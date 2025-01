"Schatzinseln im Pazifik – Leben mit dem Ozean": Alle Infos zur ZDF-Dokumentation

ZDF-Korrespondent Johannes Hano begibt sich in der zweiteiligen Dokumentation in eine Region, die auf den ersten Blick wie ein Paradies erscheint, aber stark unter den Folgen des Klimawandels leidet. Gleichzeitig nimmt dort die militärische Präsenz der Großmächte immer weiter zu.

In einer einmotorigen Propellermaschine erkundeten die Fernsehleute eine Region, deren Fläche etwa so groß wie China und die USA zusammen ist, in der aber nur halb so viele Einwohner leben wie Berlin. Die Pazifik-Region böte ausreichend Platz für die Landmasse aller Kontinente zusammen – und die wären dann immer noch von Wasser umgeben.