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Fußball-WM 2026: Alle Spiele der deutschen Mannschaft in der Übersicht

Fußball-Weltmeisterschaft

Fußball-WM 2026: Alle Spiele der deutschen Mannschaft in der Übersicht

22.05.2026, 13.40 Uhr
von Natasa Unkel
48 Mannschaften, 104 Spiele: Vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 steht wieder alles im Zeichen des Fußballs. Doch wann genau spielt die deutsche National-Elf bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft? Alle Infos gibt es hier.
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
Die DFB-Elf beim Spiel gegen die Schweiz.  Fotoquelle: picture alliance / Baumann/Hansi Britsch | Hansjürgen Britsch

Deutschland spielt in der Gruppe E und tritt in den Vorrunden-Spielen gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador an.

Das sind die Termine für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft:

  1. Vorrundenspiel: Sonntag, 14. Juni 2026, 19:00 Uhr: Deutschland gegen Curacao (in Houston)
  2. Vorrundenspiel: Samstag, 20. Juni 2026, 22:00 Uhr: Deutschland gegen Elfenbeinküste (in Toronto)
  3. Vorrundenspiel: Donnerstag, 25. Juni 2026, 22:00 Uhr: Ecuador gegen Deutschland (in New York)

In der Vorrunde kämpfen die teilnehmenden Mannschaften um den Einzug ins Sechzehntelfinale. Die Spiele dafür beginnen ab dem 28. Juni 2026. Nach dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale findet das Turnier schließlich seinen Höhepunkt mit dem Finale am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in New York.

Das sind die Termine bis zum Finale

  • Vorrunde: 11. Juni bis 28. Juni 2026
  • Sechzehntelfinale: 28. Juni bis 04. Juli 2026
  • Achtelfinale: 04. Juli bis 07. Juli 2026
  • Viertelfinale: 09. Juli bis 12. Juli 2026
  • Halbfinale: 14. bis 15. Juli 2026
  • Spiel um Platz 3: 18. Juli 2026
  • Finale: 19. Juli 2026

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