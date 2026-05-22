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"Rosen und Reis": Kritik zur ARD-Tragikomödie mit Anneke Kim Sarnau

Seitensprung als Lösung?

"Rosen und Reis": Kritik zur ARD-Tragikomödie mit Anneke Kim Sarnau

22.05.2026, 06.15 Uhr
von Jonas Decker
In der Tragikomödie "Rosen und Reis" geht es um eine Ehe, die durch Seitensprünge in Schieflage gerät. Anneke Kim Sarnau und Oliver Wnuk brillieren in dieser ARD-Produktion.
Rosen und Reis
Sören (Oliver Wnuk) und Maike (Anneke Kim Sarnau) haben in ihrer Ehe viel erlebt und sich gegenseitig viel angetan. Lässt sich die Sache trotzdem wieder reparieren?  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Rosen und Reis
Erst hat sie ihn betrogen, dann hat sie ihm geraten, es auch mal mit einem Seitensprung zu probieren: Die Ehe zwischen Maike (Anneke Kim Sarnau) und Sören (Oliver Wnuk) steckt in der Krise.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Rosen und Reis
Renate (Victoria Trauttmansdorff, Mitte) plant für ihren Sohn Nils (Johannes Kienast) und Inka (Nikola Kastner) die perfekte Traumhochzeit. Dazu gehören natürlich auch witzige Hochzeitsfotos.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Rosen und Reis
Segen oder Zumutung? Dirk (Holger Stockhaus, mit Marlene Morreis) hat sich bereiterklärt, auf der Hochzeit von Nils und Inka zu singen.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Rosen und Reis
Das "Wie du mir, so ich dir"-Krisenmanagement löst in "Rosen und Reis" eine heftige Kettenreaktion aus. Im Bild, von links: Victoria Trauttmansdorff, Nikola Kastner, Marlene Morreis und Johannes Kienast.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Rosen und Reis
Sören (Oliver Wnuk) und Maike (Anneke Kim Sarnau) sind seit fast zehn Jahren verheiratet. Ob sie das Jubiläum noch gemeinsam erleben, ist aber mehr als fraglich.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Rosen und Reis
Absurd und oft albern, aber nie blöde: "Rosen und Reis" mit Oliver Wnuk in einer Hauptrolle scheut sich auch vor gelegentlichem Slapstick nicht.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen

"Wenn etwas nicht mehr funktioniert und man's nicht repariert kriegt, eine Uhr oder so, dann ist doch oft das letzte Mittel, dass man die aus hoher Höhe fallen lässt, und danach funktioniert sie vielleicht wieder": So erklärt Maike (Anneke Kim Sarnau) etwa in der Mitte des Films "Rosen und Reis" ihre Art, mit Problemen umzugehen. Nur dass sie eigentlich nicht von einer Uhr spricht, sondern von ihrer Ehe. Das mit dem Runterwerfen hat sie zu dem Zeitpunkt bereits hinter sich. Ob's danach wieder "funktioniert" wie gedacht – bis zuletzt unklar in dieser äußerst vergnüglichen "Freitag im Ersten"-Komödie.

ARD
Rosen und Reis
Komödie • 22.05.2026 • 20:15 Uhr

Schon der Beginn der 90-minütigen TV-Premiere ist recht pfiffig: Maike und Sören (Oliver Wnuk) schreiten in einer Kirche zum Altar. Eigentlich sollte hier eine Hochzeit stattfinden, die aber gerade abgesagt wurde. Sören hat einen tiefen Cut über dem Auge, sieht übel mitgenommen aus. Wie Maike und Sören einer Frau in der Kirche – offenbar die Pastorin – eröffnen, haben sie sich gerade getrennt. Die ganze Situation ist ziemlich unübersichtlich. In Rückblenden wird dann Stück für Stück aufgedröselt, wie es zu diesem Chaos kommen konnte.

Krisenmanagement nach dem Motto "Wie du mir, so ich dir"

Ein bitterer Teil der Wahrheit: Dass die Ehe nach zehn Jahren kaputt ist und nicht mehr funktioniert wie früher, hat Maike selbst zu verantworten. Sie hat Sören betrogen mit einem anderen Mann und, das macht es noch schlimmer, sie bereut nichts. "Ich fühle mich gut seit dem One-Night-Stand. Neu gesehen, neu begehrt, so viel frischer Wind!" Sören allerdings fühlt sich überhaupt nicht mehr gut. Sein Ego hat großen Schaden genommen, immer wieder hält er Maike ihre folgenschwere Verfehlung vor.

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Maike macht dem beleidigten Sören schließlich einen Vorschlag: Er solle einfach auch einmal mit einer anderen Frau schlafen, eine Revanche sozusagen, dann wären die beiden quitt und könnten wieder nach vorne schauen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist "Rosen und Reis" nur noch absurd. Der Film wird manchmal auch richtig albern und scheut sich nicht vor gelegentlichem Slapstick (zum Beispiel in der Szene, in der Sören zu seiner Wunde über dem Auge kommt). Aber richtig blöde wird es nie. Dafür ist das Drehbuch von Robert Löhr zu gut durchdacht, die Inszenierung von Regisseurin Christine Rogoll zu feinfühlig und das Ensemble vor der Kamera viel zu gut aufgelegt.

Wenn man etwas aus hoher Höhe auf den Boden wirft, wie von Maike beschrieben: Dass es dann hinterher wirklich wieder funktioniert, ist in der Regel natürlich nicht zu erwarten. Aber man kann sich darauf verlassen, dass es ordentlich scheppert. So löst Sörens "Wie du mir, so ich dir"-Seitensprung eine gewaltige Kettenreaktion im gesamten Familien- und Bekanntenkreis aus, bis zu dem Punkt, an dem weitere Ehen und Beziehungen spektakulär zu zerbrechen drohen. Neben Anneke Kim Sarnau und Oliver Wnuk wirken in größeren Nebenrollen auch Nikola Kastner, Johannes Kienast, Marlene Morreis, Holger Stockhaus und Victoria Trauttmansdorff in der NDR-Produktion mit.

Rosen und Reis – Fr. 22.05. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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