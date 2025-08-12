Home News TV-News

ZDFroyal: Warum Prinzessin Amalia das Vertrauen der Niederländer gewinnt

"ZDFroyal: Royal Family – Hollands königliche Geschwister"

Königlicher Wirbelwind: Amalia und die Oranjes

12.08.2025, 07.00 Uhr
von Elisa Eberle
Prinzessin Amalia und ihre Schwestern Alexia und Ariane stehen im Zentrum der neuen ZDF-Doku von Julia Melchior. Die Doku beleuchtet das Leben der jungen Royals und den Wandel der niederländischen Monarchie.
"ZDFroyal: Royal Family - Hollands königliche Geschwister"
Prinzessin Amalia (links) wird ihren Eltern Königin Máxima (zweite von links) und König Willem-Alexander eines Tages auf den Thron folgen. Ihre jüngeren Schwestern Alexia (zweite von rechts) und Ariane (rechts) hingegen können ihre Berufswahl frei treffen.   Fotoquelle: ZDF/Albert Nieboer
"ZDFroyal: Royal Family - Hollands königliche Geschwister"
Königin Beatrix saß 33 Jahre auf dem niederlädnischen Thron, ehe sie am Koninginnedag, dem Nationalfeiertag der Niederlande, im Jahr 2013 zugunsten ihres Sohnes abdankte.   Fotoquelle: 2023 Getty Images/Patrick van Katwijk

Im zweiten Teil der "ZDFroyal"-Reihe "Royal Family" dreht sich alles um das Haus Oranien-Nassau, das seit mehr als 200 Jahren das Staatsoberhaupt der Niederlande stellt. Derzeit sitzt König Willem-Alexander auf dem Thron, eines Tages wird ihm seine erstgeborene Tochter Amalia folgen. Wie ihr Vater hat auch die 21-Jährige zwei jüngere Geschwister: Alexia (20) und Ariane (18) sollen wie ihre Onkel ein selbstbestimmtes Leben mit vielen Freiräumen leben.

ZDF
ZDFroyal: Royal Family – Hollands königliche Geschwister
Dokumentation • 12.08.2025 • 20:15 Uhr

Verschlankung, um den Rückhalt in der Bevölkerung zu wahren?

Während Willem-Alexander als erstgeborener Sohn von Königin Beatrix die Thronherrschaft übernehmen musste, wählten der 2013 verunglückte Prinz Friso und der heute 55-jährige Prinz Constantijn bürgerliche Berufe. Die Dokumentation von Julia Melchior zeichnet ihren Lebensweg ebenso wie jenen der vorangegangen Generation, insbesondere der einstigen Königin Beatrix und ihrer Schwester Prinzessin Margriet, nach. Sie stellt gleichzeitig die Frage, welchen Weg Alexia und Ariane einschlagen könnten. Denn die Monarchie kostet die Steuerzahlerinnen und -zahler auch in den Niederlanden jährlich eine Menge Geld. Der Trend geht wie in Großbritannien in Richtung einer Verschlankung, um den Rückhalt in der Bevölkerung nicht zu verlieren.

"Seit der Corona-Pandemie hatte die Königsfamilie aufgrund einiger Fauxpas erheblich an Sympathien eingebüßt", beschreibt die Filmemacherin Julia Melchior: "Jetzt hat sich die Stimmung wieder etwas gedreht. Das liegt auch an Amalia. Die Zahl der Niederländer, die Vertrauen in Prinzessin Amalia setzen und sie für geeignet halten, Königin zu werden, hat mit ihrer öffentlichen Präsenz im letzten Jahr deutlich zugenommen." Ein gutes Zeichen für den Fortbestand der niederländischen Monarchie.

"Hollands königliche Geschwister" ist der zweite Zeil der Doku-Reihe "ZDFroyal: Royal Family". Teil eins beleuchtet "Englands königliche Geschwister" (Dienstag, 5. August, 20.15 Uhr, ZDF). Beide Filme stehen in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.

ZDFroyal: Royal Family – Hollands königliche Geschwister – Di. 12.08. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

