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Rhea Harder-Vennewald plädiert für kinderfreie Zeit als Mutter: "Bin dann nicht zu erreichen"

Einblick in das Muttersein

Rhea Harder-Vennewald plädiert für kinderfreie Zeit als Mutter: "Bin dann nicht zu erreichen"

11.05.2026, 09.32 Uhr
von Franziska Wenzlick
Rhea Harder-Vennewald offenbart in der ZDF-Doku "Ist Mama die Beste?" ihre Ansichten zum Muttersein und warum sie gelegentlich offline für ihre Kinder ist.
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
Beim "Notruf Hafenkante"-Setbesuch erzählt Rhea Harder-Vennewald von ihrem Leben als Dreifach-Mutter.  Fotoquelle: ZDF
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
Rhea Harder-Vennewald, dreifache Mutter, unterhält sich mit Leon Windscheid über typische Frauenrollen - in der Gesellschaft und vor der Kamera.  Fotoquelle: ZDF/Marius Fuchtmann

"Manchmal", gesteht Rhea Harder-Vennewald, sei das Leben als dreifache Mutter "einfach anstrengend." Im Gespräch mit "Terra Xplore"-Moderator Leon Windscheid verrät die Schauspielerin in der ZDF-Doku "Ist Mama die Beste?", dass sie manchmal beispielsweise "keinen Bock" habe, "Brotdosen zu machen".

"Ich wollte nie Kinder haben. Auf keinen Fall", lacht der "Notruf Hafenkante"-Star: "Und dann sind's drei geworden!" Heute findet sie: "Das Schönste am Mama-Sein ist eigentlich die gemeinsame Zeit mit den Kindern. Das ist ein Riesengeschenk." Die 50-Jährige schwärmt: "Das macht die Welt so bunt und so fröhlich und so warm und weich. Es ist so schön."

Eine berufliche Auszeit hat sich der TV-Star nie genommen. Spürbar sei das vor allem in der Kindheit ihres ältesten Sohnes gewesen, der inzwischen 22 Jahre alt ist. "Ich habe das ganze Jahr durchgearbeitet – und klar war der auch mal das erste Kind und auch eines der letzten Kinder im Kindergarten." Sie habe sich "damit nicht gut gefühlt", erinnert sich Harder-Vennewald. Allein: "Ich mache das ja nicht nur für mich." Gleichzeitig habe sie "das Glück, dass ich einen Job habe, den ich total liebe".

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"Ich gehe dann einfach zur Massage"

Sie selbst wuchs mit drei Geschwistern bei ihrer alleinerziehenden Mutter in Ost-Berlin auf. Ihrer Mutter sei sie "wahnsinnig dankbar" für deren Lebensphilosophie, die die Schauspielerin übernommen habe – und zwar, "dass das Leben einfach zu kurz ist, um sich darüber Gedanken zu machen, was alles nicht gut ist".

Und doch gebe es Dinge, die sie "bewusst anders mache als Mama", erklärt Harder-Vennewald: "Die ist eine superfleißige Frau und hat immer alles alleine gemacht." Bereits als Kind sei ihr aufgefallen, dass ihre Mutter "müde" und "wirklich erschöpft" wirke. Der Serienstar selbst nehme sich deshalb "ganz bewusst Zeit" für sich. "Ich gehe dann einfach zur Massage und bin dann auch nicht zu erreichen für die Kids. Das ist dann meine Zeit für mich."

Das ZDF zeigt "Terra Xplore: Ist Mama die Beste?" am Sonntag, 10. Mai, um 17.15 Uhr. Im Streamingportal des Senders ist die Dokumentation bereits vorab zu sehen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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