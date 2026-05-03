"Terra X: Faszination Wasser – Palau, Inselwelten des Pazifiks": Kritik zur ZDF-Dokumentation mit Uli Kunz

Goldene Quallen in Salzwasser-Seen, riesige Warane und farbenprächtige Papageifische hat die Inselwelt von Palau im Pazifischen Ozean zu bieten. Und es gibt nur wenige Menschen: nur elf von 356 Inseln werden von etwa 17.000 Einwohnern bewohnt. Seit 2005 sind sie zudem zu 80 Prozent naturrechtlich geschützt. Viele der Inseln abseits der Hauptinsel Babeldaob dürfen nicht betreten werden. Nur wenige Meter den Meeresspiegel überragend, sind sie vom Klimawandel äußerst bedroht. Höchste Zeit also für den paddelnden und schwimmenden "Terra X"-Moderator und Meeresforscher Uli Kunz, diese einzigartige Inselwelt zu entdecken.

Terra X: Faszination Wasser – Palau, Inselwelten des Pazifiks Doku • 03.05.2026 • 19:30 Uhr

In Salzwasser-Binnenseen findet er im Film "Terra X: Faszination Wasser – Palau, Inselwelten des Pazifiks" riesige Goldquallen und an Land Komodowarane, vorzeitliche Riesenechsen, die sich hier ungehindert tummeln. Fröhlicher stimmen einen die bunten Papageifische, deren Massenhochzeit vom Meeresforscher beobachtet wird. Aber auch die wechselvolle Geschichte Palaus, heute mit den USA assoziiert, hat ihren Platz, wenn Kunz ein Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg umstreift und dabei das Ökosystem bewundert, das sich seit dem Pazifikkrieg gebildet hat.

Neben dem Inselgigantismus, wie ihn die Echsen repräsentieren, gibt es hier aber auch eine Verzwergung. So ist der Borneo-Zwergelefant besonders klein geraten. Innerhalb der vulkanischen Inselkette, die vor 20 Millionen Jahren entstand, konnten sich einzigartige, bis heute erhaltene Ökosysteme entwickeln.

Terra X: Faszination Wasser – Palau, Inselwelten des Pazifiks – So. 03.05. – ZDF: 19.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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