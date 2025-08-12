ZDFroyal: Warum Prinzessin Amalia das Vertrauen der Niederländer gewinnt

Im zweiten Teil der "ZDFroyal"-Reihe "Royal Family" dreht sich alles um das Haus Oranien-Nassau, das seit mehr als 200 Jahren das Staatsoberhaupt der Niederlande stellt. Derzeit sitzt König Willem-Alexander auf dem Thron, eines Tages wird ihm seine erstgeborene Tochter Amalia folgen. Wie ihr Vater hat auch die 21-Jährige zwei jüngere Geschwister: Alexia (20) und Ariane (18) sollen wie ihre Onkel ein selbstbestimmtes Leben mit vielen Freiräumen leben.

ZDFroyal: Royal Family – Hollands königliche Geschwister Dokumentation • 12.08.2025 • 20:15 Uhr

Verschlankung, um den Rückhalt in der Bevölkerung zu wahren? Während Willem-Alexander als erstgeborener Sohn von Königin Beatrix die Thronherrschaft übernehmen musste, wählten der 2013 verunglückte Prinz Friso und der heute 55-jährige Prinz Constantijn bürgerliche Berufe. Die Dokumentation von Julia Melchior zeichnet ihren Lebensweg ebenso wie jenen der vorangegangen Generation, insbesondere der einstigen Königin Beatrix und ihrer Schwester Prinzessin Margriet, nach. Sie stellt gleichzeitig die Frage, welchen Weg Alexia und Ariane einschlagen könnten. Denn die Monarchie kostet die Steuerzahlerinnen und -zahler auch in den Niederlanden jährlich eine Menge Geld. Der Trend geht wie in Großbritannien in Richtung einer Verschlankung, um den Rückhalt in der Bevölkerung nicht zu verlieren.

"Seit der Corona-Pandemie hatte die Königsfamilie aufgrund einiger Fauxpas erheblich an Sympathien eingebüßt", beschreibt die Filmemacherin Julia Melchior: "Jetzt hat sich die Stimmung wieder etwas gedreht. Das liegt auch an Amalia. Die Zahl der Niederländer, die Vertrauen in Prinzessin Amalia setzen und sie für geeignet halten, Königin zu werden, hat mit ihrer öffentlichen Präsenz im letzten Jahr deutlich zugenommen." Ein gutes Zeichen für den Fortbestand der niederländischen Monarchie.

"Hollands königliche Geschwister" ist der zweite Zeil der Doku-Reihe "ZDFroyal: Royal Family". Teil eins beleuchtet "Englands königliche Geschwister" (Dienstag, 5. August, 20.15 Uhr, ZDF). Beide Filme stehen in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.

ZDFroyal: Royal Family – Hollands königliche Geschwister – Di. 12.08. – ZDF: 20.15 Uhr

