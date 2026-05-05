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"Am Puls – Deutschland diskutiert KI – Kollege oder Konkurrent?": Der Start der ZDF-Sendung mit Christian Sievers

KI und Arbeitswelt

"Am Puls – Deutschland diskutiert KI – Kollege oder Konkurrent?": Der Start der ZDF-Sendung mit Christian Sievers

05.05.2026, 07.00 Uhr
von Eric Leimann
In der Sendung "Am Puls – Deutschland diskutiert KI – Kollege oder Konkurrent?" diskutieren Fachleute, Politiker, Experten und ganz normale Bürger über extreme Veränderungen, die durch KI auf den Menschen und vor allem dessen Arbeitsleben zukommen.
Am Puls - Deutschland diskutiert KI - Kollege oder Konkurrent?
In einer 90-minütigen Livesendung spricht Moderator Christian Sievers mit Menschen aus ganz Deutschland, für die KI Bedrohung, Chance oder bereits gelebte Realität ist.  Fotoquelle: ZDF/ZDF/Vielfein

Künstliche Intelligenz greift tief in Arbeitswelt und Alltag ein – mit Folgen, die längst spürbar sind und weiter an Dynamik gewinnen. Welche Perspektiven ergeben sich daraus für Beschäftigte, Wirtschaft und Gesellschaft? Diesen Fragen widmet sich das ZDF im Rahmen seiner Schwerpunktwoche "Frisst KI unsere Jobs?" auch mit der Sendung "Am Puls – Deutschland diskutiert". In einer 90-minütigen Livesendung spricht Moderator Christian Sievers mit Menschen aus ganz Deutschland, für die KI Bedrohung, Chance oder bereits gelebte Realität ist. Bereits seit Mittwoch, 29. April, ist zum gleichen Thema die Doku "Am Puls mit Florian Neuhann – Frisst die KI unsere Jobs?" in der ZDF-Mediathek zu sehen.

ZDF
Am Puls – Deutschland diskutiert KI – Kollege oder Konkurrent?
Live-Diskussion • 05.05.2026 • 20:15 Uhr

In der Live-Diskussion zum Thema werden nun Zuschauer per Videowand aus ihren Wohnzimmern zugeschaltet. Sie berichten von ihren Erfahrungen und schildern, wie künstliche Intelligenz ihren Alltag und ihre Arbeit schon heute verändert. Gemeinsam mit Spitzenpolitikern und Experten diskutieren sie zentrale Zukunftsfragen: Welche Berufe werden verschwinden, welche neu entstehen? Und wie lässt sich verhindern, dass Beschäftigte durch den technologischen Wandel den Anschluss verlieren? Gleichzeitig richtet die Sendung den Blick auf die politische Verantwortung. Welche Regeln und Rahmenbedingungen braucht es, damit KI dem Gemeinwohl dient? Und steht Deutschland vor einer verschlafenen Transformation – oder vor einer echten Modernisierungschance?

Weitere ZDF-Formate zu KI und Arbeit

Noch einige weitere Formate zum Thema Arbeit und KI hat das ZDF rund um den 1. Mai, dem "Tag der Arbeit", platziert. So läuft seit 26. April der Film "plan b: Digitale Kollegen im Einsatz – Wie KI und Robotik unsere Jobs verbessern" von Julia Disselmeyer in der ZDF-Mediathek. Außerdem dort zu sehen seit 1. Mai: "PUR+: KI oder Lehrer – wer erklärt's besser?" mit Moderator Eric Mayer. Auch die WISO-Sendung am 4. Mai Montag mit Marcus Niehaves wird sich dem Thema Arbeit und KI widmen.

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Am Puls – Deutschland diskutiert KI – Kollege oder Konkurrent? – Di. 05.05. – ZDF: 20.15 Uhr

"Am Puls mit Florian Neuhann: Frisst die KI unsere Jobs?": Neuhann untersucht die Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt
ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann untersucht am "Tag der Arbeit" die wohl radikalste Veränderung unserer Erwerbstätigkeit seit Beginn der Industrialisierung. Wird Künstliche Intelligenz zum Super-GAU menschlicher Beschäftigung? Oder macht sie unser Job-Leben mittelfristig sogar besser?
ZDF-Dokumentation
Am Puls mit Florian Neuhann - Frisst die KI unsere Jobs?

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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