"Sturm der Liebe": Was macht die Serie seit 20 Jahren so erfolgreich?

Seit nunmehr als 20 Jahren dreht sich bei "Sturm der Liebe" alles um große Gefühle, dramatische Wendungen und perfide Intrigen inklusive. Am 26. September 2005 wurde die allererste Folge der beliebten ARD-Serie ausgestrahlt. Seither bildet das elegante Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" den Mittelpunkt der Handlung. Das Haus gehört ebenso dazu wie das Traumpaar, das in jeder Staffel neu bestimmt wird.

Das Geheimrezept der knapp 4.500 ausgestrahlten "Sturm der Liebe"-Folgen In der 22. Staffel dürfen sich die Zuschauer also erneut auf ein frisch gekürtes Liebespaar freuen. Gefeiert wurde das Ganze vor Journalisten in den Bavaria-Film-Studios in Grünwald, dem Drehort der meisten Szenen. Neben einer festlichen Torte gab es zahlreiche bekannte und neue Gesichter bei "Sturm der Liebe" zu bestaunen.

"Ursprünglich waren nur 100 Folgen geplant. Dass 'Sturm der Liebe' heute, zwei Jahrzehnte später, mit bald 4.500 ausgestrahlten Episoden ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft ist, war damals nicht abzusehen", verrät Produzent Peter Proske-Clayton. Das Geheimnis des Erfolges? Er vertraut konsequent auf "die klare Dramaturgie", sagt der Bavaria Fiction-Produzent.

Denn in jeder Staffel müsse das Traumpaar "zahlreiche Hindernisse überwinden", bevor es am Ende zu einer strahlenden Traumhochzeit kommt. Irgendwie wird halt immer alles gut. "Es ist ein modernes Märchen, das wir erzählen – aber eines mit Herz, Tiefe und immer wieder neuen Wendungen", betont Peter Proske-Clayton.

Hoher Besuch im Fürstenhof: Beatrice Egli, Vanessa Mai und Co. Zum Jubiläum hat die ARD allerhand Fakten zusammengetragen. Immerhin hat sich in zwei Jahrzehnten einiges angesammelt: Rund 7.600 Puderdöschen sorgten seit dem ersten Drehtag dafür, dass die Schauspieler vor der Kamera glänzen – aber nie zu sehr. Stolz sind sie bei der Produktion auch auf die lange Liste der prominenten Gäste. Unter anderem haben Beatrice Egli, Bruce Darnell oder Vanessa Mai haben bereits den Fürstenhof besucht.

Laura (Henriette Richter-Röhl) und Alexander (Gregory B. Waldis) fanden 2005 in der ersten Staffel "Sturm der Liebe" zueinander und waren das erste Traumpaar der beliebten Serie, die einst als Telenovela, also mit einem fest vorgegebenen Finale angesetzt war. Inzwischen ist es anders gekommen, und es ist viel passiert am Fürstenhof.

So viele Serienküsse gab es in 20 Jahren "Sturm der Liebe" Sogar, die essenzielle Information, wie viele Filmküsse seit dem Start inszeniert wurden, gibt die ARD bekannt: Es gab bis Folge 4.447 rund 12.197 Küsse. Wie das so ist mit dem Küssen am Set, und wie schnell mit das dem ersten Serienknutscher mithin gehen kann, verriet nun das Traumpaar der 22. Staffel, Johanna Graen und Anthony Paul, im Interview mit der Agentur teleschau.

Für Graen war dieser Moment außergewöhnlich: Sie war "in dieser Situation privat noch ziemlich schüchtern", gesteht sie offen. Einen Kuss mit jemandem zu drehen, "den man gerade mal fünf Minuten kennt", empfand sie als Herausforderung. Auch Anthony Paul bestätigt im Gespräch: "Das mit dem Kuss ging wirklich sehr schnell."

Eine ganz besondere Reunion in der 22. Staffel Trotz ihres frischen Starts fühlen sich die beiden bereits als Teil des Ensembles. Die Schauspieler betonen, "dass es keine Rolle spielt, ob jemand schon seit 20 Jahren Teil des Teams ist oder erst ganz neu dazugekommen ist". Vor allem Graen hebt die besondere Atmosphäre hervor: "Jeder wird gleichermaßen wertgeschätzt und respektiert. Besonders schön finde ich, dass hier alle füreinander da sind und man sich jederzeit aufeinander verlassen kann. So etwas habe ich an keinem meiner bisherigen Arbeitsplätze erlebt. Wir sind ein großartiges Team."

Ein Wiedersehen der besonderen Art gab es ebenfalls: Zum Jubiläum trafen mit Gregory B. Waldis, dem ersten "Traummann" der Serie, und Anthony Paul, dem neuesten Liebeshelden, Vergangenheit und Gegenwart von "Sturm der Liebe" aufeinander. Die Telenovela läuft regulär montags bis freitags, um 15.10 Uhr, im Ersten und ist vorab in der ARD Mediathek verfügbar.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels