Home News TV-News

"Lebenslinien: Mein Herz und der Triathlon": Porträt einer Extremsport-Begeisterten

Triathlon-Mutter

"Lebenslinien: Mein Herz und der Triathlon": Porträt einer Triathlon-Ikone - Alice Walchshöfer und die Roth Challenge

01.06.2026, 06.50 Uhr
von Hans Czerny
Alice Walchshöfer steht als Mutter der Roth Challenge hinter einer der größten Triathlon-Veranstaltungen der Welt. Trotz persönlicher Schicksalsschläge und gesundheitlicher Herausforderungen bleibt sie mit Herz und fränkischem Charme die treibende Kraft hinter dem Event.
Lebenslinien: Mein Herz und der Triathlon
Alice Walchshöfer in ihrem Büro: Es gilt den Roth-Triathlon zu organisieren. Die erwachsenen Kinder helfen dabei.  Fotoquelle: BR / Felix Riedelsheimer
Lebenslinien: Mein Herz und der Triathlon
Alice Walchshöfer ist die treibende Kraft hinter der Challenge Roth, dem größten Triathlon der Welt.  Fotoquelle: BR / Tobias Tempel
Lebenslinien: Mein Herz und der Triathlon
Alice mit Sohn Felix (rechts), Tochter Kathrin (Mitte) und deren Familie. Felix und Kathrin sind Mitarbeiter bei der Roth Challenge.   Fotoquelle: BR / Tobias Tempel

Am Sonntag, 5. Juli, sind sie wieder am Start: Dann messen sich nicht weniger als 3.500 Athleten und Athletinnen beim legendären Roth-Triathlon, bei dem es über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen geht. 250.000 Zuschauer werden dann wieder an den jeweiligen Strecken stehen, tausende Helfer sorgen für den reibungslosen Ablauf der legendären Veranstaltung, die 1984 als Franken-Triathlon begann. Dass das alles organisatorisch eine ziemliche Herausforderung ist, lässt sich denken. Alice Walchshöfer bewältigt sie seit vielen Jahren. Sie selbst hat, wie sie sagt, "nie Sport getrieben", nachdem sie früh von einer erblichen Herzerkrankung erfuhr. Das "Lebenslinien"-Porträt im BR Fernsehen zeigt sie in ihrem Alltag als begeisterte Triathlon-Mutter und beleuchtet die Herausforderungen, die sie in ihrem Leben bewältigt hat.

BR
Lebenslinien: Mein Herz und der Triathlon
Doku • 01.06.2026 • 22:00 Uhr

Mit sechs Jahren erkrankt die gebürtige Kulmbacherin an Tuberkulose, mit 16 erfährt sie von der erblichen Herzkrankheit ihrer Mutter. Doch sie kämpft sich durch, wird selbst zweifache Mutter zusammen mit Herbert, ihrem Ehemann. Der erkrankt kurz nach der Gründung des Roth-Triathlons und stirbt bald darauf. Alice muss sich entscheiden, ob sie weitermacht. Sie gibt nicht auf, trotz mancher Operationen. Mit ihrer Leidenschaft und dem fränkischen Charme bleibt sie trotz aller Widrigkeiten unter Mithilfe ihrer erwachsenen Kinder die Seele der Roth Challenge, wie der heutige Name der legendären Veranstaltung jetzt lautet.

Lebenslinien: Mein Herz und der Triathlon – Mo. 01.06. – BR: 22.00 Uhr

Derzeit beliebt:
>>"William – Schicksalsjahre eines Thronfolgers": Kritik zur Royal-Doku in der ARD
>>"Requiem für einen Freund": Kritik zum Thriller mit Jan Josef Liefers
>>"Lebenslinien: Von der Krankenschwester zur Sennerin": Kritik zur Dokumentation im BR
>>"Lebenslinien: Diana Burkel – Köchin, ganz und gar": Hintergrundinfos zum BR-Porträt


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Fußball-WM 2026: Alle Spiele der deutschen Mannschaft in der Übersicht
Fußball-Weltmeisterschaft
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
"Bauer sucht Frau International": Die achte Staffel der RTL-Serie mit Inka Bause
Liebessuche weltweit
Bauer sucht Frau International
Kritik an Joko und Klaas: Ort für Quiz-Show-Finale durchgesickert
Fanenttäuschung
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
"Kir Royal" ist zurück: 4 Folgen des bayerischen TV-Juwels mit Senta Berger und Mario Adorf im BR
TV-Klassiker
Kir Royal
"DFB-Pokal Halbfinale, Leverkusen – Bayern München": Alle Infos zur TV-Übertragung
Kampf ums Finale
Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München
Trotz guter Quoten: Umfrage setzt ARD und Florian Silbereisen unter Druck
Sparmaßnahmen beim ÖRR?
Florian Silbereisen schaut ernst.
"Lebenslinien: Der Großfeuerwerker – Mehr als Schall und Rauch": Darum geht's im Film
Ein Leben in Flammen
Lebenslinien: Der Großfeuerwerker
Bayerns Maibaum Hunters: Tradition trifft Reality-TV
Bayerisches Brauchtum
Maibaum Hunters
"Himmel, Herrgott, Sakrament": Kritik zur zweiten Staffel der BR-Reihe mit Stephan Zinner
Pfarrer-Serie
"Himmel, Herrgott, Sakrament"
„Let’s Dance“ sorgt für Wirbel: Entscheidung des Senders bringt Fans auf die Palme
Rippenbruch
Schauspielerin Esther Schweins und Profitänzer Massimo Sinato
"Frieda – Mit Feuer und Flamme": Kritik zur SAT.1-Serie mit Laura Lippmann
Sendeplatz vergeben
Frieda - Mit Feuer und Flamme
"Was Deutschland verbindet": Kritik zum Dialog-Experiment in der ARD
ARD-Doku
Was Deutschland verbindet
"BRAVO – Headlines, Hypes und Herzschmerz": Kritik zur Pop-Doku in der ARD
BRAVO-Doku
BRAVO - Headlines, Hypes und Herzschmerz
"Let`s Dance: Anna-Carina Woitschack gibt Einblick in ihre Jugend
Schlagerstar-Hintergrund
Let's Dance
"Caren Miosga": Gäste und Thema der Sendung
Wöchentlicher ARD-Polittalk
Caren Miosga startet mit ihrem neuen ARD-Talk. Immer sonntags diskutiert die TV-Journalistin über die relevanten Themen der Woche mit ihren Gästen.
Bro'Sis-Zoff: Mangat lästert über Zarrellas Gesangskünste
Nach über 20 Jahren
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Warum Andrea Kiewel jetzt aufräumt: Tel Aviv und der Mittelfinger
Alltag in Israel
Andrea Kiewel in einem weißen Oberteil.
Andrea Kiewel privat: Das bewegte Leben der „Fernsehgarten“-Moderatorin
Im Porträt
Andrea Kiewel
"Baby Reindeer"-Star Richard Gadd: "Ich musste wieder ins Risiko gehen"
Neuer, düsterer Stoff
Richard Gadd
"Let's Dance" 2026: Dieses Finale bringt Llambi zum Staunen
Finale der Tanzshow
Let's Dance - Das Finale
"Good Bye, Lenin!": Wie Daniel Brühl die DDR wiederauferstehen ließ
Deutscher Filmklassiker
Good Bye, Lenin!
Von Colt Seavers bis Jody Banks: Die 80er-Jahre-Legenden heute!
Stars heute
Ein Colt für alle Fälle
Fünf Freunde und das Chaos des Arbeitslebens: "Not Suitable for Work"
Gen-Z-Karrierekomödie
Not Suitable For Work
Das ist aus den "Zurück in die Zukunft"-Stars geworden
Die Zeit nach dem Kultfilm
Zurück in die Zukunft
So sah Stefan Mross zu Beginn seiner Karriere aus
Volksmusik-Ikone
Stefan Mross
"sportstudio live: Fußball Länderspiel – Deutschland – Finnland": Die Übertragung im ZDF
WM-Vorbereitung
Joshua Kimmich
"Tatort: Diesmal ist es anders": Kritik zum ARD-Krimi mit Klaus J. Behrendt
Kölner Tatort-Liebe
Tatort: Diesmal ist es anders
"Terra X: Liebe": Kritik zum Zweiteiler mit Leon Windscheid im ZDF
Faszination Liebe
Terra X: Liebe
"Immer wieder sonntags": Der Staffelstart der letzten Saison von Stefan Mross in der ARD
Abschiedssaison
Immer wieder sonntags
Sophia Thomalla privat: Diese Promi-Männer verdrehten ihr den Kopf
Ihre Ex-Partner im Überblick
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.