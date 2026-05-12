Helene Fischer über ihr Comeback: „Ich tue mich diesmal wahnsinnig schwer“

Helene Fischer will ihre Familie auf der kommenden Stadiontour dabeihaben. Die Sängerin bestätigte gegenüber Hit Radio FFH, dass ihr Partner Thomas Seitel und die gemeinsamen Kinder die Konzertreise begleiten werden. „Ich werde alle mitnehmen. Denn alle sollen so ein bisschen was vom Kuchen abhaben und es ist auch tatsächlich einfach für uns alle irgendwie entspannter und leichter, wenn alle dabei sind und wir nicht diese große Trennung haben“, sagte Fischer im Gespräch.

Für die 41-Jährige ist die Entscheidung offenbar nicht nur emotional, sondern auch praktisch. In der Vergangenheit habe sie es als schwierig erlebt, nach jedem Auftritt direkt nach Hause fahren zu müssen. Die gemeinsame Zeit unterwegs soll nun helfen, lange Trennungen zu vermeiden und die Familie besser mit dem Tourleben zu verbinden. Gleichzeitig freut sich Fischer auf die Rückkehr auf die Bühne: „Ich freue mich auch auf die andere Rolle, auf die Person, die endlich wieder auf der Bühne steht, in meinem Element.“

Helene Fischer über ihre Tour-Vorbereitung: „Ich tue mich schwer“ Doch ganz so leicht fällt ihr das Comeback nicht: Bereits in der „NDR Talk Show“ vom 1. Mai hatte Fischer offen über die Herausforderungen der Vorbereitung gesprochen. „Wenn ich ganz ehrlich bin, ich tue mich diesmal wahnsinnig schwer damit, reinzukommen. Ich bin einfach zum zweiten Mal Mama geworden und meine Zeit ist so limitiert“, sagte sie dort. Die Vorbereitung unter den veränderten familiären Umständen falle ihr derzeit nicht leicht: „Ich tue mich wirklich schwer, ich versuche diszipliniert zu sein, aber es gelingt mir einfach nicht. Ich hoffe darauf, dass sowohl mein Körper als auch meine Stimme das jetzt einfach mitmachen.“

Die Stadiontour läuft vom 10. Juni bis zum 17. Juli 2026. Geplant sind unter anderem Konzerte in Frankfurt, Köln, Berlin, Stuttgart und München sowie internationale Termine in Amsterdam, Zürich und Wien.

Neue Single und Album: Helene Fischer spricht von „neuer Ära“ Noch vor dem Tourauftakt erscheint am 29. Mai 2026 Fischers neue Single „Heute Nacht“. Gegenüber FFH beschrieb sie das Stück als ersten Vorboten ihres für 2026 geplanten Albums. Das Album müsse „erstmal passen und gut werden“, so Fischer. Pläne für eine Veröffentlichung lägen bereits vor.