Home News Star-News

"Weiß nicht, ob mein Geld weg ist": Amira Aly warnt ihre Fans vor übler Betrugsmasche

Phishing-Warnung

"Weiß nicht, ob mein Geld weg ist": Amira Aly warnt ihre Fans vor übler Betrugsmasche

11.05.2026, 15.13 Uhr
Wurde Amira Aly zum Opfer eines Phishing-Scams? Geglaubt hat die Moderatorin dem Betrüger jedenfalls, ob er letzten Endes erfolgreich war, weiß Aly selbst noch nicht. Auf Instagram warnt sie ihre Follower vor der Betrugsmasche.
Amira Aly
Für ihre Einstellung zu Dubai-Reisen muss Amira Aly im Podcast "Iced Macho Latte" herbe Kritik einstecken.  Fotoquelle: 2025 Getty Images for ABOUT YOU Fashion Week/Sebastian Reuter

Eine Nachricht von der tatsächlichen Nummer des eigenen Kreditkartenunternehmens wirkt erst einmal unverdächtig. Das dachte sich auch Amira Aly, die mitten in der Nacht via einer Textnachricht, die vermeintlich von American Express kam, dazu aufgefordert wurde, einem Kryptounternehmen 9.500 Euro zu überweisen. "Wenn Sie das nicht waren, rufen Sie jetzt hier an", habe da gestanden – und das im gleichen Chatverlauf, in dem sämtliche tatsächliche Transaktionen aufgelistet waren, die sie freigegeben hatte.

"Der Chatverlauf war halt da, mit den ganzen Zahlungen, und ich hab' trotzdem diese Nummer angerufen", sagt Aly in einem Videopost auf Instagram, mit dem sie ihre Follower vor Betrugsmaschen warnen möchte. "Und was soll ich euch sagen: Ich habe alles geglaubt, was der gesagt hat." Dass ihr Handy gehackt worden sei und ihr Bankkonto möglicherweise nicht mehr sicher wäre. Sogar über das Kryptounternehmen, das das Geld angeblich angefordert hatte, habe der falsche American-Express-Mitarbeiter Auskunft gegeben.

"Ich schäme mich so sehr für meine eigene Dummheit"

Auf Anraten des Mannes habe sie dann überprüft, ob ihr Geld noch da sei. Danach sei ihr ein Sicherheitsfonds angeboten worden, in den sie ihr Geld in Sicherheit bringen könne. "Gott sei Dank war ich nicht so blöd", so Aly weiter. "Ich habe währenddessen nach und nach Geld überwiesen an eine andere Bank von mir." Das habe ihrem Gesprächspartner am Telefon nicht gefallen, weil das ebenfalls gefährlich sein könne.

Derzeit beliebt:
>>"Hart aber fair": Gäste und das Thema heute am 11. Mai 2026
>>"Wer weiß denn sowas?": Die Gäste heute am 11. Mai und der Woche
>>"Hirschhausen und die Deepfake-Mafia": Kritik zur ARD-Reportage mit Eckart von Hirschhausen
>>"Die Drei von der Müllabfuhr – Miese Abzocke": Darum geht's im zweiten Film der ARD-Degeto-Reihe

Weil der Anrufer immer noch ihr Vertrauen hatte, folgte sie schließlich seinem Rat, ihr Online-Banking lieber zu sperren. "Das habe ich dann auch gemacht. Zur Krönung habe ich dann auch noch mein Handy zurückgesetzt." Denn: Wer sich in ein Handy einhacken kann, könnte ja allen möglichen Unfug damit treiben. Neu aufsetzen konnte Aly ihr Handy nicht, weil sie sich nachts in einem Hotelzimmer befand. Selbst am nächsten Tag konnte sie nicht mit ihrer Bank über den Vorfall reden, weil sie ohne ihr Handy ihre Identität nicht nachweisen konnte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Erst ein Gespräch mit ihrem Partner habe dazu geführt, dass ihr gedämmert sei, dass der Mann am Telefon en Betrüger war. "Ich stehe jetzt hier und weiß nicht, ob mein Geld weg ist", sagt sie etwas ratlos wirkend. Möglicherweise habe der Mann sie dazu gebracht, ihr Online-Banking zu sperren, "weil er selbst schon drin war".

"Ich schäme mich so sehr für meine eigene Dummheit", zeigt sich die Moderatorin reumütig. "Und ich dachte immer, wer ist so doof und glaubt so was." In den Kommentaren bedanken sich ihre Follower für ihren Mut, diese Geschichte öffentlich zu teilen. "Cool, dass du es teilst! Hilft bestimmt einigen noch mehr aufzupassen in Zukunft", schreibt ein User.

Olivia Jones: "Ich würde auf keinen Fall noch mal ins Dschungelcamp gehen"
Olivia Jones bleibt dem Dschungelcamp treu, aber nur als Moderatorin. Die Dragqueen erinnert sich an die Quälerei und freut sich jetzt über ihre neue Dschungel-Bar auf St. Pauli.
Olivia Jones im Reality-TV
Olivia Jones

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Von Pferden zu Raritäten: Die Geschichte von Walter Lehnertz
Karrierewechsel
Waldis Welt
Horst Lichter und der Müllberg: ZDF-Star wird wütend
Umweltbewusstsein
Horst Lichter
Andrea Kiewel über Streaming: "Ich empfinde keinerlei Konkurrenz"
Jubiläum Fernsehgarten
Andrea Kiewel zu 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten"
Nach zwei Wochen "Dauer-Party": Carmen Geiss feiert "Geburtstag der ganz anderen Art"
Ruhiger Geburtstag
Carmen und Robert Geiss
"Brauche noch eine Weile": Dolly Parton sagt Konzerte in Las Vegas ab
Gesundheitliche Pause
Dolly Parton
"Unfassbar glücklich und dankbar": Kurz nach der Live-Show wurde "Let's Dance"-Star Vater
Tanz und Familienglück
Let's Dance
Beatrice Egli spricht über ihre neuen Pläne
Projektstart für die Schlagersängerin
Beatrice Egli geht den nächsten Schritt in ihrer Karriere.
Carsten Maschmeyer wirbt für "radikale Idee"
Innovationsschub
Carsten Maschmeyer
"Ich sehe aus wie ein Tannenbaum": Lola Weippert erfüllt sich großen Wunsch
Neuer Ohrschmuck
Lola Weippert
Kurz nach ihrer Trennung: Lola Weippert veröffentlicht "kleinen Liebesbrief" bei Instagram
Liebesbotschaft
Lola Weippert
Olivia Jones: "Ich würde auf keinen Fall noch mal ins Dschungelcamp gehen"
Olivia Jones im Reality-TV
Olivia Jones
"Eberhofer"-Star Simon Schwarz mit offenen Worten: "Mir geht's ja schon lange nicht gut"
Persönliche Einblicke
Simon Schwarz
Vor Collien Fernandes: Die Geschichte von Christian Ulmens erster Ehe
Alte Beziehung
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.
So ernst ist Andrea Kiewels Alltag fernab des „Fernsehgartens“
Leben im Kriegsgebiet
Andrea Kiewel in einem weißen Oberteil.
Droht dem „Fernsehgarten“ das gleiche Schicksal wie Stefan Mross?
Nach Aus von „Immer wieder sonntags“
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
"Es wurde merkwürdig": Warum Christian Ulmen MTV den Rücken kehrte
Karriere des Darstellers
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.
Stefanie Stappenbeck: "Glück hat für mich mit innerer Arbeit zu tun"
Toxische Familienstrukturen
Der Cast von "Mama ist die Best(i)e"
Für "Mad Max"- und 80er-Action-Fans: Postapokalyptisches Meisterwerk läuft heute im Free-TV
Actionfilm der 80er
Array
Sarah Engels im Interview: "Eine große Ehre für mich, Deutschland vertreten zu dürfen"
Eurovision-Auftritt
Sarah Engels
Skandalfilm "Ein unmoralisches Angebot": Ein Deal mit Folgen
Erotik und Moral
Ein unmoralisches Angebot
Rhea Harder-Vennewald plädiert für kinderfreie Zeit als Mutter: "Bin dann nicht zu erreichen"
Einblick in das Muttersein
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
Donovan wird 80: Eine Folk-Ikone im Wandel der Zeiten
Folk-Ikone Donovan
Donovan
Hape Kerkeling über Deutschlands Chancen beim ESC: "haben keine Lobby"
ESC-Chancen
70 Jahre ESC - More than Music
Anne Will und Cem Özdemir: Überraschende Einblicke in die Talkshow-Welt
Kritik an Talkshows
Anne Will / Cem Özdemir
DSDS: Gewinner zwischen Ruhm und Vergessen
DSDS-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Comeback nach fast neun Jahren: "Doktor Specht"-Star Robert Atzorn dreht Film mit seinem Sohn
Atzorns TV-Rückkehr
Robert Atzorn
Milan Peschel: "Der Kapitalismus wird uns noch schwer auf die Füße fallen"
Kritik an Selbstoptimierung
Milan Peschel
Große Emotionen bei "Let's Dance": Tokio-Hotel-Drummer tanzt mit seiner Tochter – und fliegt raus
Emotionale Höhepunkte
Let's Dance
"Star Wars"-Star und Theaterveteran: Schauspieler Michael Pennington ist tot
Schauspiellegende
Michael Pennington
"Danowski – Neunauge": Kritik zur ZDF-Krimi-Adaption mit Schauspielstar Milan Peschel
Krimi-Comeback
Danowski - Neunauge