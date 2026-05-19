Home News TV-News

"Sturm der Liebe": Was macht die Serie seit 20 Jahren so erfolgreich?

Telenovela-Jubiläum

"Sturm der Liebe": Was macht die Serie seit 20 Jahren so erfolgreich?

19.05.2026, 10.18 Uhr
"Sturm der Liebe" begeistert seit 20 Jahren mit großen Gefühlen und Intrigen. Zum Jubiläum werden neue Traumpaare vorgestellt, die die Herzen der Fans erobern sollen.
Anthony Paul, Johanna Graen, Dirk Galuba, Gregory B. Waldis, Antje Hagen und Sepp Schauer feiern das 20-jährige Jubiläum der Telenovela.
Anthony Paul, Johanna Graen, Dirk Galuba, Gregory B. Waldis, Antje Hagen und Sepp Schauer feiern das 20-jährige Jubiläum der Telenovela.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer

Seit nunmehr als 20 Jahren dreht sich bei "Sturm der Liebe" alles um große Gefühle, dramatische Wendungen und perfide Intrigen inklusive. Am 26. September 2005 wurde die allererste Folge der beliebten ARD-Serie ausgestrahlt. Seither bildet das elegante Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" den Mittelpunkt der Handlung. Das Haus gehört ebenso dazu wie das Traumpaar, das in jeder Staffel neu bestimmt wird.

Das Geheimrezept der knapp 4.500 ausgestrahlten "Sturm der Liebe"-Folgen

In der 22. Staffel dürfen sich die Zuschauer also erneut auf ein frisch gekürtes Liebespaar freuen. Gefeiert wurde das Ganze vor Journalisten in den Bavaria-Film-Studios in Grünwald, dem Drehort der meisten Szenen. Neben einer festlichen Torte gab es zahlreiche bekannte und neue Gesichter bei "Sturm der Liebe" zu bestaunen.

"Ursprünglich waren nur 100 Folgen geplant. Dass 'Sturm der Liebe' heute, zwei Jahrzehnte später, mit bald 4.500 ausgestrahlten Episoden ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft ist, war damals nicht abzusehen", verrät Produzent Peter Proske-Clayton. Das Geheimnis des Erfolges? Er vertraut konsequent auf "die klare Dramaturgie", sagt der Bavaria Fiction-Produzent.

Derzeit beliebt:
>>„Stich ins Herz“: Manuela Wisbeck muss „Notruf Hafenkante“ verlassen
>>Olivia Jones: "Stillschweigen bringt uns auf keinen Fall weiter"
>>Trotz wiederkehrender Kritik: Andrea Kiewel empfindet für ihren Fernsehgarten "keinerlei Konkurrenz"
>>„Das kann und darf nicht passieren“: „Tatort“-Stars schlagen nach MDR-Stopp Alarm

Denn in jeder Staffel müsse das Traumpaar "zahlreiche Hindernisse überwinden", bevor es am Ende zu einer strahlenden Traumhochzeit kommt. Irgendwie wird halt immer alles gut. "Es ist ein modernes Märchen, das wir erzählen – aber eines mit Herz, Tiefe und immer wieder neuen Wendungen", betont Peter Proske-Clayton.

Trotz wiederkehrender Kritik: Andrea Kiewel empfindet für ihren Fernsehgarten "keinerlei Konkurrenz"
Der "ZDF-Fernsehgarten" wird 40 Jahre alt. Moderatorin Andrea Kiewel ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Moderatorin dabei. Warum sie keine Angst vor der Streaming-Konkurrenz, jedoch große Sorge vor der Entwicklung von Social Media hat, verrät die 60-Jährige nun in einem Interview.
Jubiläum Fernsehgarten
Andrea Kiewel zu 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten"

Hoher Besuch im Fürstenhof: Beatrice Egli, Vanessa Mai und Co.

Zum Jubiläum hat die ARD allerhand Fakten zusammengetragen. Immerhin hat sich in zwei Jahrzehnten einiges angesammelt: Rund 7.600 Puderdöschen sorgten seit dem ersten Drehtag dafür, dass die Schauspieler vor der Kamera glänzen – aber nie zu sehr. Stolz sind sie bei der Produktion auch auf die lange Liste der prominenten Gäste. Unter anderem haben Beatrice Egli, Bruce Darnell oder Vanessa Mai haben bereits den Fürstenhof besucht.

Laura (Henriette Richter-Röhl) und Alexander (Gregory B. Waldis) fanden 2005 in der ersten Staffel "Sturm der Liebe" zueinander und waren das erste Traumpaar der beliebten Serie, die einst als Telenovela, also mit einem fest vorgegebenen Finale angesetzt war. Inzwischen ist es anders gekommen, und es ist viel passiert am Fürstenhof.

So viele Serienküsse gab es in 20 Jahren "Sturm der Liebe"

Sogar, die essenzielle Information, wie viele Filmküsse seit dem Start inszeniert wurden, gibt die ARD bekannt: Es gab bis Folge 4.447 rund 12.197 Küsse. Wie das so ist mit dem Küssen am Set, und wie schnell mit das dem ersten Serienknutscher mithin gehen kann, verriet nun das Traumpaar der 22. Staffel, Johanna Graen und Anthony Paul, im Interview mit der Agentur teleschau.

Für Graen war dieser Moment außergewöhnlich: Sie war "in dieser Situation privat noch ziemlich schüchtern", gesteht sie offen. Einen Kuss mit jemandem zu drehen, "den man gerade mal fünf Minuten kennt", empfand sie als Herausforderung. Auch Anthony Paul bestätigt im Gespräch: "Das mit dem Kuss ging wirklich sehr schnell."

Eine ganz besondere Reunion in der 22. Staffel 

Trotz ihres frischen Starts fühlen sich die beiden bereits als Teil des Ensembles. Die Schauspieler betonen, "dass es keine Rolle spielt, ob jemand schon seit 20 Jahren Teil des Teams ist oder erst ganz neu dazugekommen ist". Vor allem Graen hebt die besondere Atmosphäre hervor: "Jeder wird gleichermaßen wertgeschätzt und respektiert. Besonders schön finde ich, dass hier alle füreinander da sind und man sich jederzeit aufeinander verlassen kann. So etwas habe ich an keinem meiner bisherigen Arbeitsplätze erlebt. Wir sind ein großartiges Team."

Ein Wiedersehen der besonderen Art gab es ebenfalls: Zum Jubiläum trafen mit Gregory B. Waldis, dem ersten "Traummann" der Serie, und Anthony Paul, dem neuesten Liebeshelden, Vergangenheit und Gegenwart von "Sturm der Liebe" aufeinander. Die Telenovela läuft regulär montags bis freitags, um 15.10 Uhr, im Ersten und ist vorab in der ARD Mediathek verfügbar.

Nach "Let's Dance"-Aus: Vanessa Borck findet völlig unerwartet ihr Liebesglück
„Let´s Dance“-Star Vanessa Borck ist wieder verliebt! Wie aus einer Knutscherei echte Gefühle wurden, warum 500 km Distanz schmerzen und Tochter Livi längst mitmischt.
Beziehung
Vanessa Borck mit Profitänzerin Victoria Sauerwald bei "Let's Dance".

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Sturm der Liebe

Das könnte dich auch interessieren

"In höchster Not – Bergretter im Einsatz": Die neuen Folgen der Doku in der ARD
Rettungsdrama
Neue Folgen: In höchster Not - Bergretter im Einsatz
"UDO Rebell. Rockstar. Ikone": Kritik zur ARD-Doku über Udo Lindenberg
Kultstar-Doku
UDO Rebell. Rockstar. Ikone
"Tatort: Schweigen": Kritik zum ARD-Krimi mit Wotan Wilke Möhring
Kirchenkrimi
Tatort: Schweigen
"Verbrannte Erde": Kritik zum Gangsterdrama mit Marie-Lou Sellem in der ARD
Digitale Welt
Verbrannte Erde
"Nur mit dir zusammen": Kritik zum ARD-Film mit Vanessa Mai
Pop-Drama
Nur mit dir zusammen
So schräg begann die Freundschaft von Roland Kaiser und Axel Prahl
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl
"Praxis mit Meerblick: Aus heiterem Himmel": Darum geht's in der neuen Folge mit Tanja Wedhorn
Neue Herausforderungen
"Praxis mit Meerblick - Aus heiterem Himmel"
"Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug": Darum geht's im neuen ARD-Krimi mit Romina Küper
Neuer Krimi-Fall
Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug
"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse bekommt zwei neue Formate in der ARD
Mabuse in der ARD
Motsi Mabuse
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Neben dem "Fernsehgarten": So lebt Andrea Kiewel im Kriegsgebiet Israel
Leben in Tel Aviv
Andrea Kiewel in einem weißen Oberteil.
Rapper Bushido reagiert trocken auf bevorstehende Tumor-OP: "Jap"
Gesundheitsvorsorge
Bushido mit einem kritischen Blick.
Nach "Let's Dance"-Aus: Vanessa Borck findet völlig unerwartet ihr Liebesglück
Beziehung
Vanessa Borck mit Profitänzerin Victoria Sauerwald bei "Let's Dance".
Udo, der Rocker mit der Sonnenbrille: Ein Film, der rockt
Udos Weg zur Ikone
Lindenberg! Mach dein Ding
"Jürgen, du bist Deutschland": Rückblick auf das Sommermärchen - Die Doku zur WM 2006
So war es
Mission Sommermärchen
Cher wird 80: Pop-Ikone verrät ihr Schönheits-Geheimnis!
Ihr Geburtstag
Alexander Edwards und Cher
„Rosenheim-Cops“-Star Igor Jeftic: „Mir drohten 20 Tage Knast“
Vom Kommissar zum Verbrecher
Igor Jeftic schaut ernst.
Cher wird 80: Ein Leben voller Glamour und Erfolg
Pop-Ikone
Sonny & Cher
Amira Aly ist schwanger: Das sagt ihr Ex-Mann Oliver Pocher dazu
Pochers Stellungnahme
Oliver Pocher
"Polizeiruf"-Star Luna Jordan mit nur 25 Jahren verstorben
Tragischer Verlust
Luna Jordan
"Simson Roadtrip – 1528 km durch Deutschland": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Abenteuer auf zwei Rädern
Simson Roadtrip - 1528 km durch Deutschland
"37°: Leiden, bleiben oder scheiden": Kritik zur ZDF-Reportagereihe
Paarbeziehungen
37°: Leiden, bleiben oder scheiden
"Vom Motorwagen zum Boliden – Die Geschichte des Automobils": Kritik zur Dokumentation auf ARTE
Automobilgeschichte
Vom Motorwagen zum Boliden - Die Geschichte des Automobils
"Terra X History: Ein Tag im Juli – Ahrtalflut 2021": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Ahrtalflut 2021
Terra X History: Ein Tag im Juli - Ahrtalflut 2021
Die Vorgeschichte des Horrorclowns: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"ES: Welcome to Derry"
„Passt null“: Maite Kelly sorgt im „Fernsehgarten“ für Kritik
Inszenierung kommt schlecht an
Maite Kelly bei ihrem Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“
Stephen Colbert: Das passiert in der letzten Woche seiner Show
Colberts Abschied
Stephen Colbert
Jeanette Biedermann: "Ich knutschte auf Axl Rose rum, bis ein Loch im Papier war"
Jeanette Biedermann
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
Geständnis bei RTL: Thomas Anders erfand wegen Ex-Frau Nora einen Nervenzusammenbruch
Inszenierter Skandal
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
"Terminator: Genisys" – Das Action-Feuerwerk mit Arnold Schwarzenegger im Free-TV
Maschinenkrieg
Array