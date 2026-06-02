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Joelina Drews: Warum sie Schlager und den Nachnamen hinter sich lässt

Eigenständigkeit

Joelina Drews: Warum sie Schlager und den Nachnamen hinter sich lässt

02.06.2026, 11.15 Uhr
von Charlotte Leutloff
Joelina Drews legt den berühmten Nachnamen ab und spricht erstmals offen über die Abgrenzung von Vater Jürgen Drews und der Schlagermusik. Im Podcast erklärt sie ausführlich, warum ihr der eigene künstlerische Weg so wichtig ist.
Joelina Drews in einem Kleid schaut über die Schülter.
Joelina Drews zieht eine Grenze zu ihrem Vater und der Bezeichnung "Tochter von".  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Joelina Drews hat sich in den vergangenen Monaten klar von ihrem Vater Jürgen Drews abgegrenzt. Im Podcast "Sunshine Live" berichtete sie, sie habe diesen Schritt bewusst gewählt. Hintergrund seien unter anderem die ständige öffentliche Wahrnehmung als "Tochter von" und der Druck, in die Rolle ihres Vaters zu schlüpfen. Sie wolle sich musikalisch und persönlich eigenständig positionieren. Joelina Drews betonte, sie verfolge ihren eigenen Stil und andere Ziele als Jürgen Drews.

Die öffentliche Erwartungshaltung beschrieb sie als belastend. Immer wieder bekomme sie Kommentare wie: "Da bist du doch eh nur durch deinen Vater reingekommen." Im Podcast spreche sie erstmals offen über ihre persönlichen Beweggründe. Das Verhältnis zu ihrem Vater habe sich dadurch nicht verschlechtert. Sie respektiere seinen jahrzehntelangen Erfolg, wolle aber als eigenständige Künstlerin auftreten.

Ihre musikalische Ausrichtung unterscheide sich deutlich von dem, was Jürgen Drews berühmt gemacht habe. Während ihr Vater mit Schlagermusik bekannt wurde, setzt Joelina Drews auf einen poppigen Stil. Kritische Stimmen hätten ihr oft vorgehalten, sie solle in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Das habe sie unter Druck gesetzt. Sie sagte: "Ich habe mich nicht mehr frei gefühlt."

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Joelina Drews schafft eigene Identität abseits des Schlager-Genres

Die Sängerin legte im Interview Wert darauf, dass sie seit Jahren hart an ihrer Karriere arbeite. Die ständige Verbindung zu ihrem Vater in Medienberichten habe sie gestört. Sie sei sich bewusst, dass sie als Drews-Tochter besondere Aufmerksamkeit erhalte. Trotzdem wolle sie nicht darauf reduziert werden. Joelina Drews sagte, sie wünsche sich, mit ihren eigenen Songs und Leistungen wahrgenommen zu werden.

Wie die Abendzeitung München berichtet, habe Joelina Drews ihre Strategie geändert und Interviews gezielt nur noch unter ihrem Vornamen geführt. Den Nachnamen wolle sie bei ihren Veröffentlichungen nicht mehr nutzen. Sie begründete dies mit dem Wunsch, die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken und Vergleiche zu vermeiden. Nach Angaben von Focus wolle sie mit ihrem Auftreten ein Statement für Eigenständigkeit setzen.

Sie bekomme viele Nachrichten von jungen Menschen, die ähnliche Erfahrungen mit Erwartungen und Vergleichen gemacht hätten. Joelina Drews erklärte, sie habe sich entschieden, darüber öffentlich zu sprechen, um anderen Mut zu machen. Ihr Weg sei nicht immer leicht gewesen. "Viele denken, ich bin auf die Welt gekommen und alles lief glatt. Das stimmt nicht", sagte sie im Podcast.

Reaktionen und Pläne von Joelina Drews

Mit der bewussten Abkehr vom Nachnamen Drews wolle sie das Kapitel Schlagermusik endgültig hinter sich lassen. Für die Zukunft plane sie, ihren eigenen Sound weiterzuentwickeln und sich als eigenständige Künstlerin zu etablieren. Sie hoffe, künftig an ihren eigenen Erfolgen gemessen zu werden. Ihr Ziel seien keine Vergleiche mehr, sondern Anerkennung für die eigene Arbeit. Mit ihrem Vater habe sie offen über diese Entscheidung gesprochen, er habe Verständnis gezeigt.

Joelina Drews will ihre Identität als Künstlerin stärken. Sie kündigte an, weiterhin an neuer Musik zu arbeiten und sich von vergangenen Zwängen zu lösen. Künftig konzentriere sie sich darauf, ihr eigenes Publikum zu erreichen und ihre künstlerische Entwicklung unabhängig fortzusetzen.

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