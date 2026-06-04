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Darum flog Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich

Kurioser Rauswurf

Kurz vor seinem Auftritt: Darum flog Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich

04.06.2026, 09.43 Uhr
von Annika Schmidt
Ein kurioser Zwischenfall ereignete sich, als Florian Silbereisen kurz vor seinem Auftritt mit der Band Brings aus dem Backstage-Bereich geworfen wurde, weil er für einen unbefugten Besucher gehalten wurde.
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.   Fotoquelle: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Zichy

Er gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Schlagers – und doch erlebte selbst Florian Silbereisen einen Moment, in dem ihn niemand erkannte. Bei einem Event kam es kurz vor seinem geplanten Auftritt zu einer völlig absurden Szene: Statt Applaus erwartete ihn ein Rauswurf aus dem Backstage-Bereich. Die klare Ansage lautete: „Du gehörst hier nicht hin.“ Nur Minuten vor der Bühne stand der Entertainer plötzlich draußen.

Florian Silbereisen: Warum er den Karneval so liebt

Normalerweise sorgt der Sänger und Moderator für gute Laune – besonders während der fünften Jahreszeit. Ob bei Umzügen, Rosenmontagsfeiern oder bunt kostümierten Partys: Der Bayer ist im Karneval eigentlich immer mitten im Geschehen. Lustige, kuriose und überraschende Momente gehören für ihn längst dazu. Doch selbst hinausgeworfen zu werden – das war selbst für einen so routinierten Entertainer wie Florian Silbereisen eine völlig neue Erfahrung.

Neben all den Feierlichkeiten hatte Florian Silbereisen im Karneval 2019 auch einen gemeinsamen Auftritt mit der Band Brings geplant. Doch kurz bevor es ernst wurde, kam es hinter den Kulissen zu unerwarteter Aufregung. Eigentlich hätte Silbereisen in wenigen Minuten mit der Band auf der Bühne stehen sollen – doch plötzlich war der 43-Jährige verschwunden.

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Florian Silbereisen und Brings: Der geplante Karnevals-Auftritt

Backstage suchte man vergeblich nach ihm. In seiner Ratlosigkeit fragte Peter Brings schließlich bei Physio Wilfried Wiltschek nach, der während der Karnevalssaison die Tänzer betreut. Und tatsächlich hatte dieser Silbereisen gesehen – nur erkannt hatte er ihn nicht.



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Wiltschek war im Backstage-Bereich einem Mann begegnet, der entspannt auf einer Couch lag und als Bayer verkleidet war. Dass es sich dabei um den echten Florian Silbereisen handelte, ahnte er allerdings nicht.

Warum Florian Silbereisen backstage rausgeworfen wurde

Wilfried Wiltschek erklärte später, wie es zu der kuriosen Szene kam. „Da ich die Person nicht kannte, ging ich davon aus, dass sich wieder mal ein Gast in den Backstage-Bereich geschlichen hatte, um irgendwelche Künstler abzufangen“, sagte der Physio. In der Annahme, einen unbefugten Besucher vor sich zu haben, setzte er Florian Silbereisen kurzerhand vor die Tür – nur wenige Minuten vor dessen Auftritt. „Du gehörst hier nicht hin, also raus“, musste sich der Entertainer anhören.

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„Der Typ ist sofort aufgestanden und gegangen“, erzählte Wiltschek lachend dem Express. Erst anschließend wurde allen klar, wen er da hinausbefördert hatte – den echten Florian Silbereisen. Hinter den Kulissen begann sofort eine hektische Suche. Kurz vor dem geplanten Auftritt tauchte Silbereisen zum Glück wieder auf und konnte gemeinsam mit Brings die Bühne einheizen.


Florian Silbereisen mit der Band Brings beim "Schlagerboom" (Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski)

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