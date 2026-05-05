"Am Puls – Deutschland diskutiert KI – Kollege oder Konkurrent?": Der Start der ZDF-Sendung mit Christian Sievers

Künstliche Intelligenz greift tief in Arbeitswelt und Alltag ein – mit Folgen, die längst spürbar sind und weiter an Dynamik gewinnen. Welche Perspektiven ergeben sich daraus für Beschäftigte, Wirtschaft und Gesellschaft? Diesen Fragen widmet sich das ZDF im Rahmen seiner Schwerpunktwoche "Frisst KI unsere Jobs?" auch mit der Sendung "Am Puls – Deutschland diskutiert". In einer 90-minütigen Livesendung spricht Moderator Christian Sievers mit Menschen aus ganz Deutschland, für die KI Bedrohung, Chance oder bereits gelebte Realität ist. Bereits seit Mittwoch, 29. April, ist zum gleichen Thema die Doku "Am Puls mit Florian Neuhann – Frisst die KI unsere Jobs?" in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Am Puls – Deutschland diskutiert KI – Kollege oder Konkurrent? Live-Diskussion • 05.05.2026 • 20:15 Uhr

In der Live-Diskussion zum Thema werden nun Zuschauer per Videowand aus ihren Wohnzimmern zugeschaltet. Sie berichten von ihren Erfahrungen und schildern, wie künstliche Intelligenz ihren Alltag und ihre Arbeit schon heute verändert. Gemeinsam mit Spitzenpolitikern und Experten diskutieren sie zentrale Zukunftsfragen: Welche Berufe werden verschwinden, welche neu entstehen? Und wie lässt sich verhindern, dass Beschäftigte durch den technologischen Wandel den Anschluss verlieren? Gleichzeitig richtet die Sendung den Blick auf die politische Verantwortung. Welche Regeln und Rahmenbedingungen braucht es, damit KI dem Gemeinwohl dient? Und steht Deutschland vor einer verschlafenen Transformation – oder vor einer echten Modernisierungschance?

Weitere ZDF-Formate zu KI und Arbeit Noch einige weitere Formate zum Thema Arbeit und KI hat das ZDF rund um den 1. Mai, dem "Tag der Arbeit", platziert. So läuft seit 26. April der Film "plan b: Digitale Kollegen im Einsatz – Wie KI und Robotik unsere Jobs verbessern" von Julia Disselmeyer in der ZDF-Mediathek. Außerdem dort zu sehen seit 1. Mai: "PUR+: KI oder Lehrer – wer erklärt's besser?" mit Moderator Eric Mayer. Auch die WISO-Sendung am 4. Mai Montag mit Marcus Niehaves wird sich dem Thema Arbeit und KI widmen.

Am Puls – Deutschland diskutiert KI – Kollege oder Konkurrent? – Di. 05.05. – ZDF: 20.15 Uhr

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