Fußball-Weltmeisterschaft
Fußball-WM 2026: Alle Spiele der deutschen Mannschaft in der Übersicht
22.05.2026, 13.40 Uhr
von Natasa Unkel
Die DFB-Elf beim Spiel gegen die Schweiz. Fotoquelle: picture alliance / Baumann/Hansi Britsch | Hansjürgen Britsch
Deutschland spielt in der Gruppe E und tritt in den Vorrunden-Spielen gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador an.
Das sind die Termine für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft:
- Vorrundenspiel: Sonntag, 14. Juni 2026, 19:00 Uhr: Deutschland gegen Curacao (in Houston)
- Vorrundenspiel: Samstag, 20. Juni 2026, 22:00 Uhr: Deutschland gegen Elfenbeinküste (in Toronto)
- Vorrundenspiel: Donnerstag, 25. Juni 2026, 22:00 Uhr: Ecuador gegen Deutschland (in New York)
In der Vorrunde kämpfen die teilnehmenden Mannschaften um den Einzug ins Sechzehntelfinale. Die Spiele dafür beginnen ab dem 28. Juni 2026. Nach dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale findet das Turnier schließlich seinen Höhepunkt mit dem Finale am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in New York.
Das sind die Termine bis zum Finale
- Vorrunde: 11. Juni bis 28. Juni 2026
- Sechzehntelfinale: 28. Juni bis 04. Juli 2026
- Achtelfinale: 04. Juli bis 07. Juli 2026
- Viertelfinale: 09. Juli bis 12. Juli 2026
- Halbfinale: 14. bis 15. Juli 2026
- Spiel um Platz 3: 18. Juli 2026
- Finale: 19. Juli 2026
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