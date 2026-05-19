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Rapper Bushido reagiert trocken auf bevorstehende Tumor-OP: "Jap"

Gesundheitsvorsorge

Rapper Bushido reagiert trocken auf bevorstehende Tumor-OP: "Jap"

19.05.2026, 09.39 Uhr
von Pamela Haridi
Bushido, der sich trotz eines gutartigen Befundes einer Tumor-OP unterziehen muss, zeigt sich äußerst gelassen. Sein Umfeld reagiert mit großer Erleichterung.
Bushido mit einem kritischen Blick.
Bushido muss operiert werden.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Bei Rapper Bushido (47) wurde ein Tumor festgestellt, der operativ entfernt werden muss. Die Diagnose kam im Rahmen einer MRT-Untersuchung zustande, nachdem seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (44) eine Schwellung im Bereich seines linken Ohres aufgefallen war.

Für seine Familie war der Befund zunächst ein Schreckmoment, doch die anschließende medizinische Bewertung brachte schnell Entwarnung: Der Tumor ist gutartig. Es wird zwar eine chirurgische Entfernung empfohlen, eine bösartige Gewebeveränderung liegt nach aktuellem Stand jedoch nicht vor.

Operation trotz gutartigem Tumor: Medizinische Vorsicht als Grund für den Eingriff

Auch wenn der Befund als gutartig eingestuft wurde, soll der Tumor entfernt werden. Gemäß der medizinischen Einschätzung besteht ein geringes Risiko, dass die Schwellung maligne entarten könnte, sodass die Operation als Vorsichtsmaßnahme einzuschätzen ist.

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Die Entscheidung folgt dabei einem klaren medizinischen Prinzip: Jede Gewebeveränderung, die üblicherweise in einer Körperregion nicht vorgesehen ist und potenziell ungesteuert wachsen könnte, wird prophylaktisch entfernt, um spätere Risiken auszuschließen.

Gelassene Haltung: Bushido reagiert ruhig auf die Diagnose

Bemerkenswert ist vor allem die Reaktion von Anis Mohamed Youssef Ferchichi, so Bushidos bürgerlicher Name, selbst. Während die Diagnose im Umfeld zunächst Sorge auslöste, zeigte sich der DSDS-Juror vergleichsweise ruhig und gelassen. Auf den bevorstehenden Eingriff reagierte er knapp und ohne sichtbare Aufregung mit einem „Jap“.

Diese innere Haltung zieht sich durch die gesamte Situation. Statt Panik oder öffentlicher Dramatisierung steht für ihn offenbar die nüchterne Akzeptanz der medizinischen Notwendigkeit im Vordergrund.

Rolle der Familie: Unterstützung im Hintergrund

Seine Familie spielt in dieser Phase eine wichtige Rolle. Die Entdeckung der Schwellung und die schnelle medizinische Abklärung haben dazu beigetragen, dass der Befund frühzeitig erhoben wurde. Dies ist vor allem Anna-Marias aufmerksamem Blick zu verdanken. „Der Arzt hat zu mir gesagt: ‚Gut, dass Sie so eine Frau haben‘. Ich habe ihm gesagt: ‚Das finde ich auch‘“, so Bushido gegenüber „Bild“.

Im Umfeld wird die Anomalie als ernst, aber gut handhabbar beschrieben. Die schnelle Reaktion und die anschließende Entwarnung sorgten für Erleichterung. Trotz der anstehenden Operation läuft der Alltag der Familie weiter. Bushido und Anna-Maria befinden sich weiterhin in Renovierungsarbeiten an ihrem gemeinsamen Zuhause. Der medizinische Eingriff tritt dabei nicht in den Vordergrund des öffentlichen Lebens, sondern wird als ein Teil des aktuellen Alltagsgeschehens behandelt.

Bushido: „Danke für alles“

Erst vor kurzem zogen Bushido, Anna-Maria und ihre gemeinsamen acht Kinder in den Münchener Nobelvorort Grünwald, nachdem sie zuvor vier Jahre in ihrer Wahlheimat Dubai gelebt hatten. Hier gibt es noch viel zu tun, denn die Großfamilie lebt auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück in einer 849 Quadratmeter großen Luxusvilla, die sie nun ihren Wünschen entsprechend umbaut. 19 Zimmer verteilen sich auf drei Etagen, die mit eigenem Fahrstuhl bequem zu erreichen sind.

Auf Schnelligkeit kommt es hier nicht an, denn schließlich ist Bushido nach eigenen Worten jetzt „in Rente“. Neben dem Umbau genießt die Familie jetzt vor allem die gemeinsame Zeit. Am 24. Mai feiern Bushido und Anna-Maria ihren 14. Hochzeitstag. Nach einigen Problemen sind die beiden aktuell als Paar glücklicher als je zuvor, und sie wissen darum: „Was kann man vom Leben mehr erwarten? Danke für alles“, so der Musiker.

Drama? Fehlanzeige

Die bei Bushido aufgefallene äußerliche Veränderung wurde nach fachlicher medizinischer Begutachtung klar eingeordnet. Es ist ein gutartiger Tumor, der vorsorglich entfernt werden soll. Die Diagnose, „Tumor“, die zunächst natürlich für Unsicherheit und Schrecken sorgte, wurde mit der darauffolgenden Klassifikation als „gutartig“ mit einer sachlichen, kontrollierten und gelassenen Herangehensweise angenommen.

Für Bushido und Anna-Maria ist es nicht mehr als eine weitere Herausforderung im Zuge ihrer langjährigen Beziehung. Sie werden diese zweifellos gemeinsam gut meistern.

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