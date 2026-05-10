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"Greenwashed? – FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen" Reportage über das Nachhaltigkeitsversprechen der FIFA im ZDF

Reportage

"Greenwashed? – FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen" Reportage über das Nachhaltigkeitsversprechen der FIFA im ZDF

10.05.2026, 07.15 Uhr
von Hans Czerny
Die Fußball-WM 2026 gilt als die größte aller Zeiten, aber auch als umweltschonend? ZDF-Reporter Sherif Rizkallah untersucht die CO2-Bilanz und spricht mit Sepp Blatter.
FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen
Sherif Rizkallah besuchte das Aztekenstadion in Mexiko Stadt und sah sich den Stand der Renovierungsarbeiten an, die in Vorbereitung auf die Fußball-WM 2026 durchgeführt wurden.  Fotoquelle: ZDF / Svaantje Schröder
FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen
Die Bauarbeiten für das Aztekenstadion in Mexiko Stadt sind im Frühjahr 2026 noch in vollem Gange.  Fotoquelle: ZDF / Svaantje Schröder
FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen
Sherif Rizkallah trifft in Mexiko Stadt Rubén Ramírez. Er ist Teil der indigenen Gemeinschaft und unmittelbar von Wasserknappheit vor Ort betroffen.  Fotoquelle: ZDF / Svaantje Schröder
FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen
Sherif Rizkallah trifft in London den Mitgründer des New Weather Institutes, Andrew Simms, um mit ihm über die Nachhaltigkeitsversprechen der FIFA zu sprechen.  Fotoquelle: ZDF / Svaantje Schröder
FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen
Sherif Rizkallah traf die Fußballerin Dina Orschmann. Sie spielt bei Union Berlin und spricht sich öffentlich gegen die Zusammenarbeit zwischen dem FIFA-Sponsor Saudi Aramco (größter Öl-Konzern der Welt) und der FIFA aus.  Fotoquelle: ZDF / Svaantje Schröder
FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen
Countdown für das Fußball-Highlight des Jahres, die WM 2026. Die größte Weltmeisterschaft der Geschichte. Und obendrein noch nachhaltig. Sagt die FIFA.  Fotoquelle: ZDF / rawpixel.com / fon / Vielfein

Am 11. Juni, um 21.00 Uhr deutscher Zeit startet die WM 2026 in Mexiko City mit der Eröffnung zwischen Mexiko und Südafrika. Es ist die umfangreichste aller bisherigen Weltmeisterschaften mit 48 Teilnehmern in 104 Partien. Gespielt wird in drei Ländern und drei Zeitzonen, in Kanada, USA und Mexiko. Die Reiseaktionen zwischen den 16 Spielorten sind beträchtlich. Wissenschaftler haben eine Verdoppelung des CO2-Ausstoßes gegenüber bisherigen Weltmeisterschaften nachgewiesen. Der ZDF-Umweltreporter Sherif Rizkallah geht dem in einer neuen Ausgabe der Serie "Greenwashed?" vor Ort auf den Grund und kommt dabei zu dem Urteil: "Grün ist hier nur der Rasen."

ZDF
Greenwashed? – FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen
Reportage • 10.05.2026 • 15:30 Uhr

Alle Stadien sind bereits vorhanden, es werden keine neuen gebaut. Doch wie ist das beispielsweise mit dem Aztekenstadion von Mexiko City, es ist bereits zum dritten Mal Ausrichter eines Eröffnungsspiels. Diesmal musste es umfassend restauriert werden – und das bei einem immensen Wassermangel in Mexiko City, der das Grundwasser bedroht. Bereits jetzt fehlen täglich mehrere Millionen Liter in der Stadt. Sherif Rizkallah trifft sich mit dem indigenen Einheimischen Rubén Ramírez, der mit anderen gegen den Wasserabzug protestierte.

Kann also das von der FIFA gegebene Versprechen, bei der Renovierung "auf die lokalen kulturellen Faktoren und die verfügbaren Ressourcen" zu achten, eingehalten werden? Schon bei der WM in Katar blieben die Angaben zur Nachhaltigkeit ein eher leeres Versprechen. Vor allem die Flugbewegungen über einen ganzen Kontinent hinweg lassen das FIFA-Versprechen einer Emissionssenkung um 50 Prozent fragwürdig erscheinen. Rizkallah traf hierzu in der Zürcher FIFA-Zentrale den Vergabe-Verantwortlichen Sepp Blatter zum Interview. Hinter allem steht letztlich die Frage: Wie umweltschonend können Fußball-Weltmeisterschaften überhaupt sein?

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Greenwashed? – FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen – So. 10.05. – ZDF: 15.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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