schritt, den ihm kaum jemand zugetraut hätte. Der langjährige Moderator übernimmt eine Rolle in der ZDF-Kultreihe „Das Traumschiff“. Auf der MS Amadea finden aktuell die Dreharbeiten für die Episode „Ruanda“ statt – natürlich mit der Stammbesetzung um Florian Silbereisen (44) als Kapitän Max Parger.

Gedreht wird bis Ende Juni. Für Elton ist dies kein Cameo, sondern sein erster größerer Auftritt in einer fiktionalen Rolle vor der Kamera. Nach Jahrzehnten als Show-, Quiz- und Kinderfernsehmoderator betritt er damit Neuland.

Dreharbeiten für „Das Traumschiff – Ruanda“: Elton an Bord mit Silbereisen, Fernandes, Wussow Das ZDF-Erfolgsformat reist in dieser Episode nach Ruanda in Afrika. Neben Elton stehen Collien Fernandes (44), Barbara Wussow (64) und Daniel Morgenroth (62) vor der Kamera. Auch Wolke Hegenbarth (45) gehört zur prominenten Episodenbesetzung. Die neuen Folgen werden von Regisseur Helmut Metzger (67) nach den Drehbüchern von Jürgen Werner (62) inszeniert. Die Schiffsszenen entstehen erneut direkt auf der MS Amadea.

Dass Elton in diese Riege aufgenommen wurde, ist bemerkenswert. Die Liste prominenter Gaststars auf dem „Traumschiff“ ist lang: Von Thomas Gottschalk (75) bis Oliver Pocher (48) waren schon viele bekannte Gesichter mit kleinen Rollen an Bord. Nun reiht sich auch Elton in diese Tradition ein. Die Besonderheit: Für ihn ist es die erste echte Schauspielrolle.

Vom „TV total“-Praktikanten zum „Traumschiff“-Schauspieler Geboren als Alexander Duszat, erlangte Elton, der ausgebildeter Radio- und Fernsehtechniker ist, Anfang der 2000er bei „TV total“ als Sidekick von Stefan Raab (59) bundesweite Bekanntheit. Zuvor sammelte er bei delta radio in Kiel sowie bei Hamburg 1 erste Erfahrungen in der Medienwelt. Hier nahm er seinen Künstlernamen „Elton“ an, der auf seine angebliche Ähnlichkeit mit dem jungen Elton John (79) zurückgehen soll. Nach „TV total“ folgten Formate wie „Blamieren oder Kassieren“ und „Schlag den Raab“, später Quiz- und Familienshows sowie das ZDF-Kinderformat „1, 2 oder 3“.

Darüber hinaus war er über ein Jahrzehnt lang fester Bestandteil der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“. 2025 sorgte sein Ausstieg dort für starke Fanreaktionen. Viele Zuschauer verbinden mit Elton Verlässlichkeit, Humor und Bodenständigkeit. Dass er jetzt ausgerechnet eine fiktionale Rolle übernimmt, wirkt wie ein radikaler Tapetenwechsel nach jahrzehntelanger Moderationsroutine.

Warum der „Traumschiff“-Auftritt ein echter Karrierebruch ist Elton war nie Schauspieler. Er hatte keine Serienrollen, keine Filme und auch keine Gastauftritte in Fiction-Formaten. Seine TV-Karriere beruhte immer auf Authentizität, Improvisation und Spontaneität – genau das Gegenteil von Drehbuch, Rolle und Inszenierung.

Gerade deshalb fällt der Wechsel auf. Der „Traumschiff“-Auftritt ist kein folgerichtiger nächster Karriereschritt, sondern ein Experiment. Ein Ausflug in ein Genre, das er bisher gemieden hat. Hinzu kommt: Elton hatte nach seinem Quizshow-Abschied angekündigt, beruflich kürzertreten zu wollen. Mehr Zeit für Familie und weniger Dauerpräsenz. In dieses Muster passt eine einzelne Episodenrolle perfekt: eine neue Erfahrung, aber kein langfristiges Engagement.

Quotenstarker Dauerbrenner: Warum das ZDF auf bekannte Gesichter setzt „Das Traumschiff“ gehört seit 1981 zu den verlässlichsten Formaten des ZDF. Die Osterfolge 2026 erreichte 4,76 Millionen Zuschauer und 18,8 Prozent Marktanteil. Auch bei einem jüngeren Publikum erzielt die Reihe stabile Quoten.

Das Erfolgsrezept ist dabei seit Jahren stets das gleiche: exotische Reiseziele, eine vertraute Crew, wechselnde prominente Gastdarsteller. Eltons Auftritt demonstriert exemplarisch dieses Konzept - ein Gesicht, das jeder kennt, jedoch in einem ungewohnten Rahmen in Szene gesetzt. Für das Publikum dürfte Eltons Ausflug einen starken Reiz darstellen.

Ein Drehtag = größtmögliche Wirkung Laut Set-Informationen stand für Elton offenbar nur ein Drehtag auf dem Plan. Somit ist anzunehmen, dass seine Rolle recht überschaubar ausfällt. Dennoch reicht selbst ein kurzer Auftritt, um große Aufmerksamkeit zu erzeugen. Viel wichtiger als die Screen-Time ist doch die Tatsache an sich, „dass“ Elton mitspielt.

Wie reagieren die Fans auf Elton und seine „Traumschiff“-Rolle? Während sein Abschied aus „Wer weiß denn sowas?“ viele Fans traurig stimmte, überwiegt beim aktuellen „Traumschiff“-Ausflug die Neugier. In den Sozialen Medien wird diese Entscheidung voller Überraschung und als neue Facette des vielseitigen Moderators wahrgenommen.

Elton wird langfristig der Moderation treu bleiben, er probiert jedoch gerne neue Formate aus. Mit der Schauspielerei hat er sicherlich eines ausgewählt, das niemand erwartet hätte. Diese Wahl passt übrigens gut zu seinem Werdegang, der immer wieder von unerwarteten Wendungen und dem schrittweisen Erschließen neuer Bereiche geprägt war.

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