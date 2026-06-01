"Lebenslinien: Mein Herz und der Triathlon": Porträt einer Extremsport-Begeisterten

"Lebenslinien: Mein Herz und der Triathlon": Porträt einer Triathlon-Ikone - Alice Walchshöfer und die Roth Challenge
Am Sonntag, 5. Juli, sind sie wieder am Start: Dann messen sich nicht weniger als 3.500 Athleten und Athletinnen beim legendären Roth-Triathlon, bei dem es über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen geht. 250.000 Zuschauer werden dann wieder an den jeweiligen Strecken stehen, tausende Helfer sorgen für den reibungslosen Ablauf der legendären Veranstaltung, die 1984 als Franken-Triathlon begann. Dass das alles organisatorisch eine ziemliche Herausforderung ist, lässt sich denken. Alice Walchshöfer bewältigt sie seit vielen Jahren. Sie selbst hat, wie sie sagt, "nie Sport getrieben", nachdem sie früh von einer erblichen Herzerkrankung erfuhr. Das "Lebenslinien"-Porträt im BR Fernsehen zeigt sie in ihrem Alltag als begeisterte Triathlon-Mutter und beleuchtet die Herausforderungen, die sie in ihrem Leben bewältigt hat.
Mit sechs Jahren erkrankt die gebürtige Kulmbacherin an Tuberkulose, mit 16 erfährt sie von der erblichen Herzkrankheit ihrer Mutter. Doch sie kämpft sich durch, wird selbst zweifache Mutter zusammen mit Herbert, ihrem Ehemann. Der erkrankt kurz nach der Gründung des Roth-Triathlons und stirbt bald darauf. Alice muss sich entscheiden, ob sie weitermacht. Sie gibt nicht auf, trotz mancher Operationen. Mit ihrer Leidenschaft und dem fränkischen Charme bleibt sie trotz aller Widrigkeiten unter Mithilfe ihrer erwachsenen Kinder die Seele der Roth Challenge, wie der heutige Name der legendären Veranstaltung jetzt lautet.
Lebenslinien: Mein Herz und der Triathlon – Mo. 01.06. – BR: 22.00 Uhr
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH