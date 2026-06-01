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Herzzerreißender Abschied: Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester

Abschied

Herzzerreißender Abschied: Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester

01.06.2026, 10.50 Uhr
von Gianluca Reucher
Kelly Lee Curtis, bekannt aus "Die Glücksritter", ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Ihre Schwester Jamie Lee Curtis würdigte sie mit einem emotionalen Beitrag auf Social Media.
Jamie Lee Curtis und Kelly Lee Curtis
Jamie Lee Curtis (links) und ihre Schwester Kelly Lee Curtis im Jahr 2012. Letztere ist im Alter von 69 Jahren nun verstorben.  Fotoquelle: 2012 Getty Images/Christopher Polk

Jamie Lee Curtis hat den Tod ihrer Schwester Kelly Lee Curtis bekannt gegeben. Demnach starb die Schauspielerin am Samstag im Alter von 69 Jahren. Auf Social Media teilte der Hollywood-Star einen emotionalen Beitrag.

"Sie war meine erste Freundin und lebenslange Vertraute. Sie war atemberaubend schön und eine talentierte Schauspielerin", schreibt Jamie Lee Curtis zum Tod ihrer Schwester. Kelly Lee Curtis habe "hervorragend Hearts" gespielt, "sammelte Schildkröten, liebte ihre Familie, die Natur, Musik, Secondhand-Läden, Reisen, Facebook und Pokémon Go", heißt es in dem Post weiter.

Ihre "liebevolle Großzügigkeit, ihre entschlossenen Meinungen, ihre unendliche Neugier, ihr einzigartiger Stil und ihre mit Puderzucker bestäubten Mandel-Halbmondkekse zu Weihnachten" werden in Erinnerung bleiben, so die 67-Jährige.

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Gemeinsam stand Jamie Lee Curtis mit ihrer Schwester in der Komödie "Die Glücksritter" aus dem Jahr 1983 vor der Kamera. Laut dem Branchenportal "IMDb" hatte Kelly Lee Curtis insgesamt 20 Engagements. Außerdem arbeitete sie als Assistentin von Jamie Lee Curtis bei den Produktionen "Freaky Friday", "Verrückte Weihnachten" und "Du schon wieder". In den letzten Jahren war sie überwiegend bei Dokumentarfilmen aktiv.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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