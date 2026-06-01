"Lebenslinien: Mein Herz und der Triathlon": Porträt einer Extremsport-Begeisterten

Am Sonntag, 5. Juli, sind sie wieder am Start: Dann messen sich nicht weniger als 3.500 Athleten und Athletinnen beim legendären Roth-Triathlon, bei dem es über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen geht. 250.000 Zuschauer werden dann wieder an den jeweiligen Strecken stehen, tausende Helfer sorgen für den reibungslosen Ablauf der legendären Veranstaltung, die 1984 als Franken-Triathlon begann. Dass das alles organisatorisch eine ziemliche Herausforderung ist, lässt sich denken. Alice Walchshöfer bewältigt sie seit vielen Jahren. Sie selbst hat, wie sie sagt, "nie Sport getrieben", nachdem sie früh von einer erblichen Herzerkrankung erfuhr. Das "Lebenslinien"-Porträt im BR Fernsehen zeigt sie in ihrem Alltag als begeisterte Triathlon-Mutter und beleuchtet die Herausforderungen, die sie in ihrem Leben bewältigt hat.