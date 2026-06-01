Herzzerreißender Abschied: Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester

Jamie Lee Curtis hat den Tod ihrer Schwester Kelly Lee Curtis bekannt gegeben. Demnach starb die Schauspielerin am Samstag im Alter von 69 Jahren. Auf Social Media teilte der Hollywood-Star einen emotionalen Beitrag.

"Sie war meine erste Freundin und lebenslange Vertraute. Sie war atemberaubend schön und eine talentierte Schauspielerin", schreibt Jamie Lee Curtis zum Tod ihrer Schwester. Kelly Lee Curtis habe "hervorragend Hearts" gespielt, "sammelte Schildkröten, liebte ihre Familie, die Natur, Musik, Secondhand-Läden, Reisen, Facebook und Pokémon Go", heißt es in dem Post weiter.

Ihre "liebevolle Großzügigkeit, ihre entschlossenen Meinungen, ihre unendliche Neugier, ihr einzigartiger Stil und ihre mit Puderzucker bestäubten Mandel-Halbmondkekse zu Weihnachten" werden in Erinnerung bleiben, so die 67-Jährige.

Gemeinsam stand Jamie Lee Curtis mit ihrer Schwester in der Komödie "Die Glücksritter" aus dem Jahr 1983 vor der Kamera. Laut dem Branchenportal "IMDb" hatte Kelly Lee Curtis insgesamt 20 Engagements. Außerdem arbeitete sie als Assistentin von Jamie Lee Curtis bei den Produktionen "Freaky Friday", "Verrückte Weihnachten" und "Du schon wieder". In den letzten Jahren war sie überwiegend bei Dokumentarfilmen aktiv.

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