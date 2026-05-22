Fußball-WM 2026: Alle Spiele der deutschen Mannschaft in der Übersicht

Deutschland spielt in der Gruppe E und tritt in den Vorrunden-Spielen gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador an.

Das sind die Termine für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft:

Vorrundenspiel: Sonntag, 14. Juni 2026, 19:00 Uhr: Deutschland gegen Curacao (in Houston) Vorrundenspiel: Samstag, 20. Juni 2026, 22:00 Uhr: Deutschland gegen Elfenbeinküste (in Toronto) Vorrundenspiel: Donnerstag, 25. Juni 2026, 22:00 Uhr: Ecuador gegen Deutschland (in New York)

In der Vorrunde kämpfen die teilnehmenden Mannschaften um den Einzug ins Sechzehntelfinale. Die Spiele dafür beginnen ab dem 28. Juni 2026. Nach dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale findet das Turnier schließlich seinen Höhepunkt mit dem Finale am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in New York.