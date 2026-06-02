Marie-Agnes Strack-Zimmermann erklärt ihr Hammer-Foto

Nach der verlorenen Kampfabstimmung gegen den neuen FDP-Chef Wolfgang Kubicki hatte Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit einem Hammer-Foto für Aufsehen gesorgt. Im ntv-Talk bei Pinar Atalay, bei dem auch der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter zu Gast war, sprach die Politikerin jetzt über ihre Spitze gegen den Partei-Kollegen.

"Wir müssen ein bisschen aufpassen: Wenn man von uns nichts hört, heißt es, One-Man-Show. Hört man was von uns, dann sind wir zerstritten. Ich würde das deutlich niedriger aufhängen. Dass er getroffen war: keine Frage. Aber er ist robust und ich bin ausgesprochen zuversichtlich, und das möchte ich auch, dass wir zusammenarbeiten", erklärte Strack-Zimmermann im ntv-Talk, nachdem sie sehr spontan bei der Wahl zum FDP-Chef gegen Wolfgang Kubicki angetreten war und verloren hatte.

Anschließend hatte sie auf dem Portal X ein Foto eines Hammers geteilt und sich an ihren Kontrahenten gerichtet: "Ich weiß jetzt, wo der Hammer hängt, deswegen habe ich ihn sicherheitshalber mal an mich genommen. Ich möchte ja nicht, dass du dir versehentlich weh tust. Und jetzt lass uns lieber gemeinsam Nägel mit liberalen Köpfen machen." Der Konter bezog sich auf eine vorige Äußerung von Kubicki, der nach seinem Wahlsieg gestichelt hatte: "Du hast nur 40 Prozent und jetzt weißt du, wo der Hammer hängt."

"Das hat mich gejuckt unter den Nägeln" Im Gespräch mit Pinar Atalay nahm Strack-Zimmermann Stellung zu dem Foto: "Das mit dem Hammer ... na ja. Also ich komme ja aus dem Rheinland und zu sagen, ich weiß, wo der Hammer hängt, das ist halt so." Sie fügte an: "Ich fand es lustig. Ich räume ein: Ich komme aus dem Rheinland und dieses mit dem Hammer, das hat mich gejuckt unter den Nägeln."

"Es ist ein Gummihammer. Darauf lege ich großen Wert. Es war wirklich witzig gemeint, auch verbindlich", stellte die FDP-Politikerin weiter klar. Auf Pinar Atalays Nachfrage, ob sie seitdem noch mal mit Kubicki gesprochen hätte, machte Strack-Zimmermann zudem deutlich: "Ja, wir haben heute Präsidium gehabt. Es war gar kein Thema."

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